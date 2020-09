Verdades y mentiras en el conflicto de agua

En diciembre del año pasado la Comisión Nacional del Agua organizó la primera mesa de diálogo en referencia al cumplimiento del Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de la Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo; el cual data de 1944. En aquella reunión asistieron todos los presidentes de los distritos de riego del estado, encabezados por su dirigente estatal. Por ser este asunto de tal relevancia, el Gobierno del Estado de Chihuahua desde entonces también ha participado en dichas reuniones y no se podrá negar, no obstante, las complejidades y la posición inamovible de los inconformes que el Gobierno federal ha sido blanco de variados e injustificados embates.

En aquella reunión, en la que por cierto el diputado federal por el PAN, Mario Mata mostró una férrea defensa a los intereses de los inconformes, más tarde, dichos intereses habrían de develar su real fondo: el político electoral, pero tal y como siempre lo ha sido el Gobierno federal planteó que era el momento justo para usar todos los rudimentos técnicos y así aprovechar al máximo el recurso hídrico; se propuso que derivado del atraso en las entregas de agua programadas en avances mensuales, los cuales se venían arrastrando desde el año 2015, lo más conveniente en ese momento era abrir las compuertas de las presas e ir avanzando en el pago del Tratado, ya que por ser temporada invernal habría mucho menos pérdida por evaporación y filtración.

Los inconformes desde entonces han manejado una serie de argumentos para evitar usar el agua de “sus presas” para el cumplimiento del Tratado, sin embargo, cada uno de ellos se ha ido desvaneciendo.

En ese entonces los manifestantes aseguraban que estaba en riesgo el ciclo agrícola para el 2020, pero además lanzaban una feroz consigna separatista: “Ni una gota de agua para Coahuila y Tamaulipas”. Retomando la preocupación y consigna de los inconformes, la Conagua aceptó no abrir las compuertas de las presas hasta iniciado el ciclo agrícola de los distritos de riego de Chihuahua, es decir, hasta marzo del 2020; y por otra, la Comisión Internacional de Límites y Aguas en su sección mexicana, solicitó la aplicación del Acta 234 del Tratado, la cual permite que toda el agua que llegue al Río Bravo se contabilice como abono al Tratado y con esto se dejaría sin derecho a dicha agua (que se almacena en las presas internacionales) a los estados de Coahuila y Tamaulipas, que por cierto, es usada prioritariamente para consumo humano.

Ahora la consigna es que se asegure el ciclo 2021, cuando ni siquiera ha concluido el actual y tampoco se ha presentado el plan de riego siguiente, mucho menos su aprobación, la cual es facultad de Conagua; a esto hay que agregarle que el año pasado las aguas se desfasaron y por ello en octubre se autorizó únicamente el 80 por ciento de la concesión, luego vinieron las lluvias y en diciembre se autorizó el 100 por ciento, situación que no fue la misma para los distritos de riego de Tamaulipas, quienes este año recibieron sólo el 37 por ciento de su demanda. Siguiendo en esa línea, la lógica de los inconformes (quienes han venido ganando tiempo) su demanda original debía haber planteado también la exigencia del agua para el ciclo 2022. Y la verdad no me sorprendería que reclamasen la de los años subsiguientes, parece broma, pero es una sinrazón que caracteriza a quienes han armado este montaje.

Llegado el mes de marzo, en un día de furia, los inconformes armaron una rebelión que resultó en daños considerables al patrimonio de Conagua y de la Guardia Nacional cuyos elementos fueron agredidos verbal y físicamente. Es justo reconocer que hombres y mujeres de la Guardia Nacional desde entonces han resistido estoicamente para el cumplimiento de su deber. Hablando de lo referente al mes de marzo el resultado fue que las compuertas permanecieron abiertas únicamente para el riego agrícola de la región, lo que vino a retrasar aún más la entrega del agua para el cumplimiento de dicho Tratado.

En aquel momento las mesas de diálogo continuaron al mismo tiempo que las demandas de los inconformes fueron atendiéndose; una de ellas alentada por la desconfianza de que el agua fuera canalizada a Tamaulipas, se acordó entonces diferir la entrega para el cumplimiento del Tratado hasta mediados de mayo, es decir, pasado el ciclo agrícola de Tamaulipas. A pesar de que el tono de agresividad de los inconformes cada vez iba subiendo de tono, la trifulca en Ojinaga en la que camionetas y equipo de Bienestar fueron incendiadas y los representantes del Gobierno federal fueron retenidos contra su voluntad hasta el amanecer del día siguiente, esto significó el rompimiento del diálogo.

Otro de los argumentos que más se defendían fue que el agua almacenada en las presas nunca se había usado para cumplir con el Tratado, no obstante, hemos podido comprobar a través de un video que se hizo público, que el exgobernador Patricio Martínez en el marco de buscar un trato justo para Chihuahua en la repartición interna del agua, señala que las compuertas de las presas constantemente eran abiertas para el cumplimiento del compromiso internacional, es cierto que lo hace en un tono de inconformidad, sin embargo su iniciativa fue congelada en tiempos que senadores de su mismo partido controlaban el Senado de la República. Sería conveniente que por “las buenas” y usando la política verdadera se encontraran mecanismos compensatorios para el estado de Chihuahua que ciertamente, debido a su naturaleza geográfica el agua de lluvias en su mayor parte corre hacia otros estados, y es poca la que recibe, hoy es un buen momento para buscar esos mecanismos, pero en unidad y por la vía pacífica.

Es deber de todo gobierno equilibrar los intereses de los ciudadanos, el presidente López Obrador ha sido muy claro en cumplir el compromiso con los agricultores, lo cual a la fecha se ha logrado a cabalidad, el agua concesionada para ellos ha sido entregada al 100 por ciento para los que dependen de las presas Las Vírgenes y El Granero y más del 90 por ciento del riego proveniente de La Boquilla, pero también ha sido enfático en señalar que no deben ponerse en riesgo los intereses de otros sectores económicos, ya que de ellos depende el sano entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; tanto como en el sector industrial del cual dependen cientos de miles de familias y que ahora mismo están en riesgo, y esto no sería por el posible incumplimiento del Tratado, sino por la obstrucción de las vías de comunicación que de manera anárquica han sido toleradas e impulsadas desde posiciones de poder tal como lo han demostrado los diputados locales, federales, presidentes municipales y funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado que en su gran mayoría son miembros del PAN. Equilibrando intereses, proponemos que cumplir con el Tratado es lo que más le conviene a la inmensa mayoría de los chihuahuenses y que se respete el Estado de Derecho, ésta es la principal demanda ciudadana; el que los inconformes se sientan vulnerados en sus derechos no es suficiente para trasgredir la ley y hacerse justicia por su propia mano, mucho menos cuando sus argumentos en su mayoría carecen de legitimidad.

¿Cuál es la prisa? Otra de las consignas de los inconformes ha sido quienes de manera incrédula aseguraban que los Estados Unidos no demandaban el pago del Tratado, no obstante que desde hace unos meses se habían recibido notas diplomáticas de parte del gobierno del país vecino en el que se externaba su preocupación por el retraso en las entregas; hace apenas unos días el gobernador de Texas, Greg Abbot expresó mediante una misiva su preocupación por la demora en la entregas de agua, ya que allá, igualmente que aquí, el agua es muy necesaria para los agricultores texanos, situación que de no darse estando en la víspera electoral podría tensar las relaciones entre ambos países, es decir, la situación es delicada y el exagerado regionalismo pone en riesgo los intereses de toda la nación, pero además han lanzado la dura consigna de que de sus tierras nace el alimento para los mexicanos, cuando en realidad en las casi 120 mil hectáreas cultivadas sólo el tres por ciento es de maíz, nueve de chile y dos por ciento de cebolla, en el resto predominan cultivos no prioritarios como el nogal, la alfalfa y otros cultivos forrajeros, que por cierto tienen un amplio mercado en el sector lechero de la región, el cual es soportado por el programa de Precios de Garantía de Liconsa, dependencia federal que ha invertido a la fecha mil 100 millones de pesos en la compra de leche a los productores de la región, no obstante, no menospreciamos de manera alguna la producción de agricultores y campesinos, sabemos perfectamente que es de alta prioridad para ellos y para nuestro estado. Ésta es una muestra más de que el Gobierno de México invierte en sectores productivos de la región, y nunca ha habido ni habrá represalias de ninguna índole para los inconformes.

El llamado Frente en Defensa del Agua es válido, el Pueblo de México tiene el derecho a organizarse y a manifestar sus ideas, las cuales cobran mayor valor cuando se hacen de manera pacífica y respetando los derechos de los demás, desde esta tribuna hacemos el llamado a la serenidad y al cumplimiento de la ley y al equilibrio de los intereses de todos y no de unos cuantos, que no se contamine el movimiento con ambiciones electoreras y ruines, y que tampoco se obligue a los productores y a los jornaleros por medio de la coacción a rebelarse contra sus propios derechos. Estamos en una etapa histórica en la vida democrática de la Nación, los verdaderos saqueos a las finanzas públicas, el despojo al patrimonio nacional, la colusión de negociantes y gobierno, son tiempo del pasado, el interés del actual gobierno en referencia al cumplimiento del Tratado es proteger, generar confianza e impulsar la actividad económica para todos los mexicanos, incluidos los inconformes.

Quiero cerrar mi participación de hoy con mis condolencias para los familiares de Jessica Silva fallecida el día de la última reyerta y presentar mi respeto, consideración y apoyo, si es necesario al sobreviviente que al parecer empieza a dar signos de recuperación; a ellos y a toda la ciudadanía les digo que ya existe una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.