Ya extraño al Cisen

…y claro que lo extraño, no porque sería legal espiar y seguir a los ciudadanos, pero los extraño por elegantes, discretos, es más, ya hasta los quiero: porque una cosa es espiar y otra cosa es acosar, amenazar y sabotear.

En los días del Cisen usted marcaba para hablar con su noviecito de la secundaria, y se escuchaba la grabadora entrando en acción, y usted decía con voz de angustia: pero si nada más estoy morreando. Cosa aparte eran los agentes de Gobernación en sus flamantes e indiscretos carros, que te seguían a donde fuera y a la hora que fuera, en esta época de feminicidios desatados ya los extraño, porque si un desconocido te abordaba en la calle, nada más hacías un gesto con la cabeza y le indicabas al agente siguiéndote, deberíamos regresar a esas buenas prácticas para poder caminar seguras por las calles.

Y aunque en su momento estás prácticas se censuraron por atentar contra la privacidad y ahora son rebasadas por mucho, porque no se conforman con intervenir tu línea telefónica y seguirte, no señor, te desconfiguran todo el equipo, se acaban la batería, te dejan sin archivos, te saturan el buzón de mensajes de odio y amenazas, mi difunto correo diosbendigaasnowden@gmail.com se saturó de amenazas e improperios de Chucho Muñoz, Efrén Bribiesca, Manuel Bernardo Hernández Torres y otra larga panda de personajes, y eso sin contar el robo de identidad de las cuentas de Facebook, toda una vida de oposicionista, odiosa y contestaría, para que llegue cualquier millenial y te robe el perfil y te lo llene de mensajes gobiernistas ¡óigame no!

Además de amenazas te llegan documentos que no deberían llegarte, como el presupuesto 2023 del Congreso de la Ciudad de México, o una factura a nombre de Juan Carlos Loera por una línea Samsung comprada en El Paso por 86 dólares. Y uno se espanta, yo por lo menos no me quiero ni enterar de cómo toman las decisiones desde las cúpulas del poder.

Se trata de acosarte, de llenarte de insultos, adjetivos degradantes y descalificaciones pero en el Inbox, porque la cobardía también es de comunistas, como en los primeros años de la tipificación del delito de violencia doméstica, el problema radica en que las agresiones ocurren en el ciberespacio, un lugar que en teoría no existe, se da en la intimidad, donde el agresor queda impune, es un maltrato que interfiere con tu trabajo, los equipos son lentos y como 50 lamebotas le meten mano a tus archivos Y el daño patrimonial, reconfigurar los equipos cada lunes y martes, violencia emocional, amenazas de muerte, sabotaje y violencia económica ¿para que? Bastaría con comprar El Diario de Chihuahua para saber lo que pienso.

Aunque esta generación de hackers, creen que violar la ley es superar obstáculos en la vida, abusan de tu tiempo (llevó tres horas tratando de configurar mi correo) ¿Quien quiera que esté del otro lado? ya suelta el cursor, si no me dejan publicar entonces ¿Cómo me van a acusar de prensa fifí? En el espionaje de lo que se trata es de que no te des cuenta de que te están espiando, pero en el acoso lo debes notar y debe minar tu fuerza. Lo que no saben es que una de mis madrastras fue Isabel Encerrado y tengo mucho callo para las heridas emocionales y económicas.

Se acuerda cuando teníamos una relación ambigua de admiración y desprecio a los chilangos, hoy imperio Neoazteca, éramos los bárbaros del norte esos que defendieron la República Juarista y Reformadora, de cualquier ataque conservador, norteños migrantes dispuestos a ser braceros a incursionar en la mano de obra femenina, en la industria maquiladora y con empresarios que no tenían miedo de cambiar el giro de terratenientes a innovadores de materiales avanzados. Recuerda usted los chihuahuenses que solíamos ser los bárbaros del norte, austeros, de pocas y mucho trabajo, la ciudad de Paquimé y su arquitectura comunitaria atestiguan una sociedad más preocupada por el bienestar de sus ciudadanos que por la exaltación religiosa y la majestuosidad. Se le atribuye a José Vaconcelos la frase de que en México la cultura se acaba en donde empieza el olor a carne asada. México ni se conquistó ni se pobló ni se desarrolló de una sola manera. Si bien Tenochtitlan cayó a sangre y fuego, el norte fue defendido por el desierto, se colonizó poco a poco, con escaramuzas contra los grupos apaches hasta bien entrado el siglo XX, con una variedad de colonos mucho más allá de solo españoles, de hecho la provincia de la Nueva Vizcaya con asiento en San Felipe del Real no era solo una provincia, era territorio de presidios, fortaleza militares, generalmente amuralladas, que iban desde una modesta construcción de adobe para albergar a unos pocos soldados y caballos, hasta grandes complejos que incluían varios espacios con diversos usos, entre ellos un templo que podía ser de grandes dimensiones y se localizaba dentro de las murallas del presidio. Los primeros presidios se fundaron para proteger los nuevos caminos por donde viajaban los colonizadores hacia nuevas tierras.

A pesar de las minas, la gente no se lanzaba por el medio del terrible desierto sin tener una razón más profunda que tiro de mina guardada en el corazón, mire que criar ganado y sembrar nogales en una tierra sin agua, esa que luego dicen chilangos, o neoaztecas, que le debemos a los gringos y a los estados colindantes, por eso nuestra gastronomía es parca, basada en conservas, frutos secos, embutidos y carne salada.

El café gourmet no era cosa de chihuahuenses, aquí se usaba que te dieran una taza con agua caliente y en las mesas de los hogares lo mismo que restaurantes, al centro de la mesa estaba un frasco de café soluble y una azucarera. Parcos en todo, los bárbaros del norte no aplaudían ni en un concierto de Julieta Venegas, las manifestaciones de emoción y entusiasmo eran mal vistas como fuera.

Solo hasta hace poco nos empezamos a achilangar, para bien, llegó el café gourmet, la repostería de El Bajío, los tamales de Oaxaca y los deslumbrantes altares de muertos que eran la ilusión de mi infancia; llegaron los altares coloridos de siete niveles cada dos de noviembre para sustituir a aquellos altares que tras las muerte de un familiar se colocaban en la sala o cocina, altares sencillos, una repisa quizá, con la fotografía del difunto y el santo de su devoción, cubiertos de manteles negros y flores de tela de esas que acumulan polvo y se compraban de fayuca, el altar se quedaba ahí por años como señal de luto.

Nosotros aprendimos a conocer y admirar al sur, pero el antiguo imperio mexica, hoy los neoaztecas, quieren nuestros impuestos, nuestras armadoras y minas, los maderales y hasta las rutas de la droga; pero no a nosotros. Ni siquiera les interesa conocernos, como en un programa de Chabelo seguimos siendo los cuates de provincia que no tienen Burger Boy. Los neoaztecas no quieren conocer la estética de unos poetas que hablan con Dios porque con un paisaje tan abierto y despejado, con un cielo tan cerca de la tierra, los poetas salen a parrafear con Dios, a que les dicte sus poemas de dolor y réquiem, porque morir en el desierto es más fácil que respirar. Una estética de colores marrones, luminosos, sin sombra, con luz desde cualquier ángulo, de poetas rarámuris que transforman el pensamiento mágico en pensamiento religioso y sociológico. No les interesamos, salvo como votantes, como proveedores de mano de obra experta para las maquiladoras aeronáuticas, para surtir el algodón y las rutas de droga, para arrecholarnos en el último rincón de patria a unos migrantes centroamericanos, algunos delincuenciales, porque le prometieron a Trump y luego a Biden que los migrantes no pasarían la frontera norte, se quedarían en México a enriquecer las hordas de pobres, de malvivientes, porque viven mal, y de mano de obra inexperta y malbaratada, por eso en un acto de rebelión absoluto, la gobernadora María Eugenia Campos y con la colaboración del municipio de Juárez se ha encargado de escoltar a los migrantes centroamericanos hasta refugios en la frontera, para que luego crucen y pidan asilo político a las autoridades migratorias, y si la desbordada violencia de los neoaztecas no se detiene, los periodistas también vamos a cruzar la frontera solicitando asilo humanitario ¡Ah, casi lo olvido! También les gustan nuestros impuestos, que mantienen su maravillosa capital azteca rebosando de cultura y de universidades, museos, y servicios médicos, aunque el metro de la Ciudad de México es el pequeño precio a pagar por su privilegiada capital del imperio.

Los aztecas sometieron a todos los pueblos bárbaros, los españoles crearon las provincias y nos convirtieron en ciudadanos de segunda con nuestra historia, nuestras guerras, nuestros muertos y nuestra tecnología y los neoaztecas hoy nos recuerdan que son la capital del imperio y no conformes con vigilarnos nos acosan, la ciudad está llena de neoaztecas en puestos altamente sensibles y su misión es garantizar que no haya una rebelión en el imperio

El asunto ha llegado a ser tan ridículo que cuando un intelectual quiere parecer más intelectual habla con cierto dejo de acento chilango. Y vuelvo a lo mismo, no acuso al nuevo régimen por viejas prácticas, el PRI y el PAN siempre nos espiaron, grabaron y siguieron, pero llenarte de basura, insultos y hasta agresiones físicas, es la respuesta violenta de un sector político que no puede dar respuestas en el diálogo.

Ante críticas ¿cómo a mayor recaudación peor servicio médico? o ¿por qué desaparecer el INE que permitió el ascenso de nuevas formas de gobernar?

Las jóvenes estrellas de la política, murmuradores de palacio, pasan temporadas en la Ciudad de México aprendiendo las nuevas mañas del imperio y regresan al terruño con su título nobiliario.

En puestos claves, algunos recién inventados, se coloca a neoaztecas cuyo linaje se puede rastrear hasta los últimos pobladores de Tenochtitlán, su misión es que estos bárbaros no traicionen a la 4 T lo cual hace más difícil la unidad nacional y la pacificación en todo sentido.

Debo aclarar que con gusto colaboré en el primer mandato de Cuauhtemoc Cárdenas de la primera gubernatura de la Ciudad de México y con gusto y gratis participé en las primeras publicaciones de la revista Mujeres de Morena editada, si, ya saben, en la capital del imperio. También hay que aclarar que los primeros chilangos en avecindarse en nuestro territorio de presidios fueron aquellos que llegaron cargando su vida en una maleta después de los sismos del 86.

Pero de espiar a acosar hay mucha diferencia, tanta como de ser vecino a ser dominadores, no les basta con observarnos y robarse nuestros puntos de la tarjeta Alsuper con su móviles y clases de hackeo, nos roban los perfiles, roban y clonan otros, nos insultan, nos humillan en público, destruyen nuestra propiedad intelectual, en lo oscurito y desde un perfil falso nos amenazan de muerte, y destruyen toda nuestra infraestructura de hardware y software, son los neoaztecas dominando su imperio y tres chihuahuenses que después de fumar salvia se dicen así mismos que ya es hora de ocupar un merecido y reconoció lugar en la política y la historia de México, pero eso no va a pasar pronto y menos con Javier Corral como el más probable sucesor de Andrés Manuel, nuestra función histórica es otra, defendemos la frontera, controlamos la importación de tecnologías, convertimos procesos de reingeniería y somos el verdadero muro entre dos naciones que se miran con mutuo recelo. Nosotros estamos dispuestos a ser una patria con el resto de los mexicanos, pero no sé si los políticos del imperio estén dispuestos a tratarnos de otra manera que no sea el vasallaje. Atomizar el poder, la toma de decisiones y dejar que cada comunidad desarrolle sus procesos culturales y estéticos sería los ideal, pero parece que el poder se concentra en unas cuantas manos, y el discurso de la 4T pasó de ser un discurso cristiano, proletario y reconciliador, a ser un discurso de odio, donde todos, gente como yo, hija de uno de los fundadores del partido comunista mexicano, acompañante de las campañas del ingeniero Cárdenas y desvelada por contar la entrada de cada voto y urna, en aquella eternísima noche del 1º de julio del 2018, somos vistos como enemigos del nuevo orden. Pasé de ser chancla obrera a ser prensa fifí porque me atreví a decir que así como no se podía descalificar al pequeño hijo del presidente de la República, tampoco se puede odiar a la oposición por su tez de piel, y menos a los servidores públicos. Ahora soy enemiga del régimen, colaboradora de los grandes capitales y merecedora de la pena de muerte ¡Que pena que habiendo tantas formas de la izquierda, llegará al poder la más dogmática implacable y punitiva! Me decepciono de mí misma cuando pienso que yo soy en parte culpable del desastre que se nos viene encima.

Por cierto no puedo terminar este artículo sin un chisme muy bueno, ¿se acuerdan de aquel texto que se llamaba “Sectas casi satánicas publicado hace meses en este mismo espacio periodístico pretendía advertir a Morena que los futuros fraudes electorales se operarían no desde el taco de voto sino desde el hackeo de los sistemas de cómputo del propio INE a través de grupos couching? Aunque claro yo no sabía que grupos de choque del partido Morena ya estaban operando un sistema así para hacer ver bien al presidente y darle una pulidota a Javier Corral para dejarlo presidenciable. Bueno pues resulta que esa idea mía, que en su momento les pareció tan descabellada, ahora es enarbolada por los miembros del grupo de Facebook Chihuahua en Común, que no pasarán de ser una cuarta parte de los que dicen ser y el resto son perfiles clonados, me robaron la idea para decir que la señora gobernadora está usando esta estrategia contra los mejores elementos del partido, eso es plagio, además los mejores hombre y mujeres que participaron en la construcción de una democracia inclusiva, hace mucho que ya no están con el partido, ya ni salen a dar un rol, de la vergüenza de haber apoyado a la peor izquierda, porque si alzamos la voz hay un montón de aspirantes a cortesanos dispuestos a destruir a un periodista, activista o creador, con tal de ofrecer nuestra cabeza como ofrenda en el templo mayor, para ver si suben la pirámide social.

Pasamos de un discurso de paz universal a un discurso donde palabras como cáncer, muerte, atentados, son los razonamientos más normales contra el derecho a la libertad de expresión, lo de menos es si Loera es tan holgazán como Corral, lo de menos es si el presidente se equivocó, lo grave es que hace más doscientos años llegamos a un acuerdo sobre la libertad de expresión, a participación ciudadana y el derecho a una vida libre de violencia, y si a cambio de esos derechos sagrados me van a dar mil pesos al mes, yo ofrezco el doble con tal que se respeten mis derechos humanos fundamentales. Es muchos Méxicos, no puede ni debe ser una dictadura, con esa diversidad México tiene todo para ser una nación democrática, menos un candidato.