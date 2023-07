Xóchitl y la suma de todos para competir

La presencia de la senadora Xóchitl Gálvez en la escena política presidencial, como aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador, viene a darle un aire fresco al proceso electoral, que se advertía secuestrado por los partidos PRI, PAN Y PRD, donde, además, se presentaban perfiles políticos que poco, muy poco animaban a la ciudadanía a sumarse al frente amplio por México.

Prácticamente en las últimas dos semanas, Xóchitl Gálvez no ha dejado de ser noticia a nivel nacional, a partir de su presencia en Palacio Nacional, para hacer efectiva una orden de un juez federal que le concedió su derecho de réplica en la mañanera, sin que el presidente ordenara siquiera que le permitieran el acceso, mucho menos que participara en su diario programa, que es financiado en su totalidad con recursos provenientes del erario.

A pesar de que los dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN Y PRD, Alito Moreno, Marko Cortez y Jesús Zambrano respectivamente, no generan la confianza y certidumbre ciudadana suficiente para asegurar por sí mismos una segunda opción, la suma de los liderazgos individuales, unidos en una misma causa, sin duda generarían un frente amplio, bien fortalecido, con un proyecto de gobierno donde cabrían todas las opciones distintas a las que opera Morena en el gobierno de la República, constituye, sin duda, el gran reto para el Frente Amplio por México.

Para nadie es desconocido que el presidente de la República pretende que la figura de Claudia Sheinbaum Pardo, continúe creciendo y pueda eventualmente convertirse en la candidata de su partido Morena, sin embargo, su carácter y falta de carisma, constituyen un obstáculo importante que cada día es maximizado por los medios de comunicación que siguen el recorrido de los aspirantes por todo el país.

Xóchitl Gálvez, había anunciado que su participación en el próximo proceso, sería para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, el crecimiento exponencial en las preferencias ciudadanas, le ha alcanzado para ubicarse como la principal precandidata ciudadana, lo que constituye también un gran atractivo para el grueso de la ciudadanía, que no confía en los partidos políticos, ni mucho menos a quienes los encabezan.

Es tiempo de mujeres y sin duda este llamado a integrarse en torno a un proyecto integral, donde si importen las propuestas, donde si importe el llamado ciudadano a buscar la paz por encima de intereses políticos, donde las decisiones se tomen ciertamente por mayoría, pero sin dejar de respetar los derechos de las minorías, constituye el gran compromiso que se deberá de establecer por parte de quienes aspiren realmente a encabezar el proyecto de un nuevo gobierno.

Respeto a la ley, no descalificaciones

Por otra parte, la declaración de la gobernadora Maru Campos, respecto de esperar y respetar la decisión que tomara la juez federal Flor Berenice Gómez Peinado, del Juzgado Primero de Distrito, sobre el caso del relleno sanitario, pone orden a las declaraciones airadas del alcalde Marco Bonilla, quien había manifestado que el Municipio no sería rehén de intereses empresariales, incluso dejó abierta la posibilidad de que pueda ser reubicado el lugar de su construcción.

La postura radical del jefe de la comuna, se advierte inflexible y determinante, sin embargo, la experiencia de Maru Campos en este tipo de situaciones, es clara y contundente: Gobernar para todos no implica pasar por encima de los derechos de los demás, es respetar y hacer respetar el marco jurídico que nos rige y no estar casado con situaciones que si bien tienen una carga emocional y claramente de beneficio social, la responsabilidad de gobernar es no perder nunca la objetividad y el respeto al derecho de los demás.

La madurez política y prudencia de la gobernadora Maru Campos, en sus afirmaciones sobre el tema álgido del relleno sanitario, de que cualquiera que sea el sentido de la sentencia que se emita, debe ser aceptada por las partes, cierra la posibilidad de que se busque presentar un recurso y con esto dejar nuevamente abierta la posibilidad de que se vaya a un colegiado y de ahí a la SCJN, donde finalmente se tomaría una decisión final, solo que cuando esto suceda, ya no estaría Marco Bonilla en el gobierno municipal, incluso ni la propia Maru Campos en el gobierno del Estado…Ojala y esta sensatez planteada pueda tener eco entre las partes y se genere un clima de menos enfrentamiento, que finalmente es lo que todos estamos esperando….

*Integrante de la FECHCA y de la AECHIH