Dadme un crédito y moveré al mundo. Si hace 2 mil 300 años el buen Arquímedes de Siracusa, aseguraba que para mover la tierra sólo se necesitaba una buena palanca, hoy, sin duda, la fórmula a cambiado por algo menos científico y un tanto más prosaico, pero súper-expandido, el afamado: pedir fiado. --Con perdón para el maestro Marx: Un fantasma recorre el mundo… con una inagotable bolsa llena de dinero, ofreciendo a diestra y siniestra préstamos y empréstitos a cuanto sujeto y gobierno se embarque en la mal temida aventura.

Esta y no otra bien podría nombrarse como la era del crédito. Desde el abarrotero que entrega sus comestibles contra la promesa de pago en la quincena de los parroquianos; hasta el Fondo Monetario Internacional que traslada toneladas de dólares virtuales a las haciendas públicas de todos los hiper-endeudados gobiernos del orbe, el sistema financiero que se repite es el mismo. El simple y llano: vivir de prestado.

Desde que el hombre se convirtió un el “homo-economicus” que es –y de eso ya larga milenios--, sus gastos siempre han superado sus ingresos. Las razones (y sin razones) del eterno desequilibrio en el debe y el haber, pueden enlistarse de muy variadas formas. Son las necesidades que siempre sobrepasan a los satisfactores. El afán humano de grandeza que termina por aplastar a la humana sensatez. Y la malhadada avaricia que vez tras vez somete a la honradez.

Pero acotar se debe que existen dos tipos de endeudamiento, digamos, los créditos buenos y los créditos malos. En el ámbito de la economía personal o familiar nunca será lo mismo endrogarse para la compra de una casa, que quedar debiendo miles de pesos para la efímera fiesta de quince años de la hija adolescente. Las deudas de lo superfluo versus las inversiones para una mejor calidad de vida.

En los créditos gubernamentales la diferencia es similar. Si un estado se endeuda para sostener sueldazos, viajes, viáticos, gastos de representación y demás lujos de burocracia dorada, su malsano hábito de pedir prestado lo llevará a una quiebra sin sentido, que llamada con mejor justicia no es otra cosa que robo al erario público. Pero si los créditos que obtiene un poder ejecutivo los bien utiliza en obra pública planificada para mejorar los servicios que debe ofrecer: seguridad, salud, educación, vías de comunicación, y demás, la deuda será sana y más que justificada, aplaudida. El déficit fiscal no es negativo por sí mismo.

Relativamente hace poco tiempo que un inteligente economista inglés de nombre John Maynard Keynes (1883-1946) reconoció que el sistema capitalista está irremediablemente basado en el crédito. Sentenció que no podía existir gobierno alguno que no operara bajo el impulso de los préstamos. Que la economía de un país no puede activarse por sí sola, como erróneamente establecían las antiguas teorías económicas, que él había estudiado de joven en la universidad de Cambridge. En su “Crítica de la economía clásica”, Keynes resuelve que no hay más forma de generar desarrollo económico que el endeudamiento estatal. O sea, dicho con todas sus letras: déficit presupuestal. Gastar más de lo que ingresa a las arcas estatales. Pero dicho endeudamiento debe ser un débito productivo. Ingresos pasivos dedicados íntegramente a activar la obra pública como motor del crecimiento económico general. Para su tiempo fue un revolucionario antisistémico, que recibió la crítica y la condena de los economistas ortodoxos, que lo tildaron de torpe, falsario y subversivo. Hoy el buen Keynes debería sonreír en su respetada tumba.

Desde los chinos y su mundial expansión, invirtiendo ingentes cantidades de yuanes en grandiosas construcciones por todo el planeta, hasta el Presidente Biden y su programa, bimillonario en dólares, para regenerar obras de infraestructura a lo largo y ancho de Estados Unidos. Todo, pero absolutamente todo, basado en créditos gubernamentales, o sea ni más ni menos que déficit fiscal puro y desvergonzado. Qué cosa, quién lo diría, el capitalismo y lo que se sigue creyendo comunismo, hermanados en la única filosofía práctica y actuante: el sistema crediticio financiero mundial, “per sécula seculórum”.

En México dos fenómenos macroeconómicos sorprenden. Un gobierno federal que rehúsa endeudarse. Ante una línea de crédito abierta y ofrecida por el FMI, para nuestro país, el señor de las mañaneras dice No, no lo necesitamos, ay disculpen. Su táctica y estrategia es que el SAT cobre, por fin, los impuestos a las grandes empresas que no pagaban o se les devolvían; más la repelente austeridad republicana. Con eso basta y sobra, asegura campechano, el comensal de burritos en Villa Ahumada. Las macroeconómica mejor manejada que por los mismísimos tecnócratas hijos de Milton Friedman. Los acérrimos críticos de la 4T se retuercen en salmuera, a veces reconociéndolo a regañadientes y otras recriminándole su afán de no déficit fiscal, cayendo en absurda y cómica contradicción. Así que, tenemos un presidente de izquierda antikeynesiano. – Amado Kafka debiste ser mexicano--.

En Chihuahua la gobernadora Maru Campos, ha tenido que disculparse por volver a endeudar al estado con nuevos créditos puente de urgencia para pagar el gasto corriente. Apenada por sucumbir en lo mismo que criticó a su antecesor, afirma que los nuevos prestamistas serán benévolos con los intereses por cobrar. En su visión no está pagar el costo político de más o nuevos impuestos a los millonarios. Ni disciplina fiscal para controlar la evasión y elusión en la recaudación estatal. Tampoco se vislumbra ampliar la base grabable de la creciente economía informal. Si ningún gobierno chihuahuense se ha atrevido a hacerlo antes, por qué habría que hacerse ahora. La vía aquí es seguir aumentando el déficit fiscal con nuevos préstamos año con año. Vaya pues, la gobernanta del último partido de derecha en México, actuando como buena estatista keynesiana. Cosas veredes.