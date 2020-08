Y la frontera ¿cuándo?

Serenos, en la paciencia que muy pocas veces se observa en la frontera, la comunidad fronteriza de ambos lados simplemente espera que las autoridades de ambos lados decidan abrir sus puertas, mismas que se vieron obligados a cerrar frente a la pandemia, en una acción que ya tiene efectos negativos en la economía de ambos países difíciles de calcular.

Nada más para darnos una idea del impacto de esta medida, se calcula que cada mes cruzan 16 millones de personas, la mayoría de ellos, casi 75 por ciento en vehículo, y la otra parte caminando… donde los puentes entre Juárez y El Paso son sin duda los que mayor tráfico presentan.

Ya pasaron cinco meses desde que se decretó la medida, y la única noticia es que será un mes más mínimo lo que permanecerán cerradas las fronteras, aunque el anuncio del día de ayer del Embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau genera un respiro al informar que por fin se comenzaran a reanudar de forma ilimitada los trámites de renovación de visas.

Los motivos principales en los cruces de la frontera, aunque nadie lo quiera ver, es por actividades laborales de miles de empleados que viajan diariamente a sus centros de trabajo en las ciudades fronterizas estadounidenses, así que ya se ha de imaginar el impacto que esta medida ha ocasionado, miles de desempleados ha dejado el cierre.

Es cierto, los gobiernos tanto de los Estados Unidos como de México ponderan en estas medidas la protección a la salud de sus ciudadanos, pero los efectos que se tienen en la economía son irreversibles, pero parece que a nadie le interesa.

En el análisis del Acuerdo 102/2020 que emitió recientemente el Gobierno del Estado en el que establece las restricciones y sanciones administrativas para quien incumpla las medidas de seguridad sanitaria no se merece ninguna consideración que pueda paliar la gravedad económica a la que se enfrentan los fronterizos, y claro, todos los chihuahuenses.

Sólo se enumeran restricciones, y más restricciones, ningún apoyo, y la población empieza a desesperarse.

No es la primera vez que señalamos la gravedad de las medidas que la autoridad trata de imponer, en muchos casos hasta sobrepasan de su responsabilidad, dictando medidas no sólo impopulares, sino que rayan en la inconstitucionalidad.

En Chihuahua capital cada día la nueva normalidad se impone; sorprendentes las filas de compradores que muestran los centros comerciales a unos días de su reapertura, luego de casi cinco meses de estar cerrados y donde el recuento de los daños es grave, mucho tiempo sin recibir ningún recurso.

Claro que es un gran contraste entre esas filas debidamente reguladas, con accesos con toma de temperatura y sanitización, contra el descontrol que se muestra en los múltiples “tianguis” que se desparraman por toda la ciudad, ahí no hay control y hace mucho que están abiertos, mientras que los comerciantes en regla son vigilados estrictamente por la autoridad.

Se aplaude que poco a poco se vaya reactivando la economía en todas sus áreas y en todos los niveles económicos, pero se debe ser muy consciente de esta nueva realidad, la nueva “normalidad” como muchos la han bautizado.

Y es que la actividad social y económica debe continuar, no se puede detener por más tiempo, es lamentable observar por todas las calles y avenidas locales desocupados o en renta, lo que habla del grave pérdida de negocios en los últimos meses, y los que han logrado sobrevivir esperan que ya empiecen a fluir los recursos.

Aquí lo importante es que todos, comerciantes, vendedores, prestadores de servicios y la sociedad en general seamos conscientes de que son necesarias las medidas de seguridad sanitarias, y las llevemos a cabo, porque simplemente no podemos de nuevo encerrarnos en nuestras casas, hay que ser responsables y claro apoyar a los negocios locales.

Mientras ciudadanos y comerciantes tratan de adaptarse a esta nueva normalidad, la autoridad piensa que sólo con el temor y las amenazas pueden controlar la movilidad, sin tomar en cuenta sus necesidades elementales.

Ahí está el ejemplo de las amenazas explícitas de la autoridad municipal de Chihuahua, quienes advierten que multarán y hasta llevarán a la cárcel a quien desatienda las medidas sanitarias, como la más mínima de usar cubrebocas.

No ha entendido que no es así como justifican su trabajo, que es la protección de los ciudadanos y no la represión.

En fin, tiempos de la nueva normalidad.