Vacúnate por la vida

Tres exploradores se perdieron en África. Llevados ante el líder tribal éste preguntó al primero “¿o Vacuna anti-COVID-19 o Berdatongo?” “qué será eso”, pensó y dijo “Prefiero Vacuna” y ¡Zas! El segundo lo mismo ¡Zas! Pero el tercero respondió “¡Jamás! ¡Las vacunas siempre me han hecho reacciones contraproducentes! ¡Prefiero Berdatongo!” “Bueno –dijo el jefe llamando a los 145 guerreros de la tribu- pero primero Vacuna anti-COVID-19”.

Por qué algunas personas deciden no vacunarse A) como la inoculación de hace años le provocó una reacción adversa argumenta “Si una me hizo efecto negativo, las demás también me causarán daño”. Una inferencia inválida… no vaya al sanitario porque en una ocasión estaba tapado (el baño). B) ese bicho pronto morirá. Los virus no están formados por células y carecen de una maquinaria metabólica molecular. Son parásitos intracelulares. No es una entidad viva y por tanto no muere. C) En las vacunas van chips para controlar nuestras mentes ¡No manchéis! ¡Pinky y Cerebro conquistarán el mundo! Si cree en esto ya se apoderaron de su cerebro. D) libertad de no vacunarse. Tiene un compromiso moral y social con su familia, amigos, compañeros, desconocidos. Si el 75% u 85% de la población del mundo se protegiera el Covid19 podría ser controlado. Estas cifras son válidas para cada país, entidad y ciudad. E) No cree en el Covid19. No se trata de opiniones, en México han muerto más de 300,000 personas porque… ¿pensar en el Covid les dio pánico y murieron de miedo? ¡Por favor! F) el virus solo afecta a los ricos. Por desgracia el SarCoV2 es democrático. Si no tenemos información de infectados y fallecidos en países pobres es porque su sistema de salud está más limitado que el de México. G) el Covid19 ya va de salida. Nadie sabe qué ocurrirá, posiblemente la humanidad deba convivir siempre con el virus como con la Influenza h1n1 y debamos vacunarnos continuamente H) Soy joven y sano, consumo productos naturales. Pero el Covid19 es altamente contagioso y mortal. I) Dios me cuidará. El altísimo dice “Cuídate que yo te cuidaré”. J) de algo se tiene que morir. He conocido a personas que se infectaron y coinciden en que no saben cuándo ni dónde la contrajeron. Pero coinciden en que es una enfermedad muy dolorosa. K) un científico afirmó que era inútil ya inocularse. (No por trabajar en un laboratorio es científico ni serio ni todo lo que dicen los científicos es ciencia, unos se van al lado oscuro). Si lo lee en “Scientific American” pasa, pero no en “Gnosis”. J) aceptaré si me toca la vacuna X y no la Z o W. Todas las avaladas por la OMS son eficientes.

Vacúnense, no somos moralmente inmunes, ni nos protegen estampitas, ni disfrutamos de una fortaleza que ni los kenianos poseen, ni existe evidencia científica de que los nano cítricos prevengan, ni respiramos del celestial soplido de las almas de los sabios y buenos. Si vamos a cumplir con la ley de la vida que sea en santa paz y sin sufrimiento innecesario.

La ciencia es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles de construcciones conceptuales del mundo; es un estilo de pensamiento y de acción: el más universal y el más provechoso de todos. Es un sistema hipotético-deductivo. La tecnología es el empleo del conocimiento científico para controlar y transformar cosas o procesos. Ejemplos de ciencia son física, química, matemáticas, lógica, historia, economía, biología y de tecnología medicina, ingeniería, farmacología, odontología, astronáutica, nanotecnología, biotecnología, informática, ecología y por supuesto epidemiología. Las ciencias puras son para interpretar el mundo y las tecnologías para modificarlo. Sí, las vacunas cambian nuestras vidas para bien. Desatienda las opiniones de artistas, hechiceros, gnósticos, brujos, sacerdotes, charlatanes, videntes y políticos ignorantes porque qué cree, ¡ya estamos en siglo 21!

El Covid no mata necesariamente pero la ignorancia, anacronismo, errores, confusiones, prejuicios, supersticiones, indiferencia, seudociencias, terquedad, seudotecnologías y la estupidez sí.

Mi álter ego lanza la porra: “¡Chile con queso! ¡Chile con queso!… el que vote por Morena es un… traidor a México”.