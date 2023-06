Violencia y elecciones, pésima combinación

No cabe duda que no hay peor combinación que la violencia y las elecciones, porque un problema social tan complejo como es la seguridad se vuelve banal y hasta se presta a la burla cuando se toma a la ligera todo con tal de llamar la atención y que los electores volteen.

Las declaraciones vertidas por el aspirante a coordinar comités de defensa de la 4a transformación, Adán Augusto López que “Chihuahua y Guanajuato son ejemplos de lo que no se debe hacer en materia de seguridad, porque no hay colaboración estrecha entre las autoridades federales, estatales y municipales”, no se pueden entender sino en el calor de la campaña.

En exsecretario de Gobernación conoce en detalle el tema de la violencia en el país, a sólo que los años que duró al frente de la segunda silla más importante se la haya pasado de fiesta y pachanga, y se presta a burla que denuncie que “el origen de todo destaca la connivencia de autoridades municipales o estatales con las bandas delincuenciales”.

¿Ya se le olvidó que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha dejado una estela de sangre en todo el país?, porque no sólo en Chihuahua resuenan los balazos todos los días que enlutan miles de hogares en todo México.

Ya hemos vivido espacios de violencia en las elecciones que deben ser erradicados, donde se requiere actuación de la autoridad y no declaraciones superficiales con tal de denigrar al oponente.

No se puede ocultar el sol con un dedo, en Chihuahua como en todo el país vivimos una racha violenta que preocupa: sólo como ejemplo del grave problema de seguridad que existe la tragedia del día de ayer, cuando dos mujeres sufrieron heridas de consideración luego de que fueran agredidas a balazos mientras se encontraba en una fiesta en una vivienda de la colonia Chihuahua 2000.

De acuerdo con información publicada en este medio, las mujeres recibieron más de 30 disparos, en un hecho que ocurrió alrededor de las cinco de la mañana donde se realizaba una fiesta, y hasta donde llegaron hombres armados y dispararon contra las mujeres.

Este hecho se suma a la ola de violencia que se ha desatado en toda la entidad; en la primera semana del mes de junio, un total de 56 personas fueron asesinadas dentro del estado de Chihuahua, en las principales ciudades de Juárez y Chihuahua, pero también en municipios de Guachochi, Villa Coronado y Madera.

Y como ha sucedido en las últimas décadas en la entidad, Chihuahua ha tenido que hacer frente sólo a la delincuencia, ante la ausencia del gobierno federal que mantiene pocos elementos y mucho menos operativos.

Llama la atención el decomiso que se realizó el día de ayer en la carretera Panamericana, donde tres personas fueron detenidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en posesión de 40 mil pastillas de fentanilo, en una acción que hace mucho no se veía de parte de la autoridad federal.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la FGR dio a conocer que los elementos de la Policía Federal Ministerial, llevaron a cabo el aseguramiento del fentanilo, así como la detención de las tres personas, dos teléfonos celulares y un vehículo color blanco.

Y llama la atención porque los principales decomisos de fentanillo se habían registrado en la zona fronteriza de Sonora y los Estados Unidos, es decir preocupa que cambien de ruta para introducir esa droga y hoy empiecen a usar nuestra entidad.

En el proceso electoral de hace 2 años, en el 2021 que no sólo se eligió a la nueva gobernadora de nuestra estado, sino que también se renovó el Congreso de la Unión, fue un claro ejemplo del como la combinación de violencia y elecciones no es pertinente.

La violencia en las elecciones, no sólo es el extremo del homicidio, empieza desde la intimidación, la presión por designar candidaturas y hasta la imposición de quienes deben ser los abanderados de los partidos, una actividad que ya tiene muchos años en todo el país, claro está con mayor fuerza en los estados con la presencia de grupos delictivos.

Según las estadísticas oficiales en el 2018, México vivió el periodo electoral más sangriento de la historia contemporánea, que para algunos politólogos visualizaron como un reordenamiento delictivo aparejado al proceso electoral, esperemos que esta situación no regrese para el proceso del 2024.

Para la autoridad sin duda el objetivo debería ser impedir la filtración del crimen organizado en los comicios del próximo año, y evitar que este tipo de declaraciones enrarezcan el ambiente.

Al menos el presidente debería controlar las declaraciones de sus “corcholatas”, porque están dejando en claro que el gobierno federal no ha hecho nada para garantizar la seguridad a los mexicanos.