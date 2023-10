¿Y la ideología mexicana?

Menos días, señor presidente

“Ideología” es un conjunto de ideas que caracterizan un sistema de creencias.

La izquierda en México se ha transformado, de una filosofía concreta como la del Partido Comunista Mexicano, en palabrería. Decir “yo soy de izquierda” es estar a la moda sexenal, quedar bien con el presidente y vestirse con ropajes ideológicos de los años setenta (solo les falta la guayabera). La derecha hace lo propio. Renegar del aborto, la eutanasia, libertades sexuales, de modelos educativos alejados de los dogmas de las “buenas costumbres”, valores, moral y de su ética arraigada, representa su esencia.

Se llama “de izquierda” a quienes propugnan por el socialismo y “de derecha” a quienes se oponen a ella. Debemos entender que la izquierda es progresista y la derecha conservadora. Aunque no estamos seguros qué significa exactamente decir que van por el progreso (posiblemente que el estado tenga en sus manos a la sociedad) y los de derecha que todo sea igual como lo era… ¿en los años sesenta con Díaz Ordaz? Los primeros están de acuerdo con el aborto, los segundos no. Aquellos desean el control del gobierno en todos los ámbitos. Éstos desean el libre mercado “dejad haced, dejad pasar” de Adam Smith.

En Hegel se retoman estos enfoques. Los hegelianos de izquierda fueron un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Humboldt. Pero también surge la derecha hegeliana, la cual desarrolló su pensamiento que coincidía con las enseñanzas cristianas. Un raro padre para dos posturas tan contradictorias. Es la ventaja de escribir de manera tan oscura que quien lo lea interprete lo que le venga en gana.

Pero los políticos de izquierda en México lo son de palabra. Y sufren de un gran defecto. Los gobernantes del mundo que se autodenominen de izquierda son sus amigos y cómplices. No importa si destruyen a sus países y sacrifican la libertad de los ciudadanos. Los de derecha son muy religiosos. Están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, rechazan las uniones entre personas de ambos sexos y si pudieran harían obligatoria la educación religiosa en las escuelas públicas. Un común denominador: ambas posiciones creen poseer la única verdad –el Espíritu Absoluto de Hegel- y no tienen la menor intención de dialogar con quienes no piensan como ellos. Son igual de dogmáticos.

Pero ¿Morena es de izquierda? Si lo es ¿por qué? ¿Por qué dicen que quieren lograr un cambio verdadero? ¿Hay cambios falsos? Difícilmente lo creemos porque es un partido espejo de quien lo planeó, concibió, dio a luz. Un movimiento que pertenece a un solo hombre. ¿Qué será de Morena cuando él ya no esté? Porque hay una diferencia con el PRI. El tricolor tenía vida, existencia, escuela, decisiones propias. Seguía viviendo sin la necesidad de que lo dirigieran más de seis años. Era una entidad abstracta con tal fuerza que superaba la de quienes lo conformaban. Morena no, vive, existe, decide porque depende de una sola persona.

¿Dónde están la izquierda y la derecha en México? ¿La izquierda aplaudir y adular gobiernos como Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros peores? ¿La derecha extrañar al Chile de Pinochet? ¿Desea emular a Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica?

La ideología política en México está moribunda pero insepulta, inadvertida, ignota. En el Frente Amplio convergen el PAN representando la derecha, el PRI el centro y un moribundo PRD a la izquierda. En Morena conviven entre copa y copa los ultraconservadores, los progresistas, los dinosaurios. O sea, ambos son los mismos.

De nuestras candidatas queremos saber qué piensan sobre los derechos humanos y civiles, de la libertad de prensa y expresión. Del mercado y relaciones internacionales. De la eutanasia y el aborto. Del suicidio asistido y religión. De su tolerancia política y los partidos. De la justicia y la legalidad. Y sobremanera, qué harán con el más reciente expresidente. Ni para donde hacerse si no tenemos clara su postura. Y solo será la eterna lucha por el poder.

Mi álter ego saluda con afecto a mis lectores cautivos. Y no se refiere a quienes están en prisión.