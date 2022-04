¿Y la justicia para mujeres víctimas de políticos?

Ciudad Juárez.- Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos asuntos que derivan de los mismos hechos y que tienen un impacto nacional, no solo porque una de las partes involucradas es el fiscal General de la República, sino porque la Corte asentó un precedente importante en la impartición de justicia con perspectiva de género que podrá ser utilizado por todos los juzgadores.

En los dos asuntos se acusaba a dos mujeres de haber cometido homicidio por omisión de cuidado del hermano del funcionario público, esto, porque las dos mujeres en su calidad de cónyuge e hija de la cónyuge del difunto, respectivamente, tenían la obligación de haber realizado cuidados del difunto con estándares, expectativas y obligaciones en el límite de lo heroico para alargar la vida del fallecido y sin haberse acreditado en las investigaciones que las dos mujeres hayan realizado una conducta dolosa o incluso que hayan tenido la obligación jurídica de cuidarlo.

La Corte consideró que creer que una mujer está obligada a realizar cuidados a un miembro del hogar enfermo y que dichos cuidados no sean idóneos, es un estereotipo discriminatorio que impone un deber de cuidado en función de su condición de mujer. Es decir, la Corte determinó que en las investigaciones no se acreditó que las mujeres hayan realizado actos tendientes a provocar que el hermano del funcionario público falleciera y consideró que la única razón para determinar lo contrario sería una circunstancia basada en creencias o patrones machistas, anclados en estereotipos de esta naturaleza.

Los estereotipos machistas con los que se había juzgado a las dos mujeres también se replican a diario en el Estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez, en donde ya hemos sabido de casos en donde políticos, funcionarios públicos, empresarios y actores de poder son violentadores de las mujeres y por la condición o posición de poder del violentador se minimizan sus actos violentos hacía las mujeres y se genera impunidad.

Es importante que no solo los tribunales empiecen a resolver con perspectiva de género y que reconozcan que arrastramos creencias machistas, sino que también la sociedad debe de empezar a reconocer estos estereotipos. Es momento de empezar a darle el mismo valor a todas las violencias y no minimizarlas si no se trata de una violencia física o sexual, ya que todas las violencias contra la mujer son destructivas incluida la violencia psicológica, económica y patrimonial.

En todos los asuntos de violencia contra las mujeres los tribunales deben de empezar a resolver con base en los razonamientos utilizados por la Corte, sin embargo, en esta ocasión también se debe de destacar que en los casos resueltos por la Corte influyó la presencia de un funcionario público con poder para que en su momento se aprehendiera a una de las mujeres y en contra de la otra se girara una orden de aprehensión.

Por lo anterior, queda sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿Qué pasará con los violentadores de mujeres que hacen valer su poder político para quedar impunes u obtener sentencias en contra de mujeres con base en patrones machistas?

Nos enfrentamos a una situación sumamente grave que deja en estado de indefensión a varias mujeres víctimas al no tener la certeza jurídica de enfrentarse contra un político o funcionario público que se hace valer de sus influencias para ajustar el aparato gubernamental a su conveniencia.

Esperemos que los precedentes emitidos por la Corte en esta semana sean parteaguas para la impartición de justicia no solo con perspectiva de género, sino también para la impartición de justicia en contra de actores de poder que ejercen violencia contra las mujeres.