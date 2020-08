Violencia infantil

En México, cada año, casi 5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, es decir, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son violentados antes de cumplir la mayoría de edad, por desgracia datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que ocupamos el primer lugar a nivel mundial. Esta violencia silenciosa, se reproduce por la intolerancia, impaciencia, disfunción familiar, falta de comunicación asertiva, falta de valores, de espiritualidad y de denuncia ciudadana. Agudizada en contextos donde imperan la pobreza, la marginación, las adicciones, la falta de oportunidades de empleo y educación, narcotráfico, inseguridad y violencia. Los tiempos de COVID-19 han disparado el número de casos.

En las leyes mexicanas, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes se considera como delito no grave, difícil de comprobar y prescribe a los pocos años. Los números son fríos, es un delito común e invisible, pasa en todo tipo de entornos socioeconómicos y prácticamente siempre queda impune. Ante esto, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, presentará en el próximo periodo de sesiones, que empieza en septiembre, un paquete de reformas legales para combatir dicha situación.

La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos. De mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, sólo 10 van a juicio; y de ahí, sólo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor.

Según especialistas, un niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, pero los códigos penales de México permiten que este delito prescriba a los 5 o 10 años.

El colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil señalo que las cifras son mucho mayores, debido a que sólo se denuncia uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil, donde regularmente, el enemigo está en casa, Lizzete Argüello Rocha, fundadora y directora de esta agrupación dijo: “Estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos… Los abusadores sexuales están en el seno de nuestras familias…La inoperancia del sistema de justicia ha provocado la revictimización de los niños”.

Argüello sufrió en carne propia el calvario, su hija fue abusada sexualmente a los tres años 10 meses de edad por su padre biológico. Su caso fue radicado en la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de Coatepec, Veracruz, donde el sistema judicial operaba sin presupuesto, no tenían herramientas básicas como las videograbaciones, debido a que no había recursos, dijo: “No sólo somos víctimas de la violencia, sino del sistema judicial mexicano”.

Recuerda que el proceso por pederastia agravada contra el presunto agresor, se inició en octubre de 2017, luego de que su hija confirmó la forma en que su progenitor realizaba tocamientos, manipulaciones emocionales y abuso sexual. A pesar del testimonio de la menor y peritajes oficiales, el padre fue detenido dos horas y después liberado. El caso sigue en espera de vinculación a proceso, en el aspecto civil se le han programado convivencias con la niña.

Estudios revelan que las tres entidades con mayor incidencia de violaciones son: Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua. En el hogar es donde suceden casi seis de cada 10 agresiones, y cuatro de 10 son contra menores de 15 años.

En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser: el padrastro en 30% de los casos, abuelos en otro 30%, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante; en edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros el 30% de las veces y sacerdotes en otro 30%. Durante la adolescencia, de los 12 a los 17, las víctimas sufren agresiones sexuales el 80% de las veces ya en entornos sociales, como la vía pública, la escuela o fiestas.

Cuando los niños pequeños denuncian actos sexuales de adultos en su contra, datos aseguran que el 93% de las ocasiones son veraces sus dichos. Cuando hay manipulación de alguno de los padres por casos de divorcio, la falta de veracidad alcanza un 30%. Sin embargo, en los procesos legales se desestima la declaración de los menores de edad por considerar que mezclan fantasía.

Especialistas que trabajan con detenidos por delitos sexuales señalan que un agresor violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su vida. Donde, el 40% de los agresores fueron violados en su infancia; y uno de cada cinco niños violentados se convierte en agresor potencial cuando crece.

Los datos revelados por la organización Early Institute señalan que, entre 2015 y 2017, murieron seis niñas y niños por agresiones sexuales en México: cinco de ellos tenían entre cero y cinco años, y uno más entre 6 y 12. Otros 38 murieron por síndrome del maltrato en el mismo periodo: 37 tenían entre 0 y 5 años, y uno de entre 6 y 12.

Con esta información, la organización determinó que, el grupo de cinco años o menos es el más vulnerable a recibir malos tratos, que en algunos casos pueden llevar a su muerte. Sin embargo, debe considerarse que la cifra total de menores víctimas puede ser mucho mayor, ya que no todos los casos de violencia son atendidos en instituciones hospitalarias, y en algunos casos, es probable que no todos se clasifiquen adecuadamente. En muchos de los casos, no se denuncia porque no se percata que el niño o la niña sufrió abusos, no se le cree al menor, o por vergüenza del que dirán, donde el silencio nos hace cómplices.

A decir del doctor Eduardo González Quintanilla, de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina, el que tantos incidentes jamás lleguen a oídos de las autoridades se debe a que, con frecuencia, los niños no se dan cuenta de haber sido abusados sino hasta mucho después, cuando reciben sus primeras clases de educación sexual a los 12 o 14 años, por lo que es enfático al señalar que proyectos como el PIN Parental (que les restringiría esta información a menos de que sus padres den permiso a la escuela) violan los derechos de los menores.

El PIN Parental es una iniciativa creada en España por el partido ultraconservador VOX, tropicalizada e impulsada en México por agrupaciones políticas como el PES y el PAN, la cualbusca que las primarias, secundarias y preparatorias notifiquen a los padres sobre si sus hijos recibirán clases de educación sexual, reproductiva, de género o sobre cualquier otro asunto “ética o moralmente controvertido” como feminismo o diversidad LGBT, para que éstos den su aval o, en caso de que tales asuntos les sean incómodos o no se ajusten a sus “principios y valores familiares”, los alumnos sean retirados del salón antes de que los profesores comiencen a abordar tales temas.

Los niños y adolescentes son el sector más vulnerable, padecen las fobias, las malas decisiones, los complejos, los apuros económicos, las adicciones y patrones de abuso de los padres. Hoy los padres y madres trabajan más horas, viven estresados todo el tiempo por la falta de empleo, de recursos suficientes para medio alimentar a sus familias, para brindar atención médica, para pagar las deudas, que se maximizaron por el colapso de los mercados mundiales por el coronavirus. Aprendamos como padres a escuchar a nuestros hijos, con su lenguaje sencillo y honesto, no nos encerremos en la coraza de la soberbia, los niños y adolescentes debieran educar a los adultos, ellos son simples, no mienten, ellos sólo replican lo que ven y viven en casa.

Por ello, urge que la 4T y los gobiernos locales, en vez de ocupar sus administraciones en estelarizar series mediáticas electoreras para ganar elecciones el próximo año, donde los protagónicos salpican corruptelas para ganar rating; mejor ocupen su tiempo para trabajar en lo que verdaderamente importa y lamentablemente se tiene en el olvido, la NIÑEZ. Sumemos voces de conciencia.