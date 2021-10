A Blanca Magrassi, Irma Campos, Diana Álvarez, Esther Orozco, María Edmeé Álvarez, Bertha Chiu Núñez, Maru Campos, y a todas las mujeres que, sin importar su convicción ideológica y trayectoria profesional, política o deportiva, han dedicado sus esfuerzos por la igualdad sustantiva.

En México, a 68 años del voto femenino, la violencia política sigue siendo una práctica común, el tema de la paridad electoral causa escozor entre la clase política, el discurso vanguardista global de género solo sirve para aderezar discursos oficiales para ganar adeptos en las campañas electorales, debido a que las mujeres representan más del 50% del padrón electoral, estamos muy lejos de una realidad sustantiva. El pasado 6 de junio, se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia, no sólo por el número de cargos que se renovaron, sino porque este 2021 se registró un número histórico de candidatas a distintos puestos, incluyendo gubenraturas.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953, cuando se publicó en el Diario Oficial un decreto, se anunció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, resultado de la lucha incansable de los movimientos feministas. La historia narra que, durante la Revolución Mexicana, la incorporación de las mujeres fue sumamente importante, no sólo como acompañantes de los hombres, realizando tareas domésticas, tuvieron actividades militares, mando de tropa, combatientes de primera línea, difundiendo ideas revolucionarias, arriesgaban sus vidas al enviar mensajes o correspondencia, eran enfermeras, conseguían alimento y medicinas para la población, colaboraron en la redacción de proyectos y planes de campaña. Fue una contribución activa e importante, su lucha fue callada y patriótica, con la firme convicción de que su situación política, económica y social mejoraría, es decir, recibirían el mismo trato que los hombres. Lamentablemente no fue así.

A finales de 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres argumentando lo siguiente: “Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”.

Al redactarse la Constitución de 1917, dicha petición se rechazó, sin discusión, la negación se basó en la supuesta incapacidad de las mujeres para el ejercicio ciudadano, argumentación parcial que no consideró el constituyente para la población masculina, la cual tampoco tenía una educación cívica suficiente como para ejercer la ciudadanía con plena conciencia.

Fue en la época del General Lázaro Cárdenas, se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) constituido formalmente en 1935, llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas, todas ellas maestras, obreras, pertenecientes a diversos sindicatos, intelectuales, veteranas de la Revolución, feministas de izquierda y de derecha, liberales, católicas, del sector femenino del PNR (hoy PRI).Su objetivo fue alcanzar los derechos políticos. Ante la presión, en agosto de 1937, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional, la cual se aprobó por unanimidad, al momento de la promulgación algo sucedió, no prosperó el derecho al voto, una vez más las mujeres no fueron favorecidas.

Durante décadas, la lucha incansable de los movimientos feministas, han dado como resultado palpable, avances importantísimos para las mujeres, hoy gracias a ellas existe la paridad electoral en diputaciones, senadurías, alcaldías, regidurías, sindicaturas y gubernaturas, HOY Maru Campos, es la primera mujer gobernadora en la historia de Chihuahua.

Por el bien de la sociedad, dejemos de lado ideologías partidistas cuando se trate de impulsar los derechos de las mujeres, trabajemos en un frente común, en conjunto con organizaciones sociales, movimientos y redes de mujeres, avancemos en la paridad electoral, derecho a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, a vivir sin violencia. El tema de las mujeres no solo concierne a las mujeres, es parte de un todo, hombres y mujeres somos responsables de enfrentar los retos actuales, de sacar adelante a las nuevas generaciones. Por un México sin discriminación y desigualdad social. Sumemos voces.