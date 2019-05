Vergüenza del periodismo

Se ha hecho pública una lista de periodistas empleados de medios nacionales, que se convirtieron en millonarios tan solo por lo que en el pasado sexenio peñanietista recibieron de publicidad oficial “legal “ en boyantes empresas de su propiedad.

Es extraño (por decirlo de alguna manera) que un periodista que en verdad entienda el sentido humanista de su oficio, cree, emprenda, genere otro medio de comunicación o empresa de asesoría --para cobrar por fuera--, a partir de trabajar en un “mass-media” de influencia nacional, digamos Televisa o TV Azteca, Radio Fórmula o Grupo Imagen, básicamente. Más de mil millones de pesos repartidos discrecionalmente entre 36 respetables comunicadores, casi nada.

Definamos el prototipo del fenómeno. El “teacher” Joaquín López Dóriga, conducía el noticiero nocturno de Televisa, el de más influencia informativa en el país. Luego entonces bien pudo él considerar, en su genial cerebro, que su sueldo en dicha empresa no era el que debería ser por su “liderazgo-capacidad-profesionalismo” de trabajo periodístico diario. Y con gran idea creó cuatro empresas llamadas: Ankla Comunicación , Astrón Publicidad, Premiun Digital --y ya envalentonado-- Plataforma Digital Joaquín López Dóriga. Y entonces el gran maestro comunicador se convirtió en proveedor de “servicios” al gobierno federal priísta. Pues bien ¿cuál problema? Acaso no es un ejemplo de exitoso empresario, que comenzó como pobre periodista. Que sus ahora conocidos negocios hayan nacido al amparo de su control mediático en la aparición cada noche en un noticiero de transmisión nacional, qué tiene que ver con que un seis años haya ganado poquito más de 251 millones de pesos provenientes del erario público, es decir del dinero de todos los ciudadanos mexicanos. Por qué diantres nos debe doler. Qué no son esas las reglas del juego de la corrupción, donde los respetables defraudadores nos engañan y roban año con año a los mansos-mensos contribuyentes ignorantes y mediocres. ¡Por favor, claro que cuál problem-mister-teacher! Aleluya primo-hermano, eres el icono de cómo se pasa de reportero de a pie a soberano-jeque-rey de la información manipulable. Tu manual del nuevo-periodismo-empresarial debe ya estar en próxima imprenta.

No se necesita ser un genio para entender el juego pútrido de la vergonzante relación prensa-poder, que se repite a lo largo y ancho del país. Los gobiernos contratan legal publicidad y servicios de asesoría a los encumbrados líderes de opinión para que estos gocen de las mieles del dinero público a manos llenas. Ya amarrados con jugosos contratos legales, la corrupción se convierte en agradecimiento sincero para no investigar información que afecte los intereses de la cúpula gobernante-empresarial. Son las reglas no escritas pero inviolables de la obscena negociación que se firma con un abrazo y una sonrisa feliz entre los jerarcas y sus fraternos escribientes. La sola amenaza de cancelar los millonarios contratos impide toda posibilidad de verdadero periodismo de investigación. No, no se requiere ser un genio para comprender la mecánica nacional del control de los medios de comunicación a través del presupuesto gubernamental.

Por otra parte, es de una ignorancia supina que nadie sepa y ubique que la información de los periodistas evidenciados por la respuesta oficial dada a conocer, se haya generado desde el solicitante de los tales datos. No señor presidente López Obrador, es tristísimo que en su gran equipo de colaboradores no exista nadie que le haya enterado que de acuerdo a la leyes de transparencia, nacional y local, los sujetos obligados no entregan sus respuestas a los aparatos burocráticos que las exigen por ley, sino a los solicitantes ciudadanos que recurren a los organismos tutelares del derecho constitucional a conocer la información gubernamental --esa que se esconde a ultranza en todas las catacumbas de los palacios y oficinas de gobierno--. Es casi increíble que el Ejecutivo federal mexicano se vea nervioso tratando de defenderse de que es inocente de la difusión de los nombres de los periodistas de aquiescente avaricia. Los comisionados del INAI también se burlaron de su inopia evidente en el tema. La información revelada se le debió entregar al solicitante-recurrente, en tiempo y forma: ni siquiera la tuvo porque conocer el desprestigiado instituto. Válgame dios.

Sorprende también la tímida e inusitada defensa que los compañeros periodistas de los tales millonarios comunicadores están intentado llevar a cabo frente a la opinión pública. Denise Mearker reclamando que la terrible lista esta recortada, sesgada, que no son todos los que deberían estar, y que periodistas (como el de Animal Político) que han sido crítico siempre a pesar de estar en la lista. Ciro Gómez Leyva lo manejó tangencialmente como algo inocuo y reclamable por los denostados. No importan las sumas de dinero pagado y nadie pregunta qué trabajo hicieron las respetables empresas de los periodistas involucrados para cobrar tan descomunales cantidades de dinero presupuestal. --Para qué hombre, si ya cayeron en desgracia porque AMLO ya no les va seguir pagando. ¿Echarme enemigos de a gratis entre el gremio? No, no, no, sigamos caminando juntos que ya dios dirá--.

Hace casi 30 años que el primer gobernador panista de Chihuahua, don Francisco Barrio, al inicio de su gestión, amenazó al gremio periodístico local con dar a conocer la lista de reporteros que cobraban diligentemente en la oficina de Gobernación, un extra por sus buenos servicios al gobierno de su antecesor, otro don, Fernando Baeza. Nomás amenazó jamás lo hizo público. Otros tiempos, otros miedos, otras incongruencias de la oposición hecha gobierno.

Se desnudan ahora las trapacerías del periodismo vergonzante. La sociedad mexicana debe exigir cada vez más y más la verdad. Nada fácil, nada simple. Se requiere valor civil para obtener información que nos quite de la cara el velo que nos impide observar nuestra trágica realidad para poderla comprender e intentar transformarla.