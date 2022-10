Y sigue siendo el rey

“El que no tranza no avanza”

Leer “El Rey del Cash” de Elena Chávez trajo a mi mente libros análogos. “Lo negro del negro Durazo” (1983) donde José González González expone, desde su puesto de jefe de ayudantes de Arturo Durazo Moreno, los excesos y extravagancias del consentido de José López Portillo. “La Herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México” (1995) de Jorge Castañeda quien a través de entrevistas de los entonces últimos cuatro presidentes de nuestro país, muestra los secretos de cómo son elegidos los sucesores a la silla presidencial. “Desde mi azul” de María Gómez Rivera (1997) es el testimonio de quien fuera la esposa del famoso político Sergio García Ramírez el cual fue Procurador General de la República y aspirante presidencial en 1988. Ahí relata sus experiencias al lado de su pareja y lo que vivió cuando su marido disfrutaba de los placeres del poder político. “Me la jugué” (2003) de Lino Korrodi es de gran atractivo por haber sido escrito “en un país donde los personajes públicos no suelen contar nada y mucho menos contar todo de una vez”. El autor fue el operador financiero de la organización que hizo posible la derrota de un régimen que hizo uso y desuso del poder por más de 70 años. Y otros más.

En el caso de “El Rey del Cash” es un testimonio personal de la hoy ex esposa de César Yáñez, hombre muy cercano a López Obrador. No es un documento de índole legal ni histórico. Es solo lo que ella percibió. Lo subtitula “El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano”. Es un texto interesante pero que no aporta nada nuevo. Muchas de sus afirmaciones son ciertas, otras interpretaciones y las más ya lo sabíamos o lo inferíamos. O acaso ¿es la primera vez que se usan recursos del erario o dineros de oscura procedencia para campañas? ¡Por favor!

Nos hubiera sorprendido de que en un libro alguien hablara bien, muy bien, de un político mexicano y con pruebas en la mano (honesto, patriota, inteligente, culto, íntegro, democrático). Pero no nos sorprende que no sea así. Verbi gratia Benito Juárez, al Benemérito de las Américas, se le acusó de fraudes electorales para perpetuarse en “su” presidencia. Por eso el danzón dice “si Juárez no hubiera muerto”… todavía sería presidente. Porfirio Díaz preguntaba “¿qué horas son?”. “Las que usted guste” respondían sus incondicionales y es más inofensivo que su “mátalos en caliente”. A Francisco I. Madero los espíritus le ordenaron encabezar la revolución y después cómo dirigir el país. Suena a una tragicomedia surrealista. Plutarco Elías Calles se autoproclamó Jefe Máximo de la Revolución y nombraba presidentes que manipulaba a su antojo. La historia tiende a repetirse, siempre con distintos nombres siempre con distinta fecha. Y así un largo etcétera.

Si es cierto lo que Elena Chávez afirma-no lo negamos-, los políticos mexicanos siguen la larga tradición de una pseudo cultura del ejercicio del poder porque lo acumulan para sí, desean –como Carlos Salinas de Gortari- modificar la Constitución para eliminar la fastidiosa no reelección. O Vicente Fox y Felipe Calderón quienes soñaron ver en el trono a sus respectivas esposas. Objetivo actual no tan lejano para el 2024.

Por tanto este libro no tiene originalidad, nada nuevo bajo el sol ni pone al descubierto lo que ya estamos al tanto de nuestros líderes sociales: están cortados con la misma tijera. Los políticos aplican sin miramientos “el fin justifica los medios” caiga quien caiga y le pese a quien le pese.

Y sí, desearíamos políticos que conectaran la ética con la política. Pero díganme ustedes ¿quiénes?

Dicen que nadie está preparado para ejercer el poder y menos para dejarlo. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.

