Ya empezó la campaña electoral

De acuerdo a la opinión de algunos observadores políticos las jornadas de proselitismo y posicionamiento con vistas a la sucesión de la silla de la gubernatura que por ahora ocupa el licenciado Javier Corral Jurado, se encuentran ya en plena ebullición y la verdad para algunos esto es inexplicable pues con la enorme deuda pública que pesa sobre las arcas del Gobierno del Estado del orden de los 55 mil millones de pesos heredada por César Duarte, cualquiera que llegue a ese hito de poder tendrá una misión poco menos que imposible. No será la rifa del tigre, será la rifa de todas las fieras de la selva. ¿Para qué quieren ser gobernadores de un estado sumido en la bancarrota? ¡Anda pos pobres!

Pero al margen de esa consideración la lucha sigue y tal parece que el PAN se ha dado cuenta (al fin) de su débil posicionamiento en el estado gracias a la pésima actuación del actual gobernador cuyo régimen se considera por el 90 por ciento de la población chihuahuense como un gobierno fallido que no se ha derrumbado porque Dios es grande pero con eventos terroristas como el sucedido en la población de Anáhuac. Las cosas se ponen cada día más difíciles para el régimen del nuevo amanecer, no falta mucho para que se desate en el estado un movimiento de verdadera insurgencia delictiva si usted quiere, pero insurgencia al fin.

Llama la atención la visita a esta frontera de la presidenta municipal de Chihuahua capital Maru Campos a la que todos consideran como la virtual candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura, acompañada de toda la plana mayor del PAN nacional y de los santones más destacados del panismo en el estado, entre los que destacan el contador público Francisco Barrio, en lo que muchos entienden como el mensaje inevitable es de que ella, la alcaldesa, será el candidato que tiene en su persona todas las complacencias del panismo de alto rango.

La verdad es que no les queda de otra, Maru ha brillado con luz propia a pesar de los desprecios y oposiciones de Javier Corral pues según se dice la pésima actuación del actual gobernador no ha dado la posibilidad de que se desarrolle otro liderazgo importante en todo el estado ni en todos los estratos políticos existentes en el blanquiazul.

El hecho de que Maru Campos se reuniera con importantes personajes del empresariado juarense denota la existencia de un plan de proselitismo de alto nivel que tiene como objetivo recuperar la voluntad política de ese importante sector para la futura candidata del PAN pensando que le sería muy difícil al partido blanquiazul derrotar a una mancuerna opositora que se está cocinando entre el independiente presidente municipal de Ciudad Juárez y el partido Morena que convertiría esta alianza en una dupla técnicamente invencible ni siquiera para el PAN y mucho menos para el PRI.

La importancia del “Plan Juárez”

Al mismo tiempo los azul y blanco están esbozando un “Plan Juárez”, que tiene como objetivo recuperar para su partido la voluntad política de algún importante sector del electorado fronterizo que resulta indispensable para llegar a la gubernatura, habida cuenta de que en esta frontera se aposenta el 40 por ciento del poder votante de todo el estado, sin dejar de atender que el prestigio del gobernador como primer panista del estado, deja mucho que desear en las demás comunidades. Hay colonias de Ciudad Juárez que tienen más electores que poblaciones enteras, por lo que cuidar los intereses del partido en esta frontera ha tomado una importancia vital. Los pormenores del “Plan Juárez” de proselitismo panista no se conocen hasta ahora pero su implementación deberá hacerse a la mayor brevedad posible porque aunque parecen lejanas las elecciones y todo indica que tienen suficiente tiempo, al final de una tarea de esta dimensión lo que aparenta parecer ser tiempo suficiente puede resultar al final poco tiempo.

¿El segundo gobernador fugitivo?

Una arista que se ha descuidado desde un principio de la actual administración estatal es la imagen de gobernador Javier Corral que cada día se encuentra más desaseada y hasta vilipendiada pues con maniobras como la del secretario y empresario Luis Felipe Siqueiros donde muchos dicen que existe un conflicto de intereses y alguna maniobra incorrecta en grado de tentativa, la influencia moral del gobernador seguirá a la baja y algunos creen que al final de cuentas puede ser el segundo gobernador que al terminar su mandato tenga que tomar la ruta del exilio.¿ A dónde? A El Paso, Texas, ¿a dónde más? Ahí está resuave, hay un ambiente casi juarense pero sin balaceras y ahí tienes Ruidoso a tiro de piedra.

Armando Cabada no se duerme en sus laureles

Pero en la esforzada carrera por la gubernatura la señora Maru Campos no va sola, pues desde hace tres años se encuentra bien encarrilado el alcalde independiente de Ciudad Juárez Armando Cabada Alvídrez, que nunca ha dejado de estar en campaña pero que a últimas fechas ha reforzado sus acciones haciendo de tripas corazón y sacando recursos de sólo Dios sabe dónde y ha intensificado la ejecución de pequeñas pero muchas obras de beneficio comunitario, desde pavimentación de calles, bacheo, dotación de equipo a las policías, acciones comunitarias, festivales y dos que tres docenas de etcéteras que siguen mejorando su presencia ante la ciudadanía. Bien dice Benjamín Franklin: “Muchos pocos hacen un mucho”.

Ha tenido acertadas acciones entre la comunidad como por ejemplo no se le salió de control el populacho en el ajetreado juego de fútbol de los Bravos contra el América que amenazaba ser muy peligroso debido a la efervescencia y violencia con que suelen actuar de las bandas de ‘hooligans’ que existen en nuestra ciudad y que suelen llegar bien beodos a los partidos para hacer su desorden. Pero con una adecuada presencia policiaca el mensaje fue disuasivo y la sangre no llegó al río pues la macana policiaca es un buen profesor de educación y respeto. Fue un acierto de su administración inundar de policías el evento. Por su parte la organización de las festividades de pascua en El Chamizal hasta ahora son un éxito convirtiéndose en la preferencia multitudinaria de las familias juarenses por su correcto orden y vigilancia. La distribución de botes de basura en la cantidad que se hizo desde el viernes implica reconocer la inevitable cantidad de basura que el evento genera y ni modo, habrá que recogerla lo más rápido posible pues ya están cerca las fiestas del Día del Niño que estamos seguros el alcalde no desaprovechará para promover su presencia positiva entre la comunidad. Los niños, son menores de edad, pero los padres de ellos si tienen credencial de elector.

Bueno, se necesita más que suerte para algún tipo de campaña. Por ejemplo, ancestralmente se sabe que el cobro de los impuestos no es una acción muy popular que digamos. Pues sorprende la campaña realizada este año con motivo del cobro del impuesto Predial pues además de resultar un éxito recaudatorio, la rifa de cientos de regalos entre los paga impuestos cumplidos le dio al alcalde Cabada una oportunidad inesperada de lucirse ante sus conciudadanos. A eso le llaman algunos jugar con imaginación. En fin el alcalde Cabada no da pisada sin huarache y mientras todo se trate de mejorar los actos de gobierno la lucha es totalmente legítima y hasta plausible. Lo cierto es que al partido Morena nacional debe estarle llamando mucho la atención contar con un aliado tan políticamente imaginativo.

Un exceso irracional de fuerza

Lo cierto es que la ciudadanía se ha quedado espantada con el asesinato del exagente ministerial Leopoldo Eduardo Soto a manos de cinco policías municipales de la ciudad de Chihuahua que pretendían detenerlo la madrugada del jueves. Es terrible pero la ejecución de un simple acto laboral tiene ahorita a cinco policías municipales en la cárcel acusados de un delito bastante grave que les puede costar hasta 20 años de prisión ya que en lugar de asfixiar a la víctima debieron protegerlo. No me imagino qu´r oposición al arresto debió haber opuesto el exagente para que procedieran de esa manera habida cuenta de que lo superaban en número y fuerza, pero además se encontraban armados y para muchos analistas se trata de un abuso y un exceso de fuerza y violencia en la detención.

¿Qué hubiera pasado si en el peor de los casos se les escapa el infractor? Tan sólo una regañada, pero nada hubiera sucedido y ahora les esperan muchos años de prisión por nada. Nos dicen que uno solo de los agentes municipales, el más grandote, lo hubiera detenido. ¡Ni que fuera Bruce Lee!

No es el primer hecho de este tipo que sucede, aquí en Ciudad Juárez no hace mucho sucedió lo mismo con un detenido que se puso renuente a su arresto, le hicieron bolita y se murió también asfixiado. Este tipo de hechos debe ser tomado muy en cuenta por los maestros de la Academia de Policía para que instruyan a los muchachos en el uso razonable de la fuerza pues la violencia innecesaria puede traducirse en homicidios y se arman unos líos tremendos que los mismos policías lamentarán el resto de sus vidas.

La salvación es algo personal

Puede ser que tenga razón nuestro editorialista Ángel Verdugo al cuestionar la fe del pueblo de México en su artículo del viernes denominado “¿Y su religiosidad?”, pero esto no se debe a la mala conducta de algunos líderes y pastores religiosos, sino más bien a la educación de mayor o menor apego a la religión que nos inculquen nuestros padres. Decepciona y entristece esta racha de pederastas, sí, pero todos sabemos que la salvación de nuestra alma será consecuencia de nuestro comportamiento personal y, algo más importante todavía, a la que esperamos sea una inmensa misericordia de Dios Nuestro Señor. Me dicen que el juicio de cada líder religioso será más duro porque ellos tienen encomienda de almas.

A cada uno de nosotros lo que nos debe importar será nuestro juicio y cuando uno entra en cierta mayor edad y que la muerte le ha dado algunos arañazos y ya se ha llevado a muchos de nuestros amigos, entonces lo más importante es ponernos en paz con Dios para ver si la salvamos aunque sea de última hora. Es en estos momentos cuando nuestra religiosidad aumenta y por eso es frecuente ver las iglesias atiborradas de gente de la tercera edad.

Algunos ateos nos dicen que después de la muerte no hay nada sino silencio. ¿Y si no es así? ¿Para qué arriesgarnos con tantas facilidades que nos ofrecen las iglesias? Estas fechas de Semana Santa son especiales para abrazar esa reconciliación que ahora nos urge. Que cada quien las aproveche como mejor pueda. La salvación es una cosa estrictamente personal.