¡Viva México y sus palabrotas!

La tragedia.

México inició esta semana de una manera trágica: un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, dejó al menos 39 personas migrantes muertas y 28 más heridas, todas ellas oriundas de diversos países de América Latina que buscaban alcanzar el famoso “sueño americano”.

La noticia ha sacudido al mundo entero y enluta a un país que defiende rabiosamente a sus connacionales cuando son maltratados en Estados Unidos u otros países. México está en todos los noticieros del mundo. En todos los idiomas se habla de la tragedia de los migrantes y en México, el tema hace arder la conversación pública: se respira indignación, rabia, estupor y exigencia de justicia por parte de la población en general; la clase política en el gobierno, decepciona terriblemente, incluso a sus propios seguidores, con sus palabras.

Es por ello que hice una lista de palabrotas que hemos escuchado o leído en medio de una tragedia que, a la clase política, la ha puesto a gastar saliva y perderse en el laberinto de acusaciones, insultos y reclamos.

Las palabrotas.

Una de AMLO: López Obrador culpó a la prensa de “amarillismo” y los calificó como “zopilotes.

El otro López: el secretario de Gobernación Adán Augusto López enfureció cuando un video del interior del centro de detención del INM se hizo viral: “Yo conozco el video que distribuyeron del gobierno del Estado y yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche”. Previamente se quiso lavar las manos: “Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo Ebrard el secretario de relaciones rxteriores quien se encarga del asunto migratorio, pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso tenemos que dar la cara todos”.

Marjelo: El canciller Marcelo Ebrard respondió a los petardos lanzados por el tabasqueño López que despacha en Gobernación: "Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora". “Los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos”.

En el Senado mexicano la discusión explotó. Especialmente trascendió la intervención en tribuna del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza: “¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia”. “Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura”. “Se trata a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país: los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen con que dormir ni cómo comer”.

El vato loco. El senador panista por Chihuahua, Gustavo Madero, subió a tribuna y su participación cobró notoriedad: “Se atreve el Senado a exhortar al gobierno a que revise todos los centros de detención; ah ¿qué chingados? ¿No lo debe de hacer todos los días, sin necesidad de algún exhorto? ¿Esto es lo que proponen? ¡Qué huevotes, qué vergüenza!”.

No jodan: Kenia López Rabadán, también levantó la voz: “Este punto de acuerdo que están poniendo a consideración es una vergüenza… No jodan, la Fiscalía General de la República tiene que investigar, esa es su función”.

La priista: La senadora priista Claudia Ruiz Massieu publicó en su cuenta de Twitter: lamentable lo sucedido en el centro del @INAMI_mx en Ciudad Juárez. Toda mi solidaridad con los familiares de quienes perdieron la vida en el incendio ocurrido la noche de ayer. Las autoridades del @INAMI_mx deben esclarecer los hechos y realizar el acompañamiento necesario”.

Arriba Juárez: dos personajes de la vida política del estado de Chihuahua entraron también en esta guerra de dimes y diretes. El primero en aventar un dardo venenoso fue el súper delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua y excandidato a gobernador, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien apuntó a su villano favorito: “Si a campañas vamos, campaña la que él (Pérez Cuéllar) hizo en contra de los migrantes. Me parece muy irresponsable de tratar de lavarse las manos Cruz Pérez Cuéllar. Ahí están todos los antecedentes de que creó un ambiente xenófobo y apoyado también por algunos sectores de la sociedad”. “A mí me parece que no es humanitario decir que se le acaba la paciencia a una autoridad, que no es humanitario hacer redadas en los cruceros, porque le molesta a la gente, porque algunos ciudadanos se sintieron amenazados por la presencia de personas pobres”.

No es dejado: el alcalde de Ciudad Juárez no es de los que se queda callados y reviró: “Yo diría que el hecho de estar en una crítica permanente en contra del Gobierno Municipal lo ha hecho que se distraiga, que no esté haciendo su trabajo y como representante del Gobierno Federal quizá se pudo haber evitado esa tragedia”. “Entiendo su desesperación, debe sentirse muy culpable o está cargando la muerte de 38 personas porque él es el responsable del Gobierno Federal en Ciudad Juárez. Yo rechazo categóricamente esta campaña que se está armando, hay una campaña bien orquestada y yo le puedo decir a los juarenses de frente lo que hemos venido haciendo y el respeto que tenemos por las y los migrantes”. “Le pido al delegado que en lugar de estar atacando al Gobierno Municipal se ponga a trabajar, porque pueden venir otras cosas y si él sigue empeñado en atacarnos, va a estar descuidando su trabajo como lo está haciendo”.

¡Que viva México!

Y en medio de ese mar de palabrotas que corrieron veloces en redes sociales, volaron rápidamente en la televisión o radio de todo el país, el presidente López Obrador le dedicó algunas palabrotas a Luis Estrada. Si. El director de cine que cobró notoriedad por su joya “La ley de Herodes”, quien recientemente estrenó su nuevo filme titulado “¡Viva México!”.

Churro: Dijo AMLO sobre la nueva cinta de Estrada, “estaba viendo una película, un churro en contra nuestra, para consumo de los conservadores. Le va a ir muy bien a la película… cineasta buena ondita, progre buena ondita… Tengo problemas con ese director porque, de esas películas que vi, no soy muy aficionado al cine, lo lamento porque es arte, buen gusto, pero en la realidad en que vivo no me hace falta más drama. Pero una de las últimas películas de Luis Estrada que vi fue El infierno, y me pareció clasista y racista”.

Llegue: el elenco de la película no salió ileso, salvo Damián Alcázar: “es el actor más consecuente que conozco, y lo respeto muchísimo, es algo excepcional. Pero el director y todos los demás ahí son así, progres, buena ondita”.

¡Acción!: Luis Estrada le contestó al presidente en una entrevista televisiva: “lo tomo con preocupación, sobre todo, por de quien viene. Yo creo que el presidente está para cosas más importantes, para temas más relevantes, ni siquiera para hablar de la coyuntura de este momento. Me parece un despropósito que, primero, se ocupe de una cosa así. Por un lado dice que ya la vio, pero por otro dice que no la ha visto, que no tiene tiempo de verla. Creo que, ver al presidente convertido en crítico de cine, y sin haber visto la película, habla peor de él que de mí”. “Son tiempos en los que nos gusta llevar las cosas hacia la exageración. Y en la película también hay un poco de eso. El que se lleva se aguanta y yo creo que la opinión del presidente es tan valiosa como la de cualquier espectador. La película no es sobre el presidente, es una película que yo hice sobre la mexicanidad, en un tono de sátira, de farsa, para ofrecer un espejo muy cruel sobre nosotros. Quien se quiera ver en él, que se vea. Está ubicada en este tiempo de la Cuarta Transformación, pero todo el clima que permea es motivado por la polarización, intolerancia, exigencia a definirnos y enfrentarlos los unos con los otros”.

Mar de conclusiones.

Entre tanta palabrota en medio de una tragedia, la sociedad mexicana nada en un mar de conclusiones inquieto. Analice usted cada frase aquí mencionada y aviente al mar de las conclusiones, la propia.

ESPRESSO COMPOL

Me quedó con una frase de Rodolfo Usigli en su célebre obra “El gesticulador”: En México todo es política… la política es el clima, el aire”. Espero que algún día, una tragedia como la suscitada en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración, se tome en serio, sin política de por medio.