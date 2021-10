Vivir o pagar impuestos

Una de las mejores campañas publicitarias gubernamentales que recuerdo es quizá de los años 80, finales de los 70, que decía simplemente: cumples y te encuentras con Lolita; fallas y te encuentras a Dolores. Ignoro quién sería el creativo atrás de esta frase, pero duró mucho tiempo y de ahí deviene el popular mote con que se le conoce a la secretaria de Hacienda.

Es muy fácil entender que esto se refiere a que los ciudadanos cumplidos, ordenados, e incluso sacrificados que hacen un esfuerzo y pagan de modo puntual sus impuestos pueden caminar tranquilamente son una sonrisa, y de lo contrario los acogotará la zozobra y eventualmente se harán acreedores de sanciones. Advertidos de modo amable hasta eso.

Y es que la palabra misma lo dice: no son aportaciones voluntarias fruto de la mirífica virtud de la generosidad. Se nos imponen, se nos exige. Este, el de recaudar impuestos, es uno de los monopolios que tiene el Estado, junto con el uso de la fuerza, para acometer sus funciones ordenadoras. No hay modo de quejarnos, ocurre desde tiempos inmemoriales. Los pueblos que eran cometidos por otros quedaban obligados a pagar tributo para dejarlos en paz. En nuestras tierras ancestrales, parte de ello consistía no en objetos materiales, que desde luego iban incluidos y todos valiosos, como plumas de colibrí y piedras semipreciosas, sino también seres humanos. Bueno para no ir muy lejos, se dice que el apóstol Mateo, llamado Leví, era recaudador de impuestos.

Y hay naturalmente una resistencia a dejarse vaciar los bolsillos por esta vía, y en el mundo moderno, tecnológico y complejo, se idean toda suerte de estratagemas para evadirlos o eludirlos. Y se ha hecho toda una cultura negativa en torno de las obligaciones fiscales. La lista de casos es interminable. El presidente López Obrador ha centrado sus baterías reiteradamente sobre todo en grandes contribuyentes que aprovechan ventajas de la ley o incluso su deficiencia, para pagar menos de lo estipulado. Ya dejando de lado si ello es justo o injusto, que es otra discusión. Como en todo también hay el enfoque clasista: que paguen los ricos y que no paguen los pobres. Yo asumo que la regla correcta es que cada uno aporte en forma proporcional a sus rentas. Y la teoría dice que así tendría que ser.

Como el espacio es breve quiero centrarme en un enfoque, dado que justo acaba de terminar la discusión de la llamada miscelánea fiscal en el orden federal, y estamos entrando a esa cíclica fase en los órdenes estatal y municipal, y en particular en Chihuahua, y hay que decidir si se aumentan los impuestos y cuánto debería de ser. Llámese predial, el de nómina o lo que sea.

Pienso que los ciudadanos no quieren en realidad dejar de pagar impuestos. Lo que queremos es que no se los roben. O dicho en positivo, que sirvan para pagar obras y servicios que necesitamos para vivir dentro de los extremos que la dignidad humana exige. Es decir, pagar la seguridad publica, las obras civiles como calles, los servicios públicos como recolección de basura, educación para quienes no pueden pagarla. O al menos que no se gasten en cosas inútiles o superfluas, que se estire el dinero para que alcance para más como se hace en casa para que rinda. Y no digamos que no terminen pagando privilegios personales de quienes gobiernan.

Al respecto hay dos enfoques: el europeo y el norteamericano. El europeo, llamado estado de bienestar, se cobran impuestos muy altos, a todos, y todos pagan. Pero a cambio también reciben mucho, a título personal y comunitario. En Alemania casi no hay universidades privadas porque las púbicas son de tal calidad que con ellas es suficiente. Si alguien tiene una necesidad particular derivada de alguna condición, el estado se la paga. Es su dinero. El enfoque norteamericano, casi siempre, también consiste en pagar impuestos altos, pero con muchos incentivos para que el dinero circule, se invierta. Pocas cosas las hace el Estado, y las hacen los particulares.

En lo que ambos coinciden es en el estado de derecho que se requiere para que los sistemas funcionen. El mal uso de los recursos públicos, incluso la ineficiencia, es severamente sancionado. Pagan mucho, pero eso lo ven reflejado, se nota. Y ahí se establece un adecuado equilibrio entre la sensación de desasosiego por desprenderse de dinero ganado, y el alivio porque finalmente es para el propio beneficio vía un gobierno que sirve y da resultados.

Por ello debería considerarse este enfoque cuando en próximas semanas abordemos las tasas, tablas, subidas y bajadas de las leyes y presupuestos de ingresos, el que podamos explicar a la gente en qué se utilizarán y como esto será a pesar de todo bueno para todos.