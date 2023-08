¡Bienestar ya!

CDMX.- Ser la mejor versión de uno mismo va más allá de un slogan o de una campaña de mercadotecnia.

Debe ser una realidad, y más en los tiempos actuales en los que la dinámica de las grandes ciudades hace mucha mella en los aspectos físico y emocional de las personas.

Por eso mismo, hoy el wellness cobra relevancia, pues los individuos deben sentirse bien en todos los aspectos de su vida.

Para alcanzar ese bienestar se deben procurar factores como una buena alimentación y suficiente descanso, incluir actividad física y generar un entorno agradable para que, todo eso, se refleje en el organismo.

"Es súper importante que la gente se alimente bien, porque cuando lo haces tienes energía, fuerza, te ves mejor, tu piel luce bien, tu cuerpo mejora, tu cabello es bonito, tus pensamientos son mucho más saludables y positivos. Cuando tienes un estilo de vida saludable todo cambia, tu humor en el trabajo y en todos lados", afirma Pao Sasso, coach fitness.

Sin embargo, desarrollar hábitos saludables no es tan fácil porque la gente no está acostumbrada a ellos, por lo que el wellness trabaja en el bienestar físico, mental y emocional.

¿A qué atribuyes que las personas no tengan esa visión de su cuerpo?

"Creo que muchas veces no se ven resultados inmediatos que la gente siempre quiere. Si vas al gym, el primer día vas con el coach y te mata, te tiene 3 horas ahí, hace que te duela todo el cuerpo y a los tres días estás todo adolorido y ya no quieres experimentar esa sensación. O cuanto te pones a dieta te dicen, no a los carbohidratos, come lechuga, pollo, y entonces esto no es atractivo para una vida normal. Comer saludable no es matarte de hambre, sino comer en equilibrio.

"Se tiene que aprender a cuidar el cuerpo y a leerlo, saber qué le beneficia y qué no, ir haciendo estos cambios poco a poco".

Un ancla saludable

La también locutora de uno de los programas de radio matutinos más importantes del País asevera que cualquier ejercicio es bueno para cultivar al cuerpo y que cada persona encuentra siempre el que más le apasiona, y ese debe ser el ancla para seguir por esa ruta que le dejará beneficios y se convertirá en un hábito. La vanidad cuenta, pero no debe ser lo principal.

"Si la gente viera que a lo mejor haciendo pequeños cambios se puede modificar su vida, creo que lo empezaría a hacer (ejercicio). Hay que pensar a futuro. Muchas veces vamos al doctor cuando nos sentimos mal pero hay que prevenir y el ejercicio y la alimentación pueden ser una muy buena medicina preventiva que ayudará a que tu vida la pases plena y feliz.

"Para mí es muy importante porque tu cuerpo es como tu cara, y se tiene que cuidar, tú eres tu templo y cómo lo cuidas, aliméntalo con cosas que lo ayuden a estar mejor, que le den vida, energía, salud".

Sasso explica que tiene la pila suficiente para iniciar su jornada a las 5 de la mañana.

"Sí puede haber un poco de vanidad y es lo que te motiva, verte espectacular y tener un 'cuerpower' y cuando empiezas a hacer ejercicio y luego notar que te sientes diferente, que todo cambia en tu entorno, la gente empieza a responsabilizarse más en la salud", comenta.

Una rutina

Pao Sasso sugiere hacer rutinas de ejercicios rápidas, que se pueden hacer en 10 minutos al día, en los que vas a sudar y te funcionarán para fortalecerte y, por supuesto, crear el hábito del ejercicio.

"Cuando se haga esta actividad se debe dar todo para que este tiempo sea efectivo y valga la pena, te sientas bien y veas los resultados", afirma.

La rutina puede ser saltar la cuerda o hacer burpees, jumping jacks, el ejercicio que tú decidas, pero el punto es hacerlo a cierta intensidad y sólo uno de estos ejercicios en cada semana.

Rutina por día, durante 10 minutos

- Saltar la cuerda durante 2 minutos a mediana o alta intensidad.

- Descansar 30 segundos.

- Saltar la cuerda durante 2 minutos a mediana o alta intensidad.

- Repetir así hasta llegar a los 10 minutos con los descansos respectivos.

Para escoger

Pao propone estos ejercicio para que semana a semana hagas el cambio de uno a otro.

- Saltar la cuerda

- Burpees

- Jumping jacks

- Bicicletas

- Patadas de glúteo

- Estocadas

- Sentadillas

ENTÉRATE

Muchas veces el ritmo de la música se conecta con el ritmo de tu corazón, que es el BPM, y, dependiendo de la intensidad de esa música, el ritmo te puede impulsar a entrenar más fuerte o rápido.

CONÓCELA

Paola Sasso

Coach fitness

Practica boxeo

Locutora

Conductora

Mercadóloga

Voz oficial de la estación de radio Oye 89.7 FM

Programa matutino de radio "El Debraye", de lunes a viernes de 06:00 a 11:00 horas y sábados de 07:00 a 10:00 h.

Programa "Pop Trends", sábados de 10:00 a 11:00 y domingos de 9:00 a 10:00 h.

Programa para Amazon en EU a través de la plataforma AMP, martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas. Es la única latina en la plataforma.