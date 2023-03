Borra las arrugas y bolsas debajo de los ojos

Ciudad de México.- Cuanto antes comencemos a cuidar e contorno de los ojos, más retrasaremos el envejecimiento prematuro. Pero cuando las arrugas o las líneas de expresión ya se han instalado y la piel del contorno ha perdido firmeza, no podemos negar que vienen fenomenal productos que sean capaces realzar la mirada al instante. Porque sí, a veces nos gustan los resultados rápidos y aunque sabemos que no son duraderos (toda una lástima) no podemos evitar querer vernos mejor aunque sea por unas horas.

Ya vimos que en esa categoría de contornos de ojos con efecto flash, se encuentra el famoso producto Bolsas y Ojeras de Remescar que acumula cientos de opiniones positivas. Pero en los últimos meses, le ha salido un competidor directo, nos estamos refiriendo al tratamiento de Instant Firmx de Peter Thomas Roth, un producto antienvejecimiento que está arrasando en Tik Tok y al ver los resultados inmediatos que proporciona, ya ha sido catalogado como de milagroso.

Este producto que tiene a todo el mundo encandilado, es una especie de crema-gel que está diseñado para conseguir cambiar todos los signos de la edad que se van instalando en el contorno de los ojos. Y con una pequeña cantidad del tamaño de un guisante es suficiente para: reafirmar, suavizar las arrugas y bajar la hinchazón de las bolsas. Se recomienda aplicar el producto con una brocha plana o a toquecitos con los dedos, y esperar cinco minutos sin gesticular para poder disfrutar de sus efectos inmediatos. Eso sí, sus resultados son temporales, ya que solo duran de 6-7 horas. Aún así, es muy interesante para esos momentos más especiales.

Su fórmula cuenta con un trío de complejos innovadores capaces de tensar la piel: ‘Firm-a-tite’ presenta tres silicatos que tensan la piel y extracto de algas marinas para proporcionar el efecto reafirmante inmediato ; ‘Eyeliss’ utiliza un complejo de péptidos para reducir visiblemente la apariencia de las bolsas de los ojos e incluso las arrugas a largo plazo, y por último el complejo ‘Eye Regener’ que tiene un efecto tensor gracias a la proteína de lupino y el extracto de alfalfa.

Además, esta crema tiene una fórmula cargada de vitaminas y activos hidratantes, que van a ayudar a mejorar la piel aportando hidratación y antioxidantes, para que esta luzca luminosa y fortalecida ante las agresiones externas diarias.

¿Y los resultados?

Solo tenemos que ver algunos de los vídeos que encontramos en Tik Tok para observar que la mirada rejuvenece un montón tras la aplicación de este producto.