Ante Covid-19, México ya va de salida: Salud

Agencias

Ciudad de México.— Por la reducción de contagios y defunciones por Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México va “prácticamente de salida”, de acuerdo con información publicada por Excélsior.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario destacó que cada una de las 32 entidades del país ya registra una tendencia de casos positivos a la baja, así como de las defunciones.

"Las noticias han sido muy positivas durante un mes con reducción epidémica y avances en la vacunación. Las 32 entidades con una reducción drástica de la pandemia, prácticamente de salida en todos los casos y con reducción significativa de las defunciones”, afirmó al exponer las gráficas estado por estado donde se aprecia que la pandemia tuvo un repunte muy acentuado y un descenso igual de drástico.

López-Gatell indicó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que en esta cuarta ola de SARS-CoV-2 hubo una gran cantidad de contagios debido a la variante ómicron; no obstante, aclaró que, como se previó desde el año pasado, “habría una propagación grande y poca intensidad en términos de enfermedad grave y así fue”.

Resaltó que en comparación con la segunda ola de la pandemia, actualmente hay una reducción de 76 por ciento en lo que se refiere a las defunciones.

El subsecretario de la Ssa destacó que esto se debió a la atención de la emergencia sanitaria, así como al Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, el cual tiene un buen avance.

Informó que actualmente 85 millones 60 mil 320 personas han sido inmunizadas, de las cuales 93 por ciento ya cuenta con un esquema completo y 7 por ciento con uno parcial.

Además, la cobertura actual de la vacunación contra SARS-CoV-2 es de 90 por ciento en la población mayor de 18 años.

El subsecretario insistió en que no se vacunará a los menores de 12 años que no tengan alguna comorbilidad, pues no ha sido recomendado explícitamente por la Organización Mundial de la Salud.