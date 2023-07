Villa: su memoria es historia

Dedico este trabajo... a los hombres y mujeres que siguen respetando y amando todo lo noble y valioso que nos dio la Revolución Mexicana.

EN EL PRINCIPIO

La controversia generada por la intención oficial de mover el mausoleo que se construyese el general Francisco Villa para que fuese su tumba obliga a ciertas reflexiones aquí están; Se cuenta que el 5 de junio del año 1876 en el poblado San Juan del Río, estado de Durango, nació un pequeño niño cuyo nombre fue Doroteo Arango, a quien el mundo luego conocería con el nombre de Pancho Villa nacido de padres muy pobres, Agustín Arango y María Micaela Arámbula, peones sin cultura. Doroteo no tuvo oportunidad de ir a la escuela, se dice que creció huérfano, causa que lo obligó a una infeliz niñez y en su adolescencia manifestó una conducta extremadamente rebelde; más tarde, trabajó como agricultor, comerciante, leñador.

Hasta la edad de 18 años.

LA LEYENDA

"Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley por un hecho que aconteció en 1894. Uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la Hacienda Sombreretillo donde trabajaba, violó a su hermana mayor", según Katz.

En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910 sobreviviendo primero solo, para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Al no tener a donde ir, Arango empezó a operar con esta pandilla asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión Francisco Villa (jefe de la banda) sufrió una herida de bala, por lo que, agonizando, nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos.

Fue entonces cuando Arango cambió su nombre a «Francisco Villa», a petición de la banda que ahora él encabezaría. Continuaron realizando actos de vandalismo, regresando a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete, donde el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo. Doroteo Arango (ahora bajo el nombre de Francisco Villa) acabó con la vida de su rival y los hombres de éste, empezando a seguir una causa en defensa de la clase obrera que era fuertemente explotada, al punto de que en ese momento era comparada con la esclavitud.

Posteriormente se incorpora a la causa revolucionaria a invitación de don Abraham González y a la muerte del presidente Francisco I. Madero a manos de Victoriano Huerta, quien con la complicidad del embajador Lane de los Estados que representaba al momento también a las compañías petroleras a quienes Madero había aumentado 3 centavos el precio del petróleo lo asesinaron junto al vicepresidente Pino Suárez y su hermano Gustavo.

Ese hecho desencadenó la real Revolución armada en donde Villa es el ícono indiscutible al Norte como Zapata lo es al Sur.

Villa logra transformar su ejército de poco más de 300 hombres con los que conquistó la población de San Andrés, ubicada en esa comarca, por lo cual le fue otorgado el grado de coronel, logra consolidar la División del Norte, que en su mejor momento se estima llegó a estar integrada por 50,000 combatientes.

Pancho Villa se recuerda hoy en todos los lugares como "El Amigo de los Pobres".

En los tiempos de miseria se encargaba de alimentar a regiones enteras y se hacía cargo de los poblados desalojados por las tropas federales.

Su nombre se hizo tan famoso que se convirtió en una leyenda popular.

Fue muerto en Parral, emboscado el día 20 de julio de 1923. Previsor como era se dice que antes de ser asesinado ordenó a sus aliados el cambio de tumba en el panteón, por la noche, así se hizo y en lugar de Villa se situó un cuerpo de mujer que fue el que decapitaron.

Algunos estudiantes méxico-norteamericanos afirman que en la colección de cráneos de la sociedad Skull and Bones de Yale, Estados Unidos, se encuentra la cabeza de Pancho Villa, supuestamente vendida a esa sociedad.

EL HECHO

La vida de Villa le hizo merecedor de reconocimientos que el pueblo le ha dado a través del tiempo, al llamarlo héroe nacional justo reconocimiento justo APRA un ser que desde la limitada condición en que inició su vida tuvo la grandeza de servir a su país, fue como diría el escritor cubano José Martí un hombre de claroscuros como lo es el sol ya que a la par que ilumina tiene manchas.

Cambiar el mausoleo que él se autoerigió en el viejo Panteón de la Regla hoy es un error grave y les diré tres sólo a quienes lo pretenden el por qué.

1. La identidad de una población no se hace con toma de decisiones ocurrentes, vamos, ni siquiera buenas intenciones si así fueran, aceptando sin conceder que se deseara llevar a un espacio más amplio el mausoleo su lugar está donde Villa decidió, punto.

2. Villa ganó a pulso su lugar en la historia en un momento de verdadera calamidad para la nación como lo fue la Revolución Mexicana, su lucha a la muerte del presidente Madero que el pasado viernes 22 cumplió un centenario marcó un cambio en la vida de los mexicanos, todos los que le valoramos estamos en deuda con él y no lo permitiremos.

3. Amar a Chihuahua y México no es desmantelar su memoria histórica señores, amar a México es conservarla si no intocada sí justa, Francisco Villa acéptenlo o no de dentro y fuera de la nación, encarnó al hombre mexicano que no acepta la subordinación como norma, sino que lucha por la emancipación de su pueblo, cierro esta colaboración con fragmentos de dos corridos que estimo explican mejor que lo podría hacerlo lo que es Pancho Villa para los mexicanos y el mundo.Ellos son;

Una tumba abandonada que a la letra inicia y cierra así, Cuantos jilgueros y cenzontles veo pasar Pero que triste cantan esas avecillas, Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el General Francisco Villa... Adiós, adiós, mis avecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que allá en Parral, descansa Villa En el regazo del lugar que tanto amo. Y el segundo que se titula:

¡Qué falta hace que reviva Pancho Villa! Y abre y cierra asi:

A dónde van los trenes pasajeros a dónde van palomas del oriente a dónde irán los cantos más valientes para llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente....

Por todas partes la gente levantaba allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, nomás de verlo el gobierno se espantaba si se nombraba al general Francisco Villa..

Pancho Villa a

contracorriente de la ofensiva conservadora en la interpretación histórica, Friedrich Katz consideró a la Revolución Mexicana como una revolución, por la participación masiva de grupos populares, porque no fue un simple cambio de régimen y porque destruyó al antiguo Estado. Para él, México ha tenido una historia de movimientos populares de enorme diversidad, muy diferente de las de otros países de América Latina. Una historia que muestra que, a pesar de las derrotas que han sufrido, éstos mantienen su continuidad.

COROLARIO

Yo también quiero recordarle a mi nación Que allá en Parral, descansa Villa En el regazo del lugar que tanto amo Si como dice Cicerón la vida de los muertos está en la memoria de los vivos, debo agregar que el general Francisco Villa, está presente.(lo expresaba aquí hace 10 años a contracorriente del conservadurismo, lo reitero sumado al reconocimiento que el gobierno federal ha hecho al declarar 2023 año del Centenario del fallecimiento de Villa).

Cerraba en febrero del 2013 son esta interrogante;

Sólo una pregunta ¿Por qué en vez de dedicar tanto esfuerzo a destruir lo existente, no se toma la iniciativa de construir un espacio significativamente simbólico y que recuerde a la Revolución Mexicana en el parque que lleva su nombre en el antiguo Panteón de la Regla en memoria de Francisco Villa, y los hombres y mujeres que lucharon porque Chihuahua y México fuesen mejores? Estimo que así se cumpliría mejor y más efectivamente la labor de preservar y generar identidad nacional y orgullo regional.

Me respondo a 10 años:

EL TIEMPO HIZO POSIBLE LO AQUÍ SEÑALADO, 10 AÑOS DESPUES JUSTO EN SU CENTENARIO PARRAL HIERVE DE GENTE, LA POLARIZACIÓN SOCIAL ESTÁ VIGENTE Y LA HISTORIA CONTINÚA.

¡VIVA VILLA! ¡VIVA LA REVOLUCIÓN MEXICANA!