Advierten sobre afectaciones por adicción a juegos móviles en menores

La adicción a los videojuegos se considera desde 2018 como un trastorno según la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Es a partir de la proliferación de los teléfonos móviles que permiten el uso de aplicaciones y juegos de video que esta problemática se ha expandido pues ahora se puede dar en cualquier momento y lugar.

Ante esto la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, emitió una serie de recomendaciones por parte de expertos para reconocer y evitar las problemáticas derivadas de ello.

Así lo expresaron el psiquiatra Guillermo Peñaloza y la paidopsiquiatra María del Rosario Andrade, de la Conasama.

Los expertos advirtieron que cuando no existe control y no se puede establecer un alto en el juego móvil se considera que se puede tener un problema.

Asimismo, esto trae problemas en las esferas en la vida escolar, social y familiar de la persona que enfrenta este tipo de adicción.

“Al tratarse de un dispositivo móvil que puede llevarse a todos lados la persona enfrenta mayor problema para dejar de jugar. Algo que no pasa con otro tipo de video juegos como los que se emplean en consolas de casa”, expresó Peñaloza.

Sobre todo para los padres dieron a conocer abreviaciones y slangs de este tipo de video juegos como lo son P2W o pay to win, que en español sería “pagar para ganar”, con lo que también se debe invertir dinero en juegos.

También existen los loot boxes, que se tienen que comprar y ofrecen productos sorpresa, en los que invierten dinero para obtener productos especiales que sólo se obtienen en estos sistemas y que derivan también en problemas similares como las apuestas o ludopatía.

Al ganar los niños y jóvenes empiezan a obtener gratificaciones al conseguir ganar y ser retroalimentados con estímulos constantes o “rush de dopamina”.

La doctora Andrade por su parte puntualizó que no se deben usar los teléfonos celulares como “niñeras”. “Antes de los tres años es recomendable que no haya ningún tipo de pantallas ni dispositivos. Esta etapa es parte del desarrollo en que se consolida el ambiente, la temporalidad y el niño debe ser capaz de conocer toda la parte sensorial. Entonces no se debe solo presentar estos estímulos luminosos”, explicó.

Ambos expertos destacaron que ya existen distintos mecanismos para la atención de este tipo de adicciones, pero sobre todo recomendaron la comunicación, así como buscar actividades alternas al uso de dispositivos, sobre todo en los menores.