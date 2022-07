¿Y el plato apá? el estigma del mandil.

"El trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados poco comunes."

Ifeanyi Onuoha, exfutbolista nigeriano nacionalizado británico.

Hablemos ahora del trabajo conjunto en casa. Me refiero a las familias de clase media para abajo o aquellas cuyos integrantes no tienen para pagar servicios de limpieza diaria.

La mayoría de las parejas que conviven, llámese unión libre, concubinato, matrimonio, noviazgo o los modernos "roomies", tienen ante sí una responsabilidad, mantener limpia y en orden la casa. Es cosa de dos.

Ya la antiquísima concepción de que la mujer debe encargarse de las labores domésticas y el hombre salir a buscar el sustento, ha sido superada.

Implica un acierto eliminar la "Epístola de Melchor Ocampo" de la ceremonia civil del matrimonio en algunas entidades de la república. Ese documento ridículo, sexista y obsoleto señala la sumisión de la mujer al hombre, entre otras barbaridades.

Y qué me dicen del también arcaico discurso católico durante la ceremonia del matrimonio: "Novio: recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré en que no falte lo necesario en nuestro hogar. Novia: Yo las recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar".

Nada de esto corresponde a la realidad. Actualmente, y como un derecho fundamental, debe primar la equidad de género. Debemos acabar con la errática visión que en esos documentos se tiene de la mujer, el hombre y la familia. La Biblia es punto y aparte, ese libro machista y misógino es irreformable, así que su obsolescencia quedará "in sæcula sæculorum" como el mayor obstáculo para la emancipación de la mujer.

Una gran cantidad de parejas trabajan fuera de casa y vuelven a ella entrada la tarde. Lo común es que, dada la situación económica, no todas las parejas puedan pagar para mantener la casa limpia y en orden. Así, al volver, es injusto que sea sólo un miembro de la pareja quien se ocupe de la limpieza, mientras el otro se tire a descansar. Ambos trabajaron, ambos generaron ingresos para la casa, ambos llegan cansados ¿por qué sólo uno de ellos ha de encargarse que la casa esté limpia?

En el caso de las parejas heterosexuales nada impide que el hombre se encargue de las labores domésticas mientras la mujer trabaja fuera de casa o viceversa. El grandísimo prejuicio que pesa sobre algunos hombres es el machismo, el "qué dirán" ¡no señor! la casa la usan los dos ¿por qué solo la mujer debe lavar los baños, trastos, ropa y pisos? Si bien es cierto la mayoría de los hombres salen a trabajar, también se debe considerar que la mujer labora en casa.

En más de una ocasión he escuchado decir: "mi esposa no trabaja, está en casa" ¡Ah jijo! dijera Cantinflas. Yo les cambiaría la "pichada" que se vaya la señora a trabajar y el señor se quede en casa, pero no a ver la tele ni a rascarse la panza, sino a hacer todo lo que las señoras hacen: tender camas, ir al mandado, bañar chamacos, cambiarlos, asear el baño, prepararles lonche, llevarlos a la escuela, ir por ellos, acudir a las juntas escolares, llevarles lo que se les olvidó, hacer comida, lavar, planchar, barrer, trapear, acomodar, sacar basura, quitar polvo, regar macetas, barrer banqueta y calle, y en no pocas ocasiones "…remendar los calcetines y el calzón del viejo, que salió muy lumbre pa´la ropa, no tenía más gracia más que estar sentao…". (Piporro)

Cambiar los papeles sería una estrategia estupenda, para que los señores se dieran cuenta exacta de lo que las señoras hacen en casa para mantenerla en orden. Si en la tarde el hombre llega cansado, también la mujer está cansada ¿entonces?, pues como vulgarmente se dice, deben ambos "ponerle al camello", es decir, conjuntamente y sin quejarse poner manos a la obra en lo que resta de quehacer de la casa (Artículos 4o constitucional y 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

La concepción machista de muchos hombres les impide lavar un plato, tender la cama u otras labores esenciales de la casa. ¿Será que temen que los tilden de "mandilones" o que se les caiga lo más simbólico de su virilidad? ¡Qué sandeces! Será el sereno, pero es indignante que al terminar de comer no sean capaces algunos de mis congéneres de llevar el plato al lavatrastos, mínimo eso, lo ideal sería que lo lavaran, o que al bañarse recogieran siquiera su ropa sucia y la depositaran en el lugar que le corresponde, pero no, para eso está la abnegada mujer que sumisamente sigue las consignas bíblicas (Efesios 5:22-33 " entre otras muchas citas) y melchorocampistas (párrafo segundo).

Debemos ¡a la de ya! superar estigmas, sobre todo el estigma social de ridiculizar al hombre que colabora en los quehaceres del hogar, pero también aquel que le asigna a la mujer un rol de debilidad y sometimiento. Así que debemos romper fanatismos, prejuicios, mitos y estereotipos que sólo fomentan el feminismo malentendido, machismo, misoginia y misandria, entre otros trastornos mentales (DSM-V y proyecto del DSM-VI). En ésta titánica labor educativa, debemos involucrar obligadamente a hijas e hijos. Que así sea.