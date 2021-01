Violencia de género

“Diles que no me maten Justino, anda vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad, no puedo, hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti…” . El Llano en llamas. Juan Rulfo

Imparable la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres, sexenios van y vienen y las mujeres, las olvidadas del sistema, siguen sin ser parte de la agenda oficial, sólo sirven como reflector mediático o electorero. Hasta hoy, la otra pandemia, sigue cobrando vidas bajo la sombra de la impunidad, la cultura patriarcal, replicada por generaciones en todos los sectores de la sociedad, naturaliza los abusos, maltratos, golpes, acosos, agresiones sexuales, discriminación, secuestros, trata, que al final se traducen en las violencias doméstica, política, laboral, institucional, patrimonial, sicológica y cibernética, parangón de las películas de terror.

Hemos insistido, ni el COVID-19, la vasta legislación en la materia, los protocolos internacionales, las recomendaciones de organismos oficiales y organizaciones nacionales y globales, las alertas de género y la férrea lucha de colectivos feministas han frenado la violencia contra las mujeres, al contrario esta se ha recrudecido.

Dependencias aseguran que la 4T está atajando el problema, como la directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, quien en una de las “mañaneras” presentó datos, así como un Plan Nacional de contención; en contrario, organizaciones feministas y titulares de organismos oficiales como la ONU aseguran que las cifras son maquilladas, aluden que vivimos lo peor en décadas. Patricia Olamendi, doctora en derecho y consultora internacional de ONU Mujeres señala que estamos ante un panorama muy sombrío.

En un foro, ambas expertas difieren, la parte oficial asegura que desde la llegada del COVID a México, para ser precisos en febrero del año pasado, aumentaron las llamadas de mujeres al 911 por situaciones relativas a violencia en todas sus expresiones: en este periodo se registraron más de un millón de llamadas, por ende se están haciendo bien las cosas, el aparato ve la violencia como una oportunidad, dijo: “Vemos los datos como una oportunidad, más que de manera alarmista. Los datos son para utilizarse y los diagnósticos son para identificar las áreas de oportunidad, y en ese sentido hemos reforzado nuestro trabajo”.

Afirma que el gobierno federal, desde su arribo en diciembre de 2018, los rubros de seguridad y violencia contra las mujeres han estado desde bajo la lupa crítica, aseguró que el Gobierno actual va a “sentar las bases” de un cambio “importante” para México, ya que el presidente ha dejado claro su compromiso “con los más vulnerables” y “por supuesto que las mujeres víctimas de violencia son quienes más lo necesitan”.

Asegura que este 2021, las acciones de la Comisión a su cargo se centrarán en la prevención de feminicidios y en garantizar el acceso a la justicia, para ambos fines se destinarán 101.3 millones de pesos que se distribuirán a través de dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fiscalías estatales.

En contraparte, Olamendi dijo que la sociedad mexicana se encuentra ante un discurso político inédito que parece que ante la violencia dice “no pasa nada” o “es mentira lo que dicen. La ONU Mujeres México en su portal señala: “mientras la pandemia del coronavirus sigue causando estragos y se vive una crisis humanitaria que acentuó los problemas sociales y puede afectar décadas de avances y de acciones para alcanzar la igualdad de género”.

Cierto, la violencia de género, es un tema recurrente, para muchos fastidioso, de poca importancia, es ordinario escuchar, incluso de familiares “otra vez con la misma cantaleta”, “que no se cansan de decir lo mismo”, “nada les agrada”, “mejor pónganse a barrer”, “ahí andan de violentas”. Vivimos en un contexto de misoginia generalizada, a pesar de los esfuerzos de hombres y mujeres en todas las latitudes del mundo, de fomentar la igualdad sustantiva, la realidad se aferra a demostrar lo contrario, basta ver la insensibilidad y desinterés del aparato oficial, en cualquiera de sus niveles, incluidos los sistemas de administración de justicia.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) al presentar los resultados del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias (GIEV), revelaron que en 2020, se registraron 940 feminicidios en México, dos menos que en 2019; contabilizándose 57 mil 495 denuncias de mujeres víctimas de lesiones dolosas, lo que equivale a 158 cada día, es decir, 7 cada hora.

Los feminicidios se concentran en el 18% de los 2457 municipios; siendo Ciudad Juárez (Chihuahua), el lugar con más casos, seguido de Tijuana (Baja California), Monterrey (Nuevo León), Culiacán (Sinaloa), Zapopan y Guadalajara (Jalisco). En la CdMex, Iztapalapa resulto ser la alcaldía con más feminicidios, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan. En EdoMex, los municipios más feminicidas son Ecatepec, Tecámac, Tultitlán y Atizapán.

La mayoría de las mujeres víctimas de homicidio o feminicidio son jóvenes de entre 20 y 24 años, según el informe “Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias”, presentado por el Instituto Nacional de la Mujer y ONU Mujeres México. Más de la mitad de los homicidios de mujeres en 2019 (56%) ocurrieron en la vía pública, mientras que el 30% fue dentro de viviendas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en voz de Leticia Bonifaz, asegura que el narcotráfico puede ser una de las principales causas de homicidios contra las mujeres en determinados puntos del país. La Ombudsman, Rosario Piedra Ibarra señala que la violencia contra las mujeres se mantiene como "una pandemia tanto o más lacerante que la covid", su informe anual 2020, presentado ante el Congreso federal hace algunos días lo confirma. La Ombudsman señaló que la violencia de género y feminicida "requieren de soluciones urgentes y contundentes" y exhortó a las autoridades a emprender diversas acciones para que este asunto se considere prioritario.

México no se cansa de fallarle a sus mujeres, quienes hoy respecto a otros años, toman las calles, los medios de comunicación, sin importar que intereses misóginos distorsionen el espíritu de la consigna, cada vez retemblan más voces en las comunidades artísticas, académicas, deportivas, de profesionistas, trabajadoras, jóvenes y amas de casa en pro de la causa. Las mujeres representan más del 51% de la población, más del 53% del padrón electoral, tenemos voz y voto, sin importar la crítica, quienes defendemos el tema seguiremos insistiendo hasta que los gobiernos realmente atiendan la agenda de género, ninguna está exenta de engrosar la estadística, dejando una estela de males a su rededor. Como apunta el compositor, poeta y músico de trova rock mexicano, Rafael Catana, en su canción “Juárez”, que habla del caos interno que deja la muerte de una mujer en manos feminicidas, deja entrever lo que puede sentir su pareja, amigo, padre o hermano, “En las afueras de Juárez, tengo el corazón hecho tierra, tengo el polvo de huracán de esos tiras cabrones, afuera del funeral”. Sumemos Voces de conciencia. #Ni una menos.