Yo sólo con mi pantalla

Creo que no hemos aprendido la lección de vulnerabilidad y fragilidad humana que por cerca de 3 años nos cambió la vida. Eso creo…

El pasado fin de semana en una fiesta de graduación de nuevos profesionistas, los organizadores tomaron la acertada decisión de hacer la prueba Covid a los asistentes y contrataron los servicios de un laboratorio que, en un privado, cerca del salón de la recepción, montaron sus instrumentos y elementos de prueba. Asi, cada invitado que iba llegando tenia que pasar primero a someterse a la introducción del hisopo de algodón hasta el fondo de la fosa nasal para tomar una pequeña muestra y contrastarlo con los reactivos químicos.

Los organizadores tuvieron la capacidad de controlar el acceso para que nadie escapara a la prueba. La reacción de la mayoría fue de conformidad y tranquilidad lo que refleja que después de más de 2 años de la pandemia, nuestras conductas supuestamente se han modificado y aceptado que los riesgos de contagios siguen latentes a pesar de tener varias vacunas y que la pandemia no se ha ido. Y peor todavía: los epidemiólogos dicen que ya no se irá, que debemos adaptarnos y adoptarla como algo endémico, término utilizado para referirse a un proceso de enfermedad que se mantiene por períodos muy largos.

O sea, que el Covid19 ya es parte de nosotros, asi de simple, aunque se escuche muy feo. Viene a ser una característica más de nuestra generación, similar a las redes sociales por su omnipresencia y el uso extendido en todos los países. Asi, la nueva etiqueta que se nos cuelga es la de generación pandemia que ha marcado nuestras vidas y actividades de manera radical. Hay un antes y un después del Covid19. Es como la división de las grandes etapas de la historia de la humanidad: hay un AC, antes de Cristo y un DC, después de Cristo.

Lo que llamó la atención en esas pruebas Covid en la mencionada graduación, fue la reacción de la tía de una de las graduandas que resultó positiva y su decisión, contra viento y marea, manifestó un gran enojo por hacer esas pruebas, no aceptó retirarse a su domicilio a recluirse, como lo indican las nuevas normas de urbanidad social para evitar contagiar a los cercanos. Hizo su berrinche, protestó por esas ocurrencias de hacer prueba Covid en una graduación y para asombro de todos, decidió quedarse en la fiesta, sentada en la mesa junto a sus familiares, comiendo y tomando a la par de sus comensales. Ni por cortesía y sentido común con sus compañeros de mesa, ni por atención o regalo para la graduanda aceptó irse a su casa. Ahí se quedó, como retando a todos, desobedeciendo la recomendación de los paramédicos que le hicieron la prueba. Ojalá que en días posteriores no resulten positivos también los familiares que la acompañaban.

Esta escena que tal vez puede repetirse en varios lugares del mundo nos refleja la dramática situación (KASPER, 2020) que ha puesto en clara evidencia la vulnerabilidad, caducidad y contingencia que nos caracterizan como humanos, cuestionando muchas certezas que cimentaban nuestros planes y proyectos en la vida cotidiana.

Y asi como afloraron los grandes heroísmos, también nos hundimos en un egoísmo individualista y cerrado. El caso comentado fue hace unos días, justo en el rebrote de una nueva ola de contagios que nos vuelven a recordar la pequeñez humana, la imposibilidad de dominar la naturaleza y el recuerdo de la vulnerabilidad que nos grita fuertemente que somos mortales.

Hemos sido testigos de la arrogancia y actitud pendenciera de muchos actores políticos que asumieron una postura de Todopoderosos para sacar raja política de una epidemia que ha dejado millones de muertos en el mundo, como no pasaba hace más de 100 años. El coronavirus inicialmente fue utilizado como sometimiento de las actividades a una semaforización que por colores regía el salir o permanecer en casa. Algo asi como en las grandes urbes donde según el color de la placas podemos circular en nuestros vehículos. Y nuestro estado de ánimo empezó a regirse por colores: amanecer en rojo era desesperanzador y generador de una depresión y soledad que hasta nuestros días no hemos superado del todo, era otro día de encierro y zozobra por no acercarnos a personas que pudieran portar el virus. Nuestras reuniones familiares se tornaron en eventos nostálgicos que nos sirvió para descansar de exceso de convivencia o de valorar la cercanía y amor de los nuestros.

Esta fue la etapa en que el mundo de las pantallas reprogramó nuestro cerebro. Si por años se había iniciado una campaña de irnos desprendiendo gradualmente de monitores que nos cansaban la vista, imponían el imperio de la imagen sobre la razón y hacían más perezoso nuestro cerebro, ahora esas pantallas se convirtieron en el contacto y ventana con el mundo exterior. Y en ese momento sólo fuimos mi pantalla y yo. Mi pantalla para mi trabajo, mi pantalla para mi escuela, mi pantalla para mis clases, mi pantalla para mi familia y amigos, mi pantalla para todo. La nueva soledad: yo sólo con mi pantalla.

El estar en amarillo, era la primera fase de la intención de arrancar corriendo por las calles y los centros comerciales como perros retenidos con una cadena por varios días. Era una reacción de preliberación, de retozar de manera cauta y salir de las grutas -o casas- como testimonio de haber sobrevivido a una hecatombe. Muchos amigos, familiares y conocidos habían quedado en blancas y frías salas hospitalarias, inconscientes e intubados, sin la oportunidad de despedirse de sus seres queridos ni saber el momento en que abandonaban este mundo. Una muerte aislada, sin tener el derecho a un funeral por ser portador de un virus altamente contagioso.

Y el verde, fue la falsa creencia que la pesadilla había pasado. Lo quisimos tomar como la vuelta a la normalidad o del autoengaño que éramos inmunes y casi inmortales, y ya nada nos pasaría.

Fue, y es ahora, la pandemia del desenfado, del cansancio y de los no vacunados, que permanecen, muchos de estos últimos, agazapados e increíblemente como mariposas, de flor en flor, que en lugar de recoger polen van esparciendo el virus.

Las redes sociales también resultaron contagiadas en lo que se denominó infodemia para describir una epidemia informativa más veloz y contundente en diseminar el virus del rumor y la desinformación.

La mala noticia es que el virus no ha muerto, sino se ha modificado o transformado y aunque ahora, un porcentaje importante de personas se aplicaron varias vacunas, entre 3 y 4, ha surgido un nueva versión, que le llaman ola, que si bien, no tiene los alcances de un sunami como los primeros saldos, ya de nuevo está contagiando a las personas.

Lo que llama la atención es que los humanos seguimos siendo seres que nos tropezamos dos veces y hasta más con la misma piedra, o caemos en el mismo hoyanco. Hemos perdido familiares o nosotros mismos fuimos víctimas del contagio de Covid19, pero la lección no ha sido del otro aprendida.

¿Acaso queremos volver a las aburridas cuarentenas?, ¿a las cansadas jornadas de trabajo o videoconferencias de trabajo a todas horas y mantenernos sentados por horas?, ¿o quedar exhaustos al final del día, con el cuerpo cansado por efecto del sedentarismo?

¿Qué queremos? ¿volver a estar solos con nuestra pantalla?

Apenas estaba procesando la reacción de la señora que resultó positiva de la prueba Covid en la graduación mencionada, cuando empecé a registrar que una diputada, una funcionaria, mi cuñado, un colega con toda su familia, mi hermana, un precandidato presidencial y varios conocidos resultaron contagiados en esta quinta ola.

El último reporte oficial en Chihuahua era que cerca de 300 chihuahuenses al día, han dado positivo a la prueba Covid en los últimos días. Y faltan más resultados de los graduaciones y luego de las vacaciones. Otros más del exceso de confianza, del engaño de que el verde significa que ya estamos salvos, de los que se resistieron a vacunarse apelando argumentos políticos, religiosos o naturistas.

Y como diría el filósofo de Güemes: lo que es, es…y lo que no es, no es.

Los hechos están a la vista y los rebrotes son hechos.