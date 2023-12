Conserva tu cabello

CDMX.- El cabello es una extensión de la piel en los seres humanos que cumple con funciones estéticas, de protección contra agentes externos y como regulador de temperatura, pero, ¿qué pasa cuando aparece la alopecia?

Dicho trastorno suele ser más común en los hombres, aunque las mujeres no están exentas, y suele aparecer entre los 24 y 54 años bajo dos condicionantes: es crónica y no tiene cura.

Entre todos los tipos de alopecia, que son androgenética, areata, fibrosante, difusa, cicatricial y universal, la primera es la más común debido a que su causa es por factores genéticos y hormonales.

"Prácticamente es la pérdida de cabello de manera frecuente y que no renace en el cuero cabelludo. Empieza a haber caída del cabello, las entradas son más prominentes y pronunciadas, la parte de enfrente se empieza a caer o, incluso, la parte de la coronilla.

"El cabello tiene 3 fases. Es como el ciclo de la vida y lo que va a pasar es que conforme la edad va avanzando junto con la predisposición genética, este ciclo ya no se va a cumplir por completo. ¿Cómo inicia?, es cuando se está cayendo o ya no está creciendo lo suficiente grueso y largo porque ya no tiene el estímulo. Se mantiene el pelo pero se cae o crece pero no es pelo enano y se quita la fuerza y es aquí donde se puede dar el mejor tratamiento", explicó Jonathan Velázquez Mujica, especialista en dermatología y cirugía plástica.

Cuando las personas se presentan ante el mundo, el cabello forma parte importante de la definición que se le dé desde la personalidad, si es atractivo, la edad, el poder que pueda o no llegar a tener, así que cuando aparecen los primeros signos de calvicie generan inseguridades.

"He tenido pacientes que me comentan que se ven más grandes de 50 años o se sienten inseguros, en el caso de las mujeres (es más complicado) perder el cabello, aunque sean solo huecos. Si lo están perdiendo es algo que les va a afectar a su estilo de vida porque es parte de su identidad", agregó Velázquez Mujica.

Acudir con un médico especialista siempre será la mejor opción para tratar la alopecia y encontrar el tratamiento oportuno de acuerdo a las necesidades de cada individuo.

¿EN DÓNDE SE PUEDE TRATAR?

GRADOS DE LA CALVICIE

Hay hasta siete grados en función de la calvicie. De la etapa I a la IV los pacientes pueden preservar su cabello con distintos cuidados y tratamientos, donde el apego a éstos influirá para lograr mejores resultados.

1. Grado I: en esta primera etapa se registra el inicio de un retroceso del pelo casi inapreciable o muy escaso en la parte frontal de la cabeza.

2. Grado II: es cuando empiezan a aparecer las llamadas "entradas".

3. Grado III: en este nivel se produce una pérdida del pelo en el área de la coronilla, y se irá extendiendo si no se toman precauciones con un tratamiento.

4. Grado IV: la pérdida capilar en la zona frontal y de la coronilla es superior a la del grado III. Se hace más notoria la pérdida de cabello en general. Es el punto de inicio de una alopecia más crónica.

5. Grado V: aumenta la pérdida capilar y solo se conservarán unos pocos cabellos en la parte superior de la cabeza.

6. Grado VI: se habla de una alopecia severa quedando toda la parte superior completamente despoblada. La calvicie comienza a extenderse hacia las áreas laterales de la cabeza y la nuca.

7. Grado VII: es cuando ya se considera una alopecia generalizada. En este nivel sólo queda una porción muy estrecha de cabello en la parte posterior de la cabeza. Es el grado más crónico de alopecia androgenética.