CDMX.- La atleta Tatiana Serur te comparte cinco hábitos saludables que cambiarán tu vida con solo integrarlos a tu rutina.

Partimos de que un hábito es el significado de la repetición constante de algo que te funciona a nivel mental como físico, los hábitos pueden venir de un compromiso, deseo o reto.

"Siempre trato y estoy en la constante de que mis hábitos sean los mejores para mi forma de ser y pensar, con estos hábitos ya no me fuerzo a nada, mi cuerpo los pide solo, el amor propio para mí significa merecer, sentirme bien y hacer actividades que me apasionan

"Balance para mi es tener un poco de todo, siempre en una línea constante que los equilibra", explica Tatiana.

Y cuando este hábito se convierte en una constante repetición ya no es difícil cumplirlo, el construir hábitos es tener ganas de lograr y hacer cosas con la decisión de convertirte en una mejor versión de ti y sostenerla en el tiempo.

1. ACTÍVATE

Mantener una vida activa durante todo el día y moverte.

2. DESCANSA

Un muy buen descanso recuperador siempre y cuando tengas una vida activa.

3. BALANCE

El balance debe de ser tanto físico como emocional, la motivación siempre debe basarse en las emociones: mente sana igual a físico, mente y balance.

4.ALIMENTACIÓN

La Alimentación es uno de los pilares más importantes y debes incluir muchas verduras y fruta, semillas y proteínas.

5. HIDRATACIÓN

La hidratación rica en minerales es clave para tener ánimo y energía en tu día a día.

El consejo de Tatiana

¿Qué hacer para no desistir en el intento cuando tratas de conseguir una vida más balanceada?

"Evolucionar es transformarse, no siempre se deben de tener los mismos objetivos, se trata de hacer la paz contigo misma y crear un lazo de amor propio que te desee tener una vida llena de balance y calidad, no como obligación si no como disfrute y pasión.

"Cuando sientes que no encuentras cómo seguir, más que recordar tus objetivos, recuerda que se trata de recordar por qué te mereces una vida con una mejor calidad y salud, yo recomiendo siempre cambiar de objetivos y no tener una vida monótona".