Y ahora ¿quién podrá cuidarnos?

Carta al presidente municipal de Chihuahua Marco Bonilla Mendoza

No recuerdo haber sentido que las fuerzas federales o policías estatales se hallan ganado mi respeto y admiración.

Cuando yo era adolescente se dio una etapa violenta. Los protagonistas fueron los guerrilleros de la “Liga Comunista 23 de Septiembre” los cuales secuestraban personajes y expropiaban bancos. En 1972 asaltaron aquí al mismo tiempo tres sucursales. El ejército instaló retenes para detener a los responsables. Yo estudiaba la secundaria y los soldados o nos bajaban de los vehículos particulares o se subían a los camiones y esculcaban furiosamente las mochilas escolares. Las niñas lloraban y nosotros tampoco. Teníamos doce, trece años y ya nos sentíamos terroristas que escondíamos entre nuestros libros y cuadernos dinero, armas, propaganda subversiva o municiones.

Y así han pasado los tiempos y pregunto, cuando usted, estimado lector, conduce tranquilamente y “le toca” un retén de la Guardia Nacional, Marina, Ejército, Policía Estatal o de la Policía Vial ¿se siente tranquilo? Y piensa “qué bien, las fuerzas del orden me están protegiendo”. Claro que no. Teme por vida y seguridad de sus acompañantes. Si se encuentra en plena ciudad da miedo pero si ocurre en carretera es pánico. Peor si es de noche.

Esas “revisiones rutinarias” son ilegales. El Artículo 11 Constitucional (es el derecho de desplazarnos libremente por todo el territorio nacional) o el Artículo 16 (Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente). Las autoridades reconocen que se dan casos de exploraciones con vehículos clonados y uniformes falsos. Pero no hacen nada ni en un caso ni en el otro.

En cualquier revisión no sabe si el que la efectúa es la autoridad o la delincuencia. Pero es posible que “siembren” drogas o armamento –ambas fuerzas- y después tenga que arreglarse con dinero. No he sabido que de un escrutinio “común” se hayan detectado estupefacientes, armamento y con ello evitado un delito mayor. Los delincuentes nunca se topan con los defensores de la paz pública. Raro ¿no?

Señor alcalde. Si la Guardia Nacional, Marina, Ejercito, Policía estatal, Policía Vial detiene mi camino, ¿A quién puedo recurrir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién podrá defenderme? ¿La Guardia Nacional, Marina, Ejercito o Estatal? ¿Llamo a asuntos internos? Pero para qué, si son ellos quienes están violando mis derechos.

Acúseme de xenófobo, pero los de la Guardia, Marina y Ejército generalmente no son del norte. Vienen de otros lados, principalmente del sur del país. Y los cambian constantemente. Tienen licencia para matar (recuerde lo ocurrido en Delicias, en Jiménez y en otros lugares de México) y no acepto que debamos permitir revisiones porque “quien nada debe nada teme”. Claro que siento bastante desconfianza de estas personas porque están armadas y estoy completamente indefenso. Y aunque trajera una metralleta de última generación no soy Rambo. Si mi mejor escudo es grabarlos y les molesta, basta me apunten con una metralleta para saber que para ellos la vida no vale nada.

Las manifestaciones de prepotencia aumentan. Militares, ministeriales y de vialidad franquean los semáforos en rojo. Prenden las torretas para que les abramos paso y detienen a quien creen ellos son un peligro para la seguridad nacional.

En cambio la Policía Municipal es mando de proximidad. Ellos viven aquí, son nuestros vecinos. Sienten a Chihuahua como propio. Si agreden saben que la víctima puede ser pariente, compadre, amigo, conocido o conocido de un conocido. En alguien tenemos que creer. Por eso me atrevo a solicitarle se establezca un mecanismo por el cual, cuando nos sintamos en peligro, los municipales –con su presencia- nos respalden al menos como testigos. Pudiera ser un número telefónico o una aplicación. Le sugiero platicar con el gobierno estatal para que frene esta ola de prepotencia y con el federal para que prohíba los retenes. Si trabajamos unidos, Chihuahua será más segura, apegada a la legalidad y más Chihuahua.

