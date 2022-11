“Los partidos, son partes.

El país es un todo. No promulgar la división. Luchar por la unión. Basta de odio”

Jodorowsky

En México diariamente se registran situaciones de violencia familiar y suele tenerse el concepto equivocado hacia este tipo de violencia, ya que algunas personas tienen la idea de que sólo se refiere a la violencia que un hombre ejerce sobre la mujer con la que tiene una relación y/o sus hijos.

Si bien es cierto, la violencia familiar puede ser ejercida por el hombre sobre su cónyuge, concubina o pareja y/o hijos, también lo es que la violencia familiar se ejerce por otros miembros de la familia en los cuales las víctimas no solo son las mujeres y/o los hijos.

Frecuentemente se reportan casos de hijos que violentan a sus padres, casos de violencia entre hermanos, violencia hacia algún miembro de la familia con discapacidad, además de los casos en los cuales los padres ejercen violencia sobre los hijos y casos de violencia entre cónyuges, concubinos o parejas.

Cuando se habla de violencia familiar el término no sólo se refiere a la violencia de tipo física, sino además a la violencia de tipo psicológica, sexual, económica o patrimonial. Esta violencia causa en sus víctimas daños psicológicos que lesionan su autoestima, su integridad física, psicológica, sexual o moral.

Los hechos de violencia familiar en muchas ocasiones no son denunciados por vergüenza, amenazas, miedo o desconocimiento de cómo y dónde se pueden denunciar.

Los integrantes de las familias tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual alejados de conductas de violencia familiar.

El Estado tiene la obligación de garantizar igualdad entre los hombres y mujeres, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Es así como el Estado Mexicano cuenta con legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, y además con centros y albergues de asistencia social en la República Mexicana para atender a las víctimas.

El delito de violencia familiar se encuentra tipificado en el Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas, así como en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y reglamentos de los estados.

Las personas suelen tener preguntas sobre el delito de violencia familiar, a continuación, presentamos una serie de preguntas y respuestas sobre violencia familiar.

Nota aclaratoria: Como mencionamos antes, el delito de violencia familiar se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, así como en los códigos penales de las entidades federativas, y previsto en otras leyes como la Ley General de Víctimas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reglamentos de esas leyes, etcétera. En esos códigos, leyes o reglamentos la descripción de violencia familiar puede variar. En este espacio presentamos información en relación al delito de violencia familiar, sin embargo, y por la razón anterior, se recomienda consultar los códigos, leyes o reglamentos de que se trate para resolver cualquier duda para casos concretos.

¿Qué es violencia familiar?

La violencia familiar consiste en que una persona lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica sobre otra persona con la que se tenga parentesco por consanguinidad, se encuentre o se haya estado unida en matrimonio, concubinato, relación de pareja, o parentesco por afinidad o civil, con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla o denigrarla, independientemente de que se produzcan o no lesiones, o se configure cualquier otro delito.

La violencia familiar puede darse aún y cuando el agresor y la víctima no vivan en el mismo domicilio, e incluso puede darse fuera del domicilio.

¿Qué es violencia familiar equiparada?

La legislación prevé la llamada violencia familiar equiparada, que en este caso los actos de violencia se llevan a cabo por el agresor en contra de la persona que esté sujeta a su guarda, custodia, protección, educación, instrucción o cuidado con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla o denigrarla, independientemente de que se produzcan o no lesiones o se configure cualquier otro delito.

¿Quién con su conducta puede cometer el delito de violencia familiar?

El delito de violencia familiar puede ser cometido por:

El esposo o la esposa

La concubina o el concubinario

El pariente por consanguinidad (el abuelo, la abuela, la madre, el padre, el hijo, la hija, el nieto, la nieta)

El pariente civil o por afinidad (la suegra, el suegro, el cuñado, la cuñada, el adoptante, el adoptado)

La persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio, aún y cuando no hayan tenido hijos en común

El hombre y la mujer que vivan juntos como marido y mujer de manera continua

¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia familiar?

Pueden ser víctimas de violencia familiar:

La esposa o el esposo

El concubinario o la concubina

El pariente por consanguinidad (abuelo, abuela, madre, padre, hija, hijo, nieto, nieta)

El pariente civil por afinidad (suegro, suegra, cuñado, cuñada, adoptante, adoptado)

La persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio, aún y cuando no hayan tenido hijos en común

El hombre y la mujer que vivan juntos como marido y mujer de manera continua

¿Los padres pueden hacer uso de la violencia para educar a sus hijos?

No, los padres no pueden hacer uso de la violencia para educar a los hijos. Si bien es cierto que los padres tienen el derecho a educar, corregir y establecer límites a sus hijos no pueden hacerlo mediante golpes, amenazas, insultos u otras formas de violencia. Los padres podrán imponer disciplina respetando siempre la dignidad humana de sus hijos.

¿Cuáles son los tipos de violencia familiar?

La violencia familiar puede ser:

Psicoemocional

Física

Sexual

Patrimonial

Económica

¿En qué consiste la violencia familiar psicoemocional o psicológica?

La violencia familiar psicoemocional o psicológica consiste en: prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celos, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, que provocan en quien las sufra deterioro en su estádo de ánimo, afectación de su personalidad, estabilidad mental o inducción al suicidio.

¿En qué consiste la violencia familiar física?

La violencia familiar física consiste en agresiones intencionales en las que se utilicen sustancias, objetos o miembro del cuerpo capaz de inmovilizar o causar daño en la integridad física de la víctima. La violencia física consiste por ejemplo en golpes, pellizcos, heridas, quemaduras, lesiones con ácido, entre otros.

¿En qué consiste la violencia familiar sexual?

La violencia familiar sexual consiste en la utilización, imposición o abstención de prácticas sexuales como instrumento para control, manipulación o dominio de la víctima que atente contra su integridad personal, su libre desarrollo de la personalidad, la intimidad sexual, le genere un daño físico o moral.

¿En qué consiste la violencia familiar patrimonial?

La violencia familiar patrimonial consiste en la transformación, sustracción, destrucción, o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer necesidades, y puede abarcar daños a bienes comunes o propios de la víctima.

¿En qué consiste la violencia familiar económica?

La violencia familiar económica se refiere a acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de la víctima.

¿Qué sanciones se aplican a quien cometa el delito de violencia familiar?

El delito de violencia familiar, según el código penal federal o código penal de la entidad federativa y del caso de que se trate, se sancionará con:

Prisión

Multa

Pérdida de los derechos hereditarios

Pérdida alimentos

Pérdida de patria potestad

Pérdida de tutela

Pago de tratamiento integral ininterrumpido para la recuperación de la salud integral de la víctima

Además, al agresor se le sujetará a tratamiento integral ininterrumpido para su rehabilitación médico-psicológica.

¿Cuándo no se requiere de querella tratándose del delito de violencia familiar y equiparable?

En algunos estados de la República Mexicana, como es el caso del estado de Chiapas, el delito de violencia familiar se persigue de oficio. En otros estados el delito requiere de querella, pero en algunos casos la querella no será necesaria, como cuando:

La víctima sea menor de edad

La víctima sea mayor de sesenta años

La víctima sea una persona discapacitada, incapaz, o no tenga capacidad de comprender el significado del hecho

Existan antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima

La víctima sea mujer embarazada

La víctima sea mujer con tres meses posteriores al parto

Se cometa con la participación de dos o más personas

Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes

Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo

Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar

La víctima presente lesiones que tarden en sanar más de quince días y pongan en peligro la vida

Cuando la violencia sea cometida en contra de una mujer y exista una relación sexual consentida, ocasional o reiterada y/o afectiva entre esta y el victimario

¿Qué pasa si el delito de violencia familiar se comete en presencia de menores de edad?

Si el delito de violencia familiar se comete en presencia de menores de edad, el juez podrá imponer penas superiores.

¿Qué pasa si alguien omite denunciar el delito de violencia familiar?

El código penal del estado de Chiapas señala que, si el delito de violencia familiar no se denuncia, será imputable a quien omita impedirlo o denunciarlo.

¿A dónde puede acudir una persona que es víctima de violencia familiar para recibir apoyo?

En los estados de la República Mexicana existen albergues y centros de atención públicos o de organizaciones privadas que brindan atención psicológica, asesoría legal, médica, entre otros apoyos a víctimas de violencia familiar.

Algunos de estos centros de atención se encuentran en los centros de justicia estatales, centros de atención municipales, procuradurías o secretarías de las mujeres, agencias del Ministerio Público, procuradurías de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, comisiones de los derechos humanos, institutos estatales de las mujeres, institutos municipales de las mujeres, líneas de atención a la violencia contra las mujeres, fiscalías de los estados, hospitales, centros de asociaciones u organizaciones no gubernamentales que asisten a las víctimas de violencia familiar, entre otros.

Nota aclaratoria: Los supuestos previstos tratándose de violencia familiar son diversos y su configuración en la realidad puede variar y por ende dar lugar a consecuencias jurídicas distintas. Lo mencionado en este espacio es de carácter meramente informativo e ilustrativo.

