Alimentos que ayudan a aumentar la producción de colágeno

Ciudad de México.- Mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable son factores que pueden ayudarte a retrasar el envejecimiento de las células y tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, hay acciones que podemos tomar para ayudar a nuestro cuerpo, ya sea tomando vitaminas, suplementos o algo más natural, como los alimentos que contienen colágeno.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN COLÁGENO CARNE

Si tu objetivo es aumentar la producción de colágeno en tu organismo definitivamente tienes que incluir alimentos de origen animal en tu dieta diaria siendo la carne la principal fuente de esta vitamina. No importa cuál sea tu favorito el pollo, vaca, cerdo y cordero son excelentes alternativas para favorecer a la elaboración natural de dicha proteína, puedes crear distintas recetas e incluir una porción de verduras y otra de carbohidrato ya sea a la hora de la comida o cena.

PESCADO AZUL

Hay muchas personas a las que no les gusta consumir carne a la hora de la comida, si este es tu caso no tienes de qué preocuparte ya que existen muchas opciones marítimas que cumplen a la perfección con el objetivo que tenemos. El atún, sardinas o salmón, no solo son una gran fuente de ácidos grasos omega 3, también lo son de colágeno, por eso son una gran alternativa para mantener la salud de nuestros huesos y tejidos.

CÍTRICOS

La naranja y limón, también son alimentos que debemos mantener en el radar si nuestro objetivo es aumentar la producción de colágeno. En gran parte esto se debe a su alto contenido en vitamina C, un antioxidante que ayuda a mantener los niveles de colágeno en unos puntos saludables. Además tanto el limón como la naranja son alimentos bastante amigables ya que pueden ser incluidos en bebidas refrescantes y en distintas recetas siendo el condimento estrella para dar un toque diferente a los platillos.