¿Agotado o estresado en el trabajo? Puede ser burnout

CDMX.- ¿Qué es el burnout o estrés laboral?

Esta condición puede llevarte al agotamiento y tener repercusiones físicas y psicológicas.

Si tienes gastritis, colitis, falta de motivación, contracturas musculares, falta de sueño o llegas a sentirte insuficiente podrías sufrir burnout, explica la psicóloga Karen Valdez.

"El burnout es un agotamiento sistemático que la persona va a tener por exceso de estrés, muchas horas laborales o muchas expectativas que podría tener su líder o lideresa sobre sus actividades cotidianas, también tiene que ver con un clima laboral estresante, dinámicas de violencia al interior de las instituciones laborales o un conjunto de todas", expone la especialista.

"Nosotras partimos de que la cultura laboral en México está basada en un sistema patriarcal y capitalista, se esperaría que la persona trabaje bajo esta frase de la mexicanidad que dice: 'pónganse la camiseta', que se refiere a con todo, para todo pasando incluso sobre ti misma o sobre ti mismo. Es difícil que haya líderes que logren contrarrestar los efectos del burnout porque es una escalera de mucha presión".

La psicóloga y maestra en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha descubierto que las mujeres son más propensas a experimentar estrés laboral.

"No es lo mismo un hombre que trabaja 12 horas, pero llega a casa y tiene la cena y no tiene que ocuparse de lavar la ropa ni cuidar a las hijas ni los hijos y mantiene un descanso más prolongado y mejor que el de una mujer que tiene que salir a las 6 de la tarde, no come para salir a guardería por sus hijes, lava ropa, prepara uniformes, hacer cena y duerme a medianoche, el descanso no será regular. Hay un sesgo de género en el burnout", profundiza.

Gestionar de manera adecuada los puestos, respetar los horarios laborales, que se entienda que las personas son trabajadoras, pero también tienen una vida familiar, de pareja y social, remuneración de horas extra, respetar los espacios de comida, tener espacios recreativos y espacios de acompañamiento psicológico son algunas de las herramientas que la especialista propone.

"Se vuelve difícil que se estructure una manera más elocuente de trabajar el aspecto emocional, lo ideal sería que en el área laboral hubiera tratamientos de clima laboral a partir de poder trabajar de manera emocional con las personas, pero estos espacios no existen", explica.

"Lo ideal es siempre tener una buena salud mental, un espacio donde se me permita tener un espacio desahogo, donde tenga muy claro que voy a hacer dentro de mi espacio laboral, hay muchas empresas donde no tienen la descripción de los puestos y te puede tocar hacer de todo. La dinámica es tan precaria en el interior de los sistemas laborales que regularmente una persona que exige derechos laborales que están constitucionalizados termina siendo despedida".

Efectos adversos

El burnout tiene consecuencias fáciles de notar a nivel físico, pero a nivel psicológico son las más difíciles de trabajar y las menos notorias.

Consecuencias físicas:

Gastritis

Colitis a nivel intestinal

Dolor fuerte en hombros, cuello o contracturas musculares

Falta de sueño

Dolores de articulaciones

Enfermedades crónicas o virales (constantemente tiene dolor de cabeza o enferma de gripa o diarreas)

Consecuencias psicológicas:

Sentirse insuficiente

Llorar con frecuencia

Sentirse muy triste

Falta de motivación

Sentir que nada de lo que está haciendo es lo que esperaba

Generar procesos estructurales que puedan afectar sus relaciones interpersonales como: explotar con facilidad, falta de comunicación, sin ganas de experimentar cosas fuera del esquema laboral...