Vandalismo en el 2 de octubre

No es fácil asimilar que, para supuestamente conmemorar un hecho tan vergonzoso para nuestro país como lo fue la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, año con año se presenten actos violentos, sobre todo en la Ciudad de México, afectando sí a la sociedad en general con el cierre calles, pero principalmente a los comercios y monumentos históricos que se ubican por donde pasan tales pendencieros.

Hace unos días, escuchaba al analista político Ángel Verdugo, hacer la recomendación a los comerciantes de la citada ciudad capital en el sentido de que, después de los desmanes provocados el día 26 de septiembre por los manifestantes de otro acto tan lamentable como lo fue el de los 43 de Ayotzinapa, mejor ni repararan los daños que ocasionaron, pues en unos días más vendría la manifestación con motivo de la masacre de Tlatelolco.

En la recomendación le falló el cálculo al señor Verdugo, ya que no consideró que el día 28 de septiembre un grupo de “damas” encapuchadas, cuya exigencia era la legalización del aborto, igualmente dañarían comercios y monumentos históricos.

A diferencia de otras partes del país, para los habitantes de la Ciudad de México es una constante ese tipo de marchas violentas, cuyos desmanes son ocasionados generalmente por personas que cubren su rostro, lo que denota una verdadera cobardía al evitar asumir cualquier responsabilidad por sus actos, además de que en no pocas ocasiones se ha evidenciado que, sin ser pertenecientes del grupo manifestante, son precisamente quienes desvirtúan el propósito del evento y rompen el orden del mismo.

Por otra parte, se encuentra la expectativa de cómo deben proceder las autoridades correspondientes, pues definitivamente nadie debe verse perjudicado por esas conductas delictivas. No es una situación sencilla, ya que de tratar de contener a los agresores –supuestos legítimos manifestantes-, la turba premeditadamente pudiera arreciar la violencia con consecuencias peores a los propios actos que aparentemente motivan la manifestación. Si actúan, se les condena como represores, y si no lo hacen, como permisivos. No obstante, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, las autoridades tienen la obligación de implementar lo que sea necesario, con la mayor prudencia posible, para que nadie se vea afectado por tales marchas.

En la memoria de los mexicanos existen múltiples acontecimientos que definitivamente no debemos olvidar, y en muchos de ellos amerita seguir exigiendo justicia, pero no a costa de la tranquilidad social y del patrimonio público y privado.

Pues bien, efectivamente para miles de mexicanos el “2 de octubre no se olvida”, pero desafortunadamente no por los lamentables hechos del 68, sino por los desmanes que año con año provocan esos delincuentes que seguramente desconocen qué es lo que ocurrió en esa fecha.