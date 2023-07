Ya respétate Vicente, no seas tarugo

Inimaginables alianzas, impensables mezcolanzas, se están presentando desde hace años en la política mexicana. Ver a dos expresidentes nacionales del PAN, en puestos destacables en el gobierno de la Cuarta Transformación, o a dicho partido en coaliciones electorales y legislativas con su acérrimo enemigo el PRI, además del PRD, que hace décadas no cabían en la mente de alguien.

Tal parece que ahora prevalece en muchos la conveniencia, la practicidad, sobre la convicción de las ideologías, ya que estas difícilmente pudieran embonar en determinados rubros, pues antaño se planteaban como irreconciliables. Si los fundadores de uno y otro lado vivieran, seguramente estarían decepcionados.

Es oportuno retrotraer lo sucedido en un debate en las elecciones presidenciales del año 2000, en donde el candidato panista Vicente Fox, dirigiéndose al candidato priista, Francisco Labastida, le espeta: “estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañoso, lo malo que son para gobernar y lo corrupto, no se les va a quitar nunca” (“La repetición de propuestas ganó espacio a los ataques personales”, La Jornada —versión digital—, 26 de abril de 2000).

Pero más recientemente, el año pasado, en el marco de la discusión legislativa sobre la Guardia Nacional, Fox refirió: “El PRI de siempre negociando marranadas con los morenos, todo México esperamos que, el nuevo PRI, el de los ciudadanos se mantenga firme…” (“Siempre negociando marranadas”: Vicente Fox se lanzó contra Morena y el PRI, Infobae, 23 de septiembre de 2022).

Probablemente esté considerando el señor Fox que de acuerdo con sus comentarios, ya se les quitó a los priistas lo mañoso, lo malo para gobernar y lo corrupto —pero a él lo majadero evidentemente no—, y aún y cuando con el tema de la Guardia Nacional citado, ya era dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno (desde 2019 lo es), queda la duda de a qué se refería con “el nuevo PRI, el de los ciudadanos”.

No hay que olvidar que, en el año 2000, Vicente Fox arribó a la Presidencia de México sí, gracias a su peculiar personalidad, pero también por el hartazgo de los mexicanos por tanta corrupción y desastre económico que entonces prevalecía en el país, entre otros temas. Acabó con una hegemonía que parecía eterna.

Pues bien, en esas cosas raras que están sucediendo, donde los “presentables” ya conviven y acuerdan con los impresentables, surgió en estos días la llamada de atención de Fox Quesada a Samuel García, gobernador de Nuevo León, al llamarle “tarugo” por no querer sumar fuerzas con el PRI y el PAN para la elección presidencial del próximo año.

Ante dicha irreverencia foxista, el neolonés le respondió: “Aunque usted no se respete, yo lo respeto a usted por su legado: terminar con 70 años del PRI. Si usted quiere destruir ese legado, no cuente conmigo”. Magistral respuesta del joven mandatario, al “experimentado” y “maduro” expresidente y exgobernador, demostrándose con ello que Fox “escupió para arriba”, ya que lo que probó es que precisamente el tarugo es él, recibiendo una honorable lección del gobernador de 35 años de edad.

Además, tal parece que a don Vicente junto con muchísimas personas más, se les ha olvidado que, como sucedió con él en el año 2000, en las elecciones presidenciales del año 2018, también influyó el hartazgo por los altos niveles de corrupción que se estaban presentado en los gobiernos federal y estatales, con grandes y descarados saqueos a las arcas públicas, además de la pobreza extrema en que se encontraban millones de mexicanos, y de la inseguridad imperante por doquier. Entonces, por más que se quiera hacer creer que ahora se están viviendo esos males y que antes no, y asumiendo que fuera así, se pone por delante la interrogante de quiénes sí vendrían a garantizar que haya honestidad y un gobierno eficiente, así como sensibilidad hacia la sociedad en general. ¿Habrá alguna persona, grupo o alianza impolutos, que puedan lanzar la primera piedra?

¿Hasta cuándo importaremos realmente los mexicanos en las contiendas por el poder?

Descanse en paz

Mi infinito agradecimiento al Mtro. Francisco Javier Molina Ruíz quien, cuando el suscrito me desempeñé como jefe de la Oficina de Gobernación del Estado, ante hechos falsos que dolosamente se me imputaban para involucrarme en supuestos actos de corrupción, y a pesar de que me manifesté por varios días en la plaza Hidalgo y me entrevisté con los entonces gobernador Francisco Javier Barrio Terrazas y secretario de gobierno Eduardo Romero Ramos para aclarar la situación, sin que ellos hubieran tenido la apertura para poder hacerlo, fue precisamente el estimado abogado Molina Ruíz, otrora procurador de Justicia del Estado, quien en un verdadero acto de justicia y de honestidad, evidenció la farsa que se estaba armando para perjudicarme, por lo que emitió el acuerdo de archivo correspondiente, en base a que no había delito que perseguir en mi contra. Mil gracias.

Mi más sentido pésame y mi solidaridad, para su apreciada y respetable familia.