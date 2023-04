Atenderá colegio de cirujanos reconstrucciones mamarias

El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua A.C., en colaboración con la Fundación ALMA y autoridades gubernamentales, llevarán a cabo los días 21 y 22 del mes en curso, la Campaña de Reconstrucción Mamaria “Dale Vida a Tu Vida”, ejercicio altruista que busca reunir y apoyar sin ningún costo, a pacientes que han sido afectadas por el cáncer de mama y que requieren ser tratadas e intervenidas quirúrgicamente.

El Presidente del Colegio, Dr. Fernando M. Gamboa López, explico que los médicos de su gremio atenderán a mujeres, principalmente que no cuenten con los recursos necesarios para realizarse el procedimiento de Reconstrucción Mamaria, que tengan un año o más en su proceso sin tratamientos de quimioterapia o radioterapia actualmente, que no tengan enfermedad diseminada (metástasis), y sin enfermedades agregadas no controladas como diabetes o hipertensión no controladas; añadió que pueden incluirse pacientes que requieran cirugía de reconstrucción por primera vez o para procedimientos secundarios (refinamiento, cirugía de la mama contra lateral, cambio de implantes o retiro de expansores, etc.).

Por su parte el Dr. Ricardo A. Baca Martínez, ex Presidente del Colegio y actualmente titular de la Federación Colegiada de Cirugía Plástica de México, detalló que la jornada dará inicio con un acto protocolario el día de hoy jueves 20 en punto de las 10:00 hrs. en el Auditorio del Hospital General, lugar donde en compañía de la Dra. Rina Gitler Weingarten, Fundadora y Directora de Fundación ALMA y funcionarios del sector salud estatal, se reunirán con pacientes y familiares para comenzar la Campaña de Reconstrucción Mamaria.

Así mismo, el Dr. Jorge I. Borunda Herrera, Vicepresidente del colegiado, expresó que serán 14 pacientes provenientes de Ciudad Madera, Jiménez y de la capital de Chihuahua, las cuales serán intervenidas por un total 22 médicos sub especialistas en la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, 12 del Colegio y 10 de la Fundación ALMA, los cuales iniciaran las operaciones a las 08:00 hrs., para finalizar, aproximadamente a las 16:00 hrs, en ambos días.

Cabe destacar que el costo de una Reconstrucción Mamaria ronda entre los 120 y 150 mil pesos aproximadamente, esto incluye el equipo quirúrgico, implantes, expansores, honorarios y la hospitalización, de tal forma que haciendo un trabajo de equipo, se logró que las cirugías se lleven a cabo en los nosocomios del estado, Hospital General y el Centro de Cancerología.