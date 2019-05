Violación flagrante del Derecho al Agua

Me entero que los vecinos de la Colonia Los Nogales han sido privados del suministro del suministro de agua potable, con agravantes, pues según El Diario de ayer no fueron notificados ni se ha programado ninguna acción que subsane el agravio (A menos que los titulares del organismo operador –JMAS- y de la JCAS -el organismo rector de la política correspondiente- estén por su parte informados), Los vecinos son conscientes que son sujetos de derecho al agua, pero hasta ahí se agota el conocimiento de la prerrogativa que les asiste, al menos no hay evidencias de ello en la nota de referencia.

La suficiencia y la oportunidad del acceso al agua y al saneamiento ha sido durante décadas el tema de multitud de quejas de los usuarios de los servicios que prestan las entidades de gobierno del estado.

Así que no es inusitado que los medios den cuenta de un episodio más. Las explicaciones o justificaciones han sido muy parecidas de una administración a otra; ha variado la frecuencia y la extensión de los problemas en las principales ciudades, principalmente en la de Chihuahua, pero la carencia del servicio o sus deficiencias en miles de localidades del estado son en realidad una constante.

Aún no sabemos cuál va ser la respuesta de las autoridades del organismo operador ante los reclamos de los usuarios (en realidad sujetos de derecho). Presumo que como en otras ocasiones: “no hay presupuesto y se están haciendo las gestiones correspondientes”; se va a efectuar un programa de suministro mediante pipas.” O pseudo justificaciones técnicas: “el manto freático está contaminado o agotado y se están explorando las soluciones definitivas,” etcétera. Pero las “explicaciones post festum”, no subsanan el problema, ni la ofensa.

Al respecto cabe hacer algunas consideraciones. Si bien la Ley de Aguas del Estado menciona en el artículo 1º el derecho al agua y al saneamiento, en el capítulo relativo se olvidan de los derechos del “usuario”. Ésta incongruencia ya la he comentado en este espacio y es responsabilidad de la actual legislatura. Desde 2014 el derecho en cuestión está elegantemente consignado en el Artículo 4º de la Constitución Política local (homologando la disposición alusiva en el mismo artículo de la Carta Magna). Por las disposiciones de diversos ordenamientos secundarios (y por algunas indirectas constitucionales), quien ejerce la administración del servicio público de suministro del vital líquido es el titular del ejecutivo estatal a través de la junta central de agua y sus organismos operadores: las juntas municipales y rurales. De modo que la autoridad responsable es el mismo Ejecutivo estatal.

Por consiguiente, el “problema” del abasto de agua en calidad y suficiencia, mediante las vías conducentes a los hogares de los chihuahuenses es responsabilidad del ejecutivo estatal.

Los problemas que continuamente leemos o escuchamos en los medios de comunicación entrañan responsabilidades ciertas y establecidas formalmente.

La reforma constitucional federal relativa se publicó el 8 de febrero de 2012. Asimismo, debemos recordar que el 10 de junio de 2011 se reformó el artículo 1o. constitucional, para establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La normativa internacional e interamericana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana tanto como de la SCJN, sustenta la exigibilidad del derecho que nos ocupa.

Si es correcta la noticia de que desde enero se ha vulnerado el derecho de referencia y los afectados eran conscientes desde entonces de la prerrogativa, cabe reconocer que los vecinos de Los Nogales han sido extremadamente pacientes y/o cautos. Las autoridades de la JMAS y de la JCAS han mostrado un pasividad irresponsable sin par (el gobernador Javier Corral, seguramente no se ha enterado).

Después de hoy, si no hay una respuesta formal, e inmediata atención al problema, lo consecuente es promover un amparo ante el poder judicial federal por la evidente violación del derecho fundamental al agua de los vecinos de Los Nogales.