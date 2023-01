Ciudad Juárez.- En el 2018 se aprobó la Norma Oficial Mexicana 035, mejor conocida como la NOM 035, la cual tiene por objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

Esta norma aplica a todos los centros de trabajo del territorio nacional. Y es que el empleador tiene la obligación de establecer una política de prevención de riesgos psicosociales y de violencia laboral, así como la promoción de un entorno organizacional favorable; adoptar las medidas y acciones de control, cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen; practicar exámenes médicos a los trabajadores y las trabajadoras expuestos a la violencia laboral y/o factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y llevar los registros de los resultados y análisis de los factores de riesgo.

Y es que generalmente en los empleos díganse tanto en el sector privado o público, se encuentran latentes los factores de riesgo psicosocial, entre ellos encontramos que las cargas excesivas de trabajo, las jornadas de trabajo que exceden lo establecido en la ley, la violencia laboral, las relaciones tóxicas y negativas dentro del entorno laboral, la falta de liderazgo de los empleadores y la constante interferencia en la relación trabajo-familia, esta última se ha potencializado durante la pandemia pues hay quienes siguen trabajando desde casa.

Ahora bien, esta norma se supone que entraba en vigor en dos etapas; en la primera etapa a partir del 23 de octubre de 2019 el empleador debía tener lista la política, las medidas de prevención y la identificación de los trabajadores y las trabajadoras expuestos a acontecimientos traumáticos severos y a la difusión de información, y en una segunda etapa a partir del 23 de octubre de 2020, el empleador debía tener identificados y analizados los factores de riesgo psicosocial; la evaluación del entorno organizacional: las medidas y acciones de control; la práctica de exámenes médicos y los registros.

La pregunta que me hago es ¿cuántos centros de trabajo actualmente cumplen con la NOM-035 en Ciudad Juárez? Y cuando me refiero a centros de trabajo, la norma señala tres categorías, aquella donde laboran hasta 15, donde laboran entre 16 y 50 y en donde laboran hasta más de 50 trabajadores y trabajadoras. El único centro de trabajo exento de aplicar las evaluaciones son los que cuentan con hasta 15 trabajadores y trabajadoras, pero igualmente debe cumplir con el resto de las obligaciones.

Y aquí es cuando aplica la célebre frase de “obedézcase, pero no se cumpla”, es decir, se reconoce por parte del Estado mexicano la importancia de atender los riesgos psicosociales exigiendo obligaciones para los empleadores, pero por otro lado, no hay compromiso en la ejecución de la misma, puesto que no se cuenta con el personal suficiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para realizar labores de inspección en los centros de trabajo, y lo que no se monitorea y en su caso se sanciona pues difícilmente va a lograr ser eficaz, porque tal pareciera que en México nos tomamos muy en serio la fórmula de obedecer pero no cumplir.

Así, por ejemplo, observamos centros de trabajo como la Fiscalía General del Estado, en donde sus trabajadores y trabajadoras están constantemente expuestos a eventos traumáticos, no se diga quienes trabajan en los Ceresos estatales, como son las personas que realizan la labor de custodios y que por cierto el 1 de enero del presente año, fue en el Cereso estatal número 3 en esta ciudad donde masacraron y asesinaron a 10 de ellos. Centros de trabajo en donde a la fecha no se cuenta con atención especializada, ni con medidas y acciones de control para prevenir los factores de riesgo psicosocial, al menos no se conoce algún plan de acción y eso que esta administración estatal ya lleva más de dos años.

Recordemos que la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos y debe ser entendido como un estado completo de bienestar físico, mental y social.

