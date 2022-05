Zapatos viejos

Pero no le hace, lo que nunca he tenido falta no me hace, decían las coplas de Violeta Parra. Digamos que yo le creo al Presidente López Obrador que para qué quiere usted tantos pares de zapatos, ni que fuera ciempiés, digamos que en Cuba sólo tienen derecho a dos pantalones por año, más o menos lo que yo compro, digamos que creo que el Señor Presidente no tiene más de lo que afirma tener. Pues no me importa, porque me he quedado todos estos años del sexenio con las ganas de una ley muy simple pero muy simple que contribuiría a la paz social y la paz individual, o usted cree que los chavalos gringos se balacean porque no distinguen la realidad de los videojuegos, es por una profunda insatisfacción con su vida y una vida que no encaja en los patrones socialmente idealizados.

Quiero y todavía espero una ley que regule la publicidad y sancione toda publicidad negativa que de manera explícita u omisa, lesione la imagen moral o excluya a cualquier sector o individuo. Se acuerda usted de aquellos horrorosos anuncios Angel Face de Pond´s, donde dejaban sola a la entonces modelo Adela Noriega por tener una pequita en la mejilla, y los modelos varones decían: “Esta guapa pero tienen imperfecciones en su piel”. Claro es una conducta socialmente aceptada es rechazar a una mujer sean cuales fueren sus múltiples virtudes, si esta tiene un punto negro que se observa al hacer un acercamiento a su mejilla. Para que hablamos de los de las pomadas contra el acné, o ese de que las rubias lo valemos todo. Y claro ahí están las consecuencias de no regular la publicidad en el sentido de forzarla a la inclusión y no demeritar ninguna condición humana. Por eso Yanin Añez creía que era nórdica. Este país tiene gente gorda, gente flaca, tres criollos, ancianos, niños, mestizos, indígenas y unos muy indios, que son mestizos que van a su terapia de luz pulsada, para que les blanqueen la piel.

La publicidad es el atroz crimen de violencia moral ejercida de manera constante y deliberada contra una persona buscando que esta se sienta insatisfecha consigo misma para forzarla a hacer cosas que de otra manera no haría.

Si la gente se siente mal consigo misma y es mas fácil delinquir o matar que encajar en esos modelos, si la sociedad tiene más armas que satisfactores, pues la ecuación obtiene sangrientos resultados.

Ha visto los perversos anuncios de multivitamínicos para hombre, esos que prometen que va a llevar a los niños a la escuela, que usted va a ser el líder de la reunión directiva de hoy que va a pasar al gym después de chingomil horas de trabajo, que se va a dar un súper regaderazo, que va a cenar con sus suegros, va a arrullar los niños y todavía va a tener relaciones sexuales como adolescente y si usted no puede hacer eso no es porque el día solo tenga 24 horas, es porque usted es un fracasado, fracasado con todas las letras, así que cómprese las vitaminas y desmantele su vida buscando encajar en modelos imposibles.

Bastaría con enunciar las virtudes del multivitamínico, decir que da mejor rendimiento en jornadas largas porque es un activo de liberación prolongada.

Cuando ingresé a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, muchos de nosotros esperaban convertirse en periodistas y defender la verdad y los derechos democráticos a punta de información, pero la UACH abrió una licenciatura a modo de algunos periodistas que aun no tenían cédula profesional, así que nos tuvimos que conformar con Desarrollo Organizacional y Marketing, sapos y ranas.

Pero en Desarrollo Organizacional supimos que entre las empresas, como entre los individuos y las naciones, hacer sentir poca cosa a la persona mantiene la estabilidad de la organización.

Segismundo Freud hizo más que revelar la psique humana, las capas de nuestro yo y afirmar que las mujeres teníamos envidia del pene, tuvo un sobrino que fue Pinki cerebro y ha contribuido por décadas a que usted se sienta mal de ser la persona maravillosa que en realidad es. No es la esposa de telenovela, su boda no es de telenovela, sus hijos requieren de vez en cuando un chanclazo, y su marido llega molido del trabajo, y en lugar de culpar a la inflación galopante, la reducción en el ámbito académico o cualquier mala decisión cupular; usted siente que ha fallado como persona, y en lugar de pensar un poco, apagar la publicidad y leer un periódico para enterarse de algunas incómodas verdades, la gente sigue cayendo en la depresión de no ser quien se supone debería, porque ni tiene miles de pares de zapatos, ni es como nuestro líder santo. Porque esta manipulación sea publicitaria o propagandística, la usan lo mismo un empresario que un presunto comunista.

"La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituye el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país". Párrafos como éste, caracterizados por la franqueza o lo que hoy llamaríamos incorrección política, pueden leerse en Propaganda, el libro de Edward Bernays.

El periodismo y la publicidad son como el oro y la plata, el oro significa pureza, pero vaya uno a saber si la pureza existe, pero la plata simboliza la verdad, y esa no es relativa y sí existe. La verdad es la justeza, el acortamiento del camino entre lo relatado y lo ocurrido. La industria del bodorrio nos ha hecho creer que las novias se casan de blanco, aunque hasta antes de la primera guerra mundial las novias sólo se casaban con su mejor vestido y nos han hecho creer el numerito de los anillos de compromiso y boda, como dice el filosofo posmoderno Joaquín Sabina “Esto es un súper mercado, qué tienes para vender”.

Por iniciativa de Barney´s, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras -más práctico que en el bolsillo-: eso bastó para desfeminizar el accesorio y asociarlo a la hombría y al coraje. La mayoría de la gente no compra sólo por necesidad sino para satisfacer deseos inconscientes, de esta teoría surgió la asociación, por ejemplo, de los automóviles con la masculinidad y convenció a las tabacaleras de dirigir su publicidad a persuadir a las mujeres de que fumar era una forma de apropiarse de un atributo masculino.

Ahora nos quieren decir que no es la inflación, es que hemos aprendido a ser sencillos, a vivir no en la justa, sino en la apretadísima medianía, y que no hay problema en llevar los zapatos viejos. A quienes tal dicen, sólo les falta poner en red nacional la rola de Gloria Trevi esa que era una apología de los zapatos viejos. Todavía espero esa ley que no ayude a no desear lo que no necesitamos, a no sentirnos mal de ser quiénes somos y no necesitamos más zapatos ni ser santos.