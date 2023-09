Xóchitl y pensiones

"Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida".

Atribuido a Lao Tse

Cancún.- Xóchitl Gálvez le debe a las pensiones su rápido ascenso político. Cuando el presidente afirmó que ella quería abolir las pensiones para adultos mayores, la senadora lo acusó de mentir y le exigió derecho de réplica en la mañanera. López Obrador dijo que solo se lo daría si lo ordenaba un juez; pero cuando un juez lo ordenó, igual lo negó. Las imágenes de Xóchitl con su amparo en la mano, tocando las puertas cerradas de Palacio Nacional, le dieron la vuelta al país y al mundo, y la impulsaron a la candidatura de oposición que hoy ya tiene.

Por eso no sorprende que ella misma haya regresado al tema, incluso en un momento en que la legislación electoral prohíbe, absurdamente, tratar los asuntos de fondo que deberíamos estar discutiendo. Xóchitl ha anunciado que defenderá en el Senado la propuesta del presidente de reducir la edad para la pensión de los adultos mayores, pero que pedirá que se baje más en las comunidades más pobres.

AMLO primero subió la edad de los apoyos a adultos mayores de 65 a 68, pero ahora quiere reducirla nuevamente a 65. Xóchitl señala, sin embargo, que en las zonas más pobres los adultos mayores no alcanzarán a beneficiarse de las pensiones si no se bajan a 60. "Debemos hacer una focalización a municipios de alta marginalidad", nos dijo ayer en radio a Lupita Juárez y a mí. "Tenemos zonas del país donde la gente muere por la pobreza". Entiendo el argumento. Un chiapaneco en una zona de pobreza extrema tiene una esperanza de vida apenas superior a los 60 años, según la senadora. Prometerle un apoyo económico a los 68 parece una burla.

Los apoyos directos, como los que se entregan a los adultos mayores, compran votos con eficiencia. Esta es una de las razones por las que el presidente ha afirmado que Xóchitl y la oposición acabarían con ellos, a pesar de que Xóchitl siempre los ha respaldado. Si AMLO convence a los votantes de que la oposición quiere quitar los programas sociales, lograría que esta perdiera muchos votos. Por eso no le dio derecho de réplica a Xóchitl.

Yo puedo aceptar que haya dádivas gubernamentales, pero solo por un tiempo limitado y con el propósito de rescatar a la gente de la pobreza extrema. Colocarlas en la Constitución, como ha hecho el gobierno con el voto a favor de Xóchitl, para pagarlas a perpetuidad, es no entender que la prosperidad no se construye con caridad sino con trabajo. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo de izquierda que el presidente dice admirar, ha escrito sobre este tema: "A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder".

Si queremos combatir la pobreza, debemos generar actividad económica; las dádivas no lo lograrán. El problema es que los políticos se interesan más en comprar votos que en reducir la pobreza. El propio presidente lo reconoció el 4 de enero: "Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política".

Los beneficiarios de los programas sociales se convierten así en peones de una perversa estrategia. Los políticos, en lugar de promover los empleos que los rescatarían de la pobreza, les entregan dádivas para mantenerlos pobres. Solo les interesan sus votos agradecidos.

Tren Maya

"No es una obra que tenga como propósito la utilidad, la ganancia y mucho menos el lucro", dijo AMLO el 2 de septiembre. Cierto, registrará grandes pérdidas. El Tren Maya, originalmente de Fonatur, ha sido entregado ahora a la Sedena, cuya responsabilidad será ocultar las pérdidas bajo el pretexto de la seguridad nacional.

www.sergiosarmiento.com