¡Ya chole!, ¡basta de desmemoria!

LA MEMORIA ES NECESARIA

El premio Nobel de Literatura José Saramago ha defendido la necesidad de "recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica" porque de lo contrario "se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia".

José Saramago, ofreció en una conferencia dentro de la jornada sobre la recuperación de la memoria histórica De la sombra a la luz, afirmó que no tener memoria es "olvidarnos de nosotros mismos" y añadió que las heridas tienen que "cicatrizar" porque "no es humano pasar página sobre el sufrimiento de miles de personas".

El premio Nobel de Literatura mostró su satisfacción por la caída de las dictaduras, pero se mostró pesimista por los sistemas democráticos que las han sucedido al entender que la única democracia alcanzada ha sido la política, mientras que la económica, la cultural o la social siguen sin estrenarse. "Vivimos en una democracia amputada, nos quieren hacer creer que la democracia se limita a la democracia política", dijo Saramago y apuntó que "los gobiernos no gobiernan, se han convertido en los comisarios políticos del poder económico". Es, dijo el escritor, "el gobierno de los ricos y para los ricos".

En época de José Saramago, era así en nuestro país y para muestra de la plutocracia que mandaba durante el periodo neoliberal, ahí está lo que se dio a llamar el PRIAN sumado a la facción chucha del PRD que previamente se había adueñado del liderazgo de ese partido, misma que se sumó a La Mafia del Poder, como se suele llamarle, fusión que nos trajo un Pacto Por México, en los inicios del gobierno peñista enero de 2013, cuando el pacto de marras, que cristalizó el robo de Pemex o lo que quedaba de ella.

Súmese a esto, el desmantelamiento que inició desde el periodo salinista al liquidar refinerías en operación como la de Azcapotzalco durante su sexenio, para transferir la refinación y manejo del crudo para hacer gasolinas a Texas, tierra donde su titiritero de nombre George Bush padre, quien resultó con mucho el mayor beneficiario del asalto que se dio en Dallas en 1963 con la muerte de John F Kennedy (haiga sido como haiga sido) si, el mismísimo Bush padre, quien ya tenía sus refinerías y desde entonces quiso hacerse de nuestro petróleo, lo recuerdo aun aplaudiendo a rabiar en la platea de la Cámara de San Lázaro cuando otro de sus cachorros de establo, como también lo fueron Zedillo (beneficiario del magnicidio contra Colosio y el texano español a saberse hoy Vicente Fox) si Bush, ese George H.W. Bush dueño de muchas de las refinerías que procesan desde hace décadas el crudo mexicano y lo envían México como gasolina, ese hombre se solazaba viendo en este caso a Felipe Calderón quien aparecía por la puerta trasera de la Cámara de diputado para tomar la banda presidencial de manera precipitado del manos de Vicente Fox. Otro asalto al poder que ya parece nadie recuerda.

Ellos creían que Calderón consumaría la entrega de PEMEX, pero los priistas (quienes junto con panistas son dueños de mucha de la riqueza petrolera transferida a particulares) no dejaron que tal felonía se consumase en su mandato, querían la titularidad o el coprotagonismo que en el Pacto Por México se compartieron con el PAN que proclamaba ser el autor intelectual e tal desaguisado entreguista y la rémora que era en ese momento el cascaron llamado PRD que recibió migajas como la gubernatura de Silvano Aureoles Conejo de Michoacán que pronto terminará por fortuna.

Es obligado rememorar esto y más, en virtud de que esta semana pasada hemos vivido el que puede ser un nuevo calvario para nuestro país, el de la dependencia energética de ese estado Texas al que enviamos nuestro petróleo a refinar. - en la modalidad absurda ya ilustrada alguna vez de ser los dueños de las naranjas (petróleo), que se entregan a un ajeno (Texas) para comprarle el jugo (la gasolina).

Su maniobra de no vendernos gas fue abruptamente reconsiderada ante la oferta de Nicolás Maduro el Presidente de Venezuela de hacerlo, dicen que el miedo no anda en burro y aquí aplica, es cierta nuestra dependencia al momento de la economía estadounidense, pero también es cierto, que la riqueza estadounidense pasa por los recursos y la manufactura mexicana,

A MANERA DE REFLEXIÓN, QUE NO DEFENSA

Me parecer e vital entender que en la política en la mayoría de los casos, que te critiquen y te ataquen de forma indiscriminada, es porque algo estás haciendo bien, tienes éxito y eres un espejo para todos (así he visto como sucede con muchas críticas en veces injustas durante la pandemia con López Gatell, que un año después finalmente, es víctima también de Covid el cual espero mejore pronto) aquellos que lo hacen, y donde les gustaría verse reflejados. Aquí aplica muchas veces para aquellos que no sólo te critican, sino que siempre están poniendo impedimentos y trabas a todo, lo hacen porque saben que ellos no podrán lograrlo jamás. Eso es imposible, eres demasiado joven, demasiado viejo, muy alto, muy gordo, no sirves para eso, ha sido un golpe de fortuna... y cualquier otra causa que pasen por sus atormentadas cabezas para que renuncies a tu propósito.(aquí destaco la belicosidad de Aguilar Camín y Ángeles Mastretta su esposa, contra Feliz Salgado Macedonio queriendo desbarrancare de su intención ese candidato a la gubernatura de Guerrero no puedo defender cuestionar ni determinar sobre su legitimidad pero si sobre su derecho a aspirar a tla posición, ahora me pregunto ¿POR QUÉ ESTAS VOCES TAN ALTISONANTES NO SE HAN EXPRESADO JAMÁS POR LA SEGURIDAD DE LA INFANCIA VÍCTIMA DEL TURISMO SEXUAL QUE SE DA EN EL PUERTO MÁS FAMOSO DE GUERRERO Y OTRO LUGARES?

COROLARIO Cierro contando una historia sobre los ataques como los que recibe el Presidente asediado por los medios que no están conformes con sus posiciones de poder y toma de decisiones quiero ilustrar eso ataques que le hicieron esta semana finalmente –quizá- expresar el ¡Ya Chole! Mientras es asediado un día sí y otro también, por voceros, periódicos, columnistas y demás que recordé una historia del maravilloso libro «Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida» de Dale Carnegie.

Narra cuando en plena depresión económica de los Estados Unidos en 1929 ocurrió algo que causó sensación en los círculos universitarios del país. Un joven profesor universitario de entre 30 y 40 años quien siendo estudiante trabajaba de camarero para pagarse la carrera llamado Robert Hutchinson, fue nombrado presidente de la cuarta Universidad más importante de los Estados Unidos, la Universidad de Chicago.

El día que tomó posesión de su cargo, un amigo le comentó al padre de Robert que estaba asombrado de las críticas de todas las editoriales atacando el nombramiento de su hijo. A lo que respondió, «Sí, es duro, pero recuerda que nadie patea a un perro muerto»

No miremos sólo el ataque, atendamos siempre al propósito, es cuánto.