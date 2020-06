Volver a la normalidad que teníamos, no a una nueva

La pandemia de la influenza A/H1N1 que afectó a parte del mundo en 2009 y que se extendió por más de 2 años, si bien nos obligó a restringir y a modificar determinadas actividades que ordinariamente llevábamos a cabo, y no fue tan mortífera como lo ha sido la del Covid-19, no impidió que finalmente volviéramos a la cotidianidad, sin necesidad de extender algunas de las medidas que habían sido aplicadas.

La que actualmente trae de cabeza a prácticamente toda la humanidad, con muchos más casos de contagios y de muertes, nos ha obligado a una parálisis casi total de las actividades colectivas, con afectaciones severas en la economía de todos (ricos y pobres), mermando preocupantemente la posibilidad de allegarse de satisfactores a millones de familias, sin siquiera poder vislumbrar o especular sobre una fecha tentativa de su conclusión.

Hemos tenido que confinarnos en nuestros hogares, saliendo únicamente para lo más indispensable (salvo el caso de muchos, muchísimos irresponsables, que sin ninguna justificación siguen con su vida como si nada pasara). Cuando ha sido posible y necesario, se está trabajando desde casa aprovechando los avances cibernéticos, con resultados muy satisfactorios.

Igualmente, un sinnúmero de operaciones bancarias, pago de servicios y adquisición de productos (entre otros, la compra de la despensa en supermercados), se han estado efectuando por internet sin mayor problema. Las actividades escolares también se han podido realizar por dicho medio, incluso hasta los exámenes profesionales y las graduaciones. En similares condiciones, algunas audiencias judiciales se han llevado a cabo desde la distancia. Es más, se han llegado a celebrar cumpleaños y “baby shower”, mediante aplicaciones que permiten una interacción múltiple (audio y/o video) en el teléfono celular, tabletas y computadoras.

Lo anterior se aprecia como algo por demás conveniente por su practicidad para las empresas, trabajadores, maestros, estudiantes, amas de casa, etc., evitándonos, sí, el ahorro de recursos financieros y materiales, pero también atrofiante esfuerzo físico y mental. Es de destacar que ya se está buscando regular el trabajo desde casa (“home office”, le llaman algunos para echarle estilo).

Pero de lo que también nos hemos percatado con esta cuarentena -ya más bien “noventena”-, es que hemos ganado algunos kilos de peso por la falta de actividad, y que tenemos un descontrol en nuestro reloj biológico, lo que en nada abona para nuestro bienestar general.

Por otra parte, como ha ocurrido con pandemias anteriores, indudablemente llegará el momento en que superemos al cien por ciento el Covid-19, y así estaremos en condiciones de retomar por completo las actividades ordinarias, algo que al parecer no es lo más deseable para un sinnúmero de personas e intereses.

La situación que se ha venido comentando, en mucho describe lo que pudiera ser esa “nueva normalidad” que se ha estado manejando desde diferentes ámbitos, y que no viene a ser sino el distanciamiento social que cada vez viene ganando más y más espacio.

En una de mis colaboraciones de hace poco más de un año -“Individualismo rampante y preocupante”-, refería que no sería descabellado pensar que en un futuro no muy lejano, no fuera indispensable salir de casa para realizar las actividades cotidianas, ni entablar una plática con alguien más (y obligadamente es lo que estamos viviendo). Asimismo, formulaba las siguientes interrogantes: ¿Dónde quedará la vida en comunidad que se supone es acorde con la naturaleza humana? ¿Cuál será el prototipo de una persona feliz? ¿Tendrá sentido preocuparse por preservar algún valor humano?

La pandemia que estamos padeciendo nos está dejando, a la inmensa mayoría, un sinfín de lecciones y de reflexiones (aparejado en no pocos casos con los lamentables fallecimientos y perjuicios materiales), pero lo que sería muy desafortunado, es que en lugar de buscar el acercamiento físico de la sociedad -familias, amigos, compañeros de trabajo, correligionarios, etc.-, emprendamos la comodidad de relacionarnos desde la distancia, fomentando así ese individualismo rampante y preocupante. Esa no sería la normalidad más conveniente.