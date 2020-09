¡Ya paren esos desmadres!

¿QUÉ ES UN DESMADRE?

Definido de manera coloquial, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua indica de esta palabra que su significado es;

1. Conducirse sin respeto ni medida, hasta el punto de perder la mesura y la dignidad.

2. Dicho de una hembra: Sufrir el descendimiento patológico de la matriz.

¿QUÉ HAY BAJO DEL AGUA?

Tomare para efecto de esta colaboración, la acepción de esta palabra tal cual la indica La Real Academia y las tratare así, bajo el significado que le define a la primera como; “Conducirse sin respeto ni medida, hasta el punto de perder la mesura y la dignidad “ Y me refiero a la llamada Guerra del Agua, un tema que por ya un semestre y más -como la pandemia- nos ha acompañado como una expresión de incentivación que atiza ánimos no a la búsqueda del orden sino a armar el desorden con acusaciones a priori “se va a robar el agua” usando al vital líquido como ariete preelectoral dejando ver lo que bien señala la Rayuela del periódico nacional La Jornada de ayer sábado 19 que a la letra (cito) dice así, advirtiéndonos; “ ¡Cuidado! las aguas de aquel río están contaminadas con fango azul”.

Lo expresamos hace meses no se vale usar al agua como ariete político, es más estrictamente no se debe, por su sensibilidad social es un derecho humano que todos estamos dispuestos a pelear por ella y por su realidad y valor biológico, he dicho innumerables veces que es el eslabón de vida que nos une no puede ser visto como factor de las próximas elecciones, aquí y en EUA porque es un un articulador de vida entre generaciones ¿acaso no existimos nueve meses cobijados por ella en el vientre de nuestras madres? Y es eslabón de vida entre naciones, puede ser un articulador o un elemento de lucha de la sabiduría de su manejo como recurso vital por nuestras comunidades sean dentro del estado, en la nación o en el marco de lo binacional.

Será solo nuestra capacidad de manejo con sabiduría lo que la haga sustentable, de ser cierta la declaración de que se pagará de momento con la reserva del agua contenida en las presas binacionales como alguien dijo se acabó el corrido de la lucha que vimos aquí estos días, ojala así sea pero el problema quiero decirles no ha concluido porque a pocos o casi nadie he visto que traiga a la discusión esa palabra de nombre sustentabilidad y cultura del agua, si este problema ha de dejar de serlo transita por esos dos rieles, no basta con suponer que las presas son apenas cajas de caudales que automáticamente han de contener temporada tras temporada agua, si, ES NECESARIO ENTENDAMOS QUE porque HACE FALTA VOLTEAR AL BOSQUE, CUIDARLO, SUSTENTARLO PORQUE DE SEGUIR EL DETERIORO AMBIENTAL POR SU ARRASAMIENTO ACELERADO SOLO TENDREMOS DEPÓSITOS DE LODO Y YA NO MÁS AGUA EN LAS PRESAS.

Ahí dejo el cuestionamiento de momento y la solución estoy claro que es sabida pero no gusta de ser practicada, propiciar la retención del agua con un bosque sano y sustentable y manejar administradamente el agua, reconociendo que lo que vemos en los últimos, no solo de incremento de áreas de cultivo y riego sino de industrias como la cervecera y su elevado consumo de agua porque ahí esta y para que quede claro el costo hídrico es el siguiente: 167 litros de agua en la elaboración de los insumos de un litro de cerveza y la estimación de que cada litro de esta cerveza implica 3.7 de agua. Ahí queda para la consideración lo señalado por Alfa Editores Técnicos que decía al arranque dela Planta Heineken (marzo 2018) de ella lo siguiente, “Heineken inauguró su séptima planta en el país en Meoqui, Chihuahua, con una inversión de 500 millones de dólares (mdd) para producir 6 millones de hectolitros al año, que se traducen en 6 millones de botellas de cerveza al día” Por 365 días dan un total de 2.190,000,000 (dos mil ciento noventa millones de botellas al año) cabe señalar que la última vez que cerró el quinquenio a pagar del tratado no estaba ahí Heineken.

Y solo para completar un aspecto industria también cabe señalar el ferroducto que hace décadas también opera reclamando 200 litros por segundo extraídos de Rosetilla para impulsar 1600 toneladas de concentrado de fierro que va desde el mineral La Perla, Chihuahua, hasta Monclova, Coahuila casi 400 kms.

Son solo dos datos conocidos y documentados, faltara ver cuantos agujeros negros así sean huertas nogaleras y alfalfares que se salen de norma de irrigación y que hay por ahí a descubrir, ellos son también los que demandan el vital líquido en extremo, lo que hace insostenible la sustentabilidad, recordemos que la naturaleza no tiene misericordia solo leyes, es tiempo de hacer alianza con ella porque como en el agua, ahí nos va la vida, recordemos que cuidarla es cuidarnos..

LO QUE NO TIENE MADRE

Me es altamente obligado decirlo y por ello para enunciarlo con claridad y sin ambages he empleado aquí estas expresiones, sin pedir respeto a los lectores, sino más bien comprensión a la justa indignación que espero sea compartida por quienes lo lean y sobre todo por las autoridades responsables de salvaguardar a nuestras hermanas mujeres, sean mexicanas, o latinas, que para el caso el dolor es el mismo, ya que han sido víctimas de lo aquí expondré y que cae en la acepción 2 que define desmadre como: “Dicho de una hembra": Sufrir el descendimiento patológico de la matriz.

Reitero no pido disculpas, porque solo de esta manera se puede expresar lo que han vivido al menos 17 mujeres, al menos de origen mexicano a saber y no sabemos cuántas más eminentemente latinas, según lo que narra la denuncia de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en un centro de detención de migrantes en el estado de Georgia, ha presentado una denuncia interna ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por la elevada tasa de esterilizaciones de mujeres en esas instalaciones y por posible negligencia médica, según informa la cadena de televisión CNN.

Wooten, que trabajó en el Centro de Detención de migrantes del condado de Irwin, expone en su denuncia que aunque algunas de las mujeres puede que necesitaran una histerectomía (extirpación del útero), “no pueden estar tan mal los úteros de todas”.

La enfermera dijo que las mujeres le expresaron que no habían entendido del todo por qué debían someterse a la operación en la que se remueve parcial o totalmente el útero.

Retomo para concluir el editorial de La Jornada (19/09/20) que a la letra señala sobre el tema:

”De confirmarse la versión (el presidente López Obrador informó que el hecho está siendo investigado por la embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Marta Bárcena) estaríamos en presencia de otro aberrante ejemplo del tratamiento que la administración de Donald Trump da a las mujeres migrantes, con una nueva violación a sus derechos más elementales que en este caso reedita atroces operaciones médicas del nazismo.

Por si la realización no autorizada de histerectomías no fuera suficiente para encender las alarmas sobre lo que sucede en los centros migratorios de Estados Unidos, la SRE indica que también se investiga el presunto abuso sexual que agentes de El Paso, Texas, cometieron en contra de una ciudadana mexicana”.

COROLARIO

Así que esperamos ver quién para esta atrocidad, a la que aquí doy nombre, es hora de actuar desde la Cancillería Mexicana.