'El gobierno va a matar a 300 toros de lidia en un instante porque está haciendo las cosas mal' : El Chihuahua

Chihuahua.- El torero chihuahuense Antonio García, El Chihuahua, expuso que a través de la radicalización y prohibición de las corridas de toros que pretende llevar a cabo Gobierno del Estado a través de la Ley de Bienestar Animal va a conseguir sólo que 300 toros de lidia que son criados en tres ranchos especializados en el estado mueran en un instante. Lo que no se compara a los seis que participan por año en las corridas de toros, uno de ellos que incluso fue indultado por él el pasado domingo en San Nicolás de Carretas y que, explicó, moriría de viejo y como semental en uno de estos ranchos.

“De una ganadería yo mato 6 animales al año. Ellos van a matar 300 animales en menos de un año y van a acabar con la historia de las ganaderías de Chihuahua. Tierra Blanca, Hacienda de Dolores de Don Miguel Acosta, rejoneador, quien tuvo que abandonar su ganadería por problemas de seguridad, que eso sí nos afecta, pero eso no lo ven los políticos”, explicó al señalar que pasaría una situación similar a lo que aconteció cuando se prohibió los animales en los circos, ya que muchos de ellos murieron al no contarse con un plan de contingencia para los que ya estaban en los circos.

Asimismo consideró que este tipo de acciones del gobierno son de tintes populistas pues dijo que se trata de un gobierno fallido en temas más importantes como son la seguridad de los ciudadanos.

El torero recriminó también haberles cerrado las puertas a los taurinos tanto en el ámbito del deporte, como en la formulación de la ley de Bienestar Animal. En el primer punto acotó que los apoyos deportivos que tuvo como torero se acabaron en esta administración, pero no sólo para él, sino para decenas de deportistas. Asimismo comentó que las autoridades nunca tuvieron un acercamiento con quienes se dedican a la actividad taurina en Chihuahua y señaló que quienes buscan prohibir esta actividad están desinformados.

“Esas leyes deben estar muy bien vinculadas. Pero no les pasa ni por la cabeza lo que es un toro de lidia, lo que es un gallo. No entienden, no conocen, viven en su jungla de cemento que es la ciudad y ni siquiera aquí se preocupan por la inseguridad, estamos en una ciudad de locos y estos vienen a quererse preocupar por un toro de lidia”, señaló.

Comentó que la derrama económica de la fiesta taurina representa hasta 3 millones por corrida, como lo fue el caso de la que se llevó a cabo en San Nicolás de las Carretas, que incluso el gobierno del estado en comunicados oficiales ha presumido como “la primera plaza de toros del país”, lo que el torero confirmó y explico que eso habla de lo arraigado que está en la cultura de México el toreo.

En cuanto a las declaraciones de grupos anti taurinos, comentó que como él, que nació “para morir dentro de la plaza de toros. El toro de lidia nació para morir en la misma plaza dignamente. Es el único animal que muere dignamente de todos los animales de consumo humano es el toro de lidia, porque tiene la libertad de quitarle la vida a un ser humano, a un torero. Y tiene la libertad de pelear por su bravura y poder llegar a ser semental y morir de viejo”, dijo.

Por lo anterior hizo un llamado a los diputados a tener acercamientos y considerar lo que pasará con las familias que trabajan en la actividad y mencionó desde toreros, criadores, forrajeros hasta quienes venden sus productos en las corridas. Así como del destino de los toros de lidia que se crían en Chihuahua y cuyo destino será incierto.