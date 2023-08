¡Aguas con las pastillas!

CDMX.- Sobra la publicidad para el consumo de pastillas que prometen un descanso plácido y reparador, pero el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

"Es muy importante sensibilizar a la población sobre el uso de la automedicación, cualquier uso de alguna de estas sustancias puede traer efectos nocivos a nuestro estado de salud", advierte la doctora Selenne Verde Tinoco, integrante del grupo de investigación de la Clínica del Sueño de la UNAM.

"Siempre que tengamos un síntoma en la calidad de vida diurna, es decir, que amanezca con una sensación de pesadez a pesar de haber dormido ciertas horas de sueño o que amanezca con la sensación de un sueño, no reparador, dolor de cabeza, sequedad oral o que empiece a tener problemas cognitivos o problemas de función ejecutiva en mis actividades diurnas, debo acudir a un médico especialista", expresa.

Ahí, se establecerá una consulta estructurada para evaluar los hábitos de sueño y así diseñar un estudio o una estrategia para dicho problema.

Mitos y realidades

Descarta el vasito de leche

Beber un vaso de leche tibia antes de dormir en lugar de ayudar a un mejor descanso puede interrumpirlo.

"Dentro de estas sugerencias o medidas generales de higiene del sueño está el uso de un paño relajante. La cuestión del automasaje también es una condición importante para considerar hacia la mejora de la calidez de sueño, pero el consumo de líquidos a horas previas va a favorecer que también nos estemos despertando de manera continua, que me levante al baño y entonces eso esté fragmentado mi dormir.

"Si yo estoy en una etapa de sueño profundo y de repente tengo la necesidad de levantarme al baño, voy a interrumpir esta fase. Al regresar no es que continúe en esta fase, sino que nuevamente se inicia este ciclo de sueño y ahí lo que ocasiona es que fragmente mi dormir a causa del consumo de líquidos", mencionó Verde Tinoco.

Música sí, pero no cualquiera

¿Sirve escuchar música antes de dormir? Sí, siempre y cuando sea relajante.

"Es un indicador para favorecer la calidad de mi sueño, así como la cuestión de respiraciones guiadas o el control de la respiración", dijo la especialista de la Clínica del Sueño de la UNAM, Selenne Verde Tinoco.

"En el caso de que tenga algún síntoma de que no puedo dormir y me despierto de manera abrupta entonces lo indicado será que me relaje, que me levante un poco de la cama sin tener que encender la luz, y mucho menos ver el dispositivo, y tratar de recobrar nuevamente la tranquilidad y la cuestión de la reducción de la ansiedad para que nuevamente bostece y empiece a inducir el sueño de manera natural".

Los baños de sol sí funcionan

Para tener un mejor descanso, no hay nada mejor que un baño de sol, entre 30 y 40 minutos, en un horario en el que no afecte la exposición a los rayos ultravioleta.

"Para que así se absorba y se pueda secretar en la noche la melatonina. De esta manera, los rayos del sol ayudan y favorecen la fijación de esta hormona para que yo en la noche tenga de manera natural puede inducir de manera natural mi sueño", comentó la especialista de la Clínica del Sueño de la UNAM, Selenne Verde Tinoco.