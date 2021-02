Yo espero que aclaren lo importante

La respuesta emocional del presidente Andrés Manuel López Obrador, de rechazo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), trazó la ruta de lo que pasará en los próximos días con David Colmenares Páramo, actual Auditor Superior de la Federación, lo cual será a todas luces un distractor más en estos meses de campaña, dejando de lado lo importante que es informar en que se ha gastado el recurso público.

“Yo tengo otros datos, y se va a informar aquí, y ojalá y lo hagan ellos, los de la auditoría superior de la federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios, y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas” fue la primera respuesta del presidente ante el informe publicado, pero igual sin informar los datos.

Yo tengo otros datos, significa algo así como si las mañaneras fueran la oficina de transparencia, ojalá lo hagan ellos, es algo así, como aquí mando yo y aquí corrigen, y les están dando información a nuestros adversarios, sería algo así, como el que no está conmigo está contra mí, y él no deben prestarse a esas campañas, muestra de alguna manera como están enfocados 100%, en ganar las próximas elecciones, y no en atender el tema del despilfarro de dinero.

La cancelación y la construcción del nuevo aeropuerto, parece que no tendrá mucha diferencia en cuanto a costos se refiere, y eso es lo que precisamente no se atiende como debiera atenderse.

El costo de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, el actual, el que está haciendo el ejército, será de poco más de 82 mil millones de pesos, sin contar todos los costos para hacer accesible la nueva terminal, que rondarán otros tantos miles de millones de pesos.

Los pagos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, proyectado bajo la administración de Enrique Peña Nieto, llevan la cantidad no de 100 mil millones de pesos como se había estimado, si no que lleva más de 163 mil 500 millones, de los cuales más de 78 mil, fueron solo para lo relacionado a la inversión ejercida en la construcción y poco más de 7 mil, por concepto de terminación anticipada de los contratos.

Es decir, si sumamos el costo del nuevo aeropuerto de 82 mil millones de pesos, más los costos por cancelación, por 163 mil millones, eso nos da 245 mil millones, lo que equivale al final de cuentas a casi a lo que costaría el aeropuerto de Texcoco de 285 mil millones de pesos, incluidas las obras para hacerlo accesible.

Es decir vamos a gastar –como mexicanos- 245 mil millones de pesos por un aeropuerto de 82 mil, y eso sin contar al día de hoy los gastos para conectarlo, porque estará entre una hora y dos de la ciudad de México, lo que sumará más de 300 mil millones de pesos con las obras de conexión.

El presidente dentro de las respuestas agregó “Me gustaría que ellos aclararan sobre este dato, que está mal, es exagerado, si fuese así pues entonces nos iba costar el aeropuerto, no 300 mil millones si no 600 mil millones el aeropuerto de Texcoco”. “Entonces aun así nos ahorraríamos como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base del ejército en Santa Lucia”.

No se está ahorrando nada, o si se está realmente ahorrando, a mi también me gustaría que el presidente y la auditoría lo aclararan, porque no mas hablan de miles de millones de pesos, como si fueran peras o manzanas cuando a todas luces no mas no se ve donde está el ahorro.

Lo único que se está viendo nuevamente es que todos los políticos son iguales, porque por un lado ni se ahorra y por otro siempre buscan engañar a la gente haciéndoles creer que las cosas son diferentes.

Ojalá que aclaren realmente en que es en lo que se gastó durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lo que se encargan de hacer “una limpia” en el organismo como indicó el presidente, quien piensa que realmente se está ahorrando mucho dinero con la construcción del nuevo aeropuerto de 82 mil millones de pesos, que en realidad nos costará entre construcciones y cancelaciones más de 300 mil millones pesos.