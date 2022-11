Concientizan sobre necesidades de recién nacidos

Tomada de internet / Foto ilustrativa

Ciudad Juárez.— En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que concientiza a la población sobre el abordaje a las necesidades de los recién nacidos. José Daniel Figueroa Alonzo, encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas, explicó que un bebé prematuro es el que nace antes de las 37 semanas de gestación y se clasifican según edad.

Indicó que “prematuro extremo” es cuando nace antes de la semana 28, son los bebés que tienen más alto riesgo de mortalidad. El “muy prematuro”, nace entre la semana 28 y 32, y es probable que el bebé pase mucho tiempo en la incubadora, para que maduren sus órganos. Además está el “moderado tardío”, de la semana 32 y 37, donde el bebé tiene menos probabilidades de morir.

Síntomas más frecuentes

Asimismo, Figueroa Alonzo señaló que los síntomas más frecuentes que pueden tener las madres son contracciones (sensaciones regulares o frecuentes de endurecimiento de abdomen), dolor constante en la espalda, sensación de presión en la pelvis, cólicos leves, manchado o sangrado vaginal leve y cambio en el tipo de flujo vaginal (acuoso o aspecto de mucosidad).

Por ello, el experto destacó que es de suma importancia acudir a su unidad de adscripción si se presenta alguno de estos signos. Además, facilitó consejos para no sufrir un parto prematuro; pidió alimentarse de manera adecuada, tomar ácido fólico, procurar un peso saludable, asistir a las revisiones habituales, no fumar y no consumir alcohol.

Prevenir y ayudar

Señaló que es fundamental hacer conciencia, ya que se trata de prevenir pero también de ayudar a los niños y sus familias para que puedan superar esta situación. Externó que esto forma parte de la estrategia integral para fortalecer la atención de las derechohabientes. Lo anterior, para una detección y atención oportuna del padecimiento, concluyó el encargado.

Clasificación

• De acuerdo con especialistas, un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación

• Un nacimiento antes de la semana 28 se considera “prematuro extremo” y conlleva alto riesgo de mortalidad

• Entre las semanas 28 y 32 es probable que el bebé “muy prematuro” pase mucho tiempo en la incubadora

• Entre las 32 y las 37 semanas se considera “moderado tardío” y tiene menos probabilidades de morir