¿Venderá el espacio aéreo?

Ciudad de México.- Noche de bodas. En las noches de bodas siempre sucede algo interesante. La recién casada se sorprendió al ver que su flamante maridito se arrodillaba al pie del lecho, juntaba las manos e inclinaba la frente. Le preguntó, intrigada: "¿Qué haces?". Respondió él: "Estoy orando para pedirle guía al Cielo". Le dijo ella: "Tú pídele fuerza y resistencia. De guiarte me encargo yo". Gustavino era un joven muy romántico. En un bar vio a una hermosa mujer y al punto se prendó de ella. Le dijo con acento emocionado: "Señorita: desde el momento mismo en que la vi le entregué mi corazón. Estoy dispuesto a pasar con usted toda mi vida". Al punto respondió la mujer: "Te va a salir muy caro, guapo. Cobro a 5 mil pesos la hora". La madre de Dulciflor le preguntó: "Ese hombre con el que estás saliendo ¿es formal?". "Claro que sí, mamá -respondió la chica-. Ya tiene 15 años de casado". El jefe de los antropófagos llegó a su choza y sorprendió a su esposa en brazos del explorador blanco. Al ver eso prorrumpió en voces de iracundia y dando saltos simiescos amenazó con su lanza a la mujer. "No te pongas así, Kanibal -le dijo ella-. Te estoy calentando la comida". Babalucas era dependiente en la tienda de abarrotes del pueblo. Llegó una clienta y le pidió: "Deme un kilo de frijol, y si tiene huevos una docena". Babalucas, con gesto decidido, le dio 13 kilos de frijol. "Fuerza del consonante, / a lo que obliga; / a decir 'elefante' / en vez de 'hormiga'". Ya casi nadie hace poesía rimada ni medida. Formas clásicas como el soneto o la espinela se consideran antiguallas. Dura exigencia era, en efecto, rimar y medir los versos. Incluso a un gran poeta como López Velarde, artífice de la consonancia y de la métrica, se le escapaban cacofonías como aquella de "Amiga que te vas, / quizá no te vea más". A cierto versificador lo desafiaron a hacer una cuarteta en la que apareciera la palabra "triunfo", que con ningún otro término usual rima. Escribió: "Para celebrar su triunfo / quiere el general Rivera / que hoy mismo le traigan un fo- / nógrafo de primera". El recurso es válido, y no son pocos los poetas que lo han utilizado. Todo esto viene a colación porque la palabra "cabotaje" rima con "chantaje". El presidente López amenaza a las líneas aéreas nacionales: si no bajan el precio de sus boletos permitirá que compañías extranjeras transporten pasajeros entre ciudades del país. ¡Como si las tarifas pudieran bajarse por orden presidencial! En todo caso ordene que baje el precio de las tortillas. Feo asunto es ése del cabotaje. Uno de mis cuatro lectores, HMR, me hace una pregunta al mismo tiempo inteligente y filosa: Antonio López de Santa Anna vendió el territorio nacional. Andrés Manuel López Obrador ¿venderá el espacio aéreo?... Doña Jodoncia, la esposa de don Martiriano, le comentó a su hija casada: "Tu papá no fuma, no bebe, no se desvela con amigos. ¡Vieras el trabajo que me cuesta hallar un pretexto para pelear con él!". Una ancianita llevó a su viejito con el urólogo. El señor tenía muy lastimada su parte de varón. "No sabemos a qué se deba, doctor -le dijo ella al facultativo-. Ya no hacemos cosas, y mi marido no sale de la casa"- El médico hizo el interrogatorio clínico y luego examinó al paciente, pero no pudo dar con la causa de las lastimaduras que el anciano mostraba en su atributo. En eso el viejecito dijo que sentía ganas de hacer una necesidad menor. El doctor lo llevó al baño. Al regresar le dijo a la ancianita: "Ahora sé por qué su esposo tiene tan lastimada esa parte. Cuando vaya al baño a hacer del uno dígale que al terminar sacuda, no exprima". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

-¿Existe Dios?

Esa pregunta le hizo el hombre al filósofo.

El filósofo respondió:

-No sé.

-¿Existe Dios?

Esa pregunta le hizo el hombre al científico.

El científico respondió:

-No sé.

-¿Existe Dios?

Esa pregunta le hizo el hombre al poeta.

El poeta respondió:

-No sé.

-¿Existe Dios?

Esa pregunta le hizo el hombre a Dios.

Dios respondió:

-A veces yo también me lo pregunto.

MANAGANITAS

Por AFA.

". Suben los precios.".

Esa nota ha publicado

el periódico del día.

Pero yo preguntaría:

¿alguna vez han bajado?