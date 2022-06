Consiguen reprogramar células para atacar y controlar cáncer mortal en una mujer

The New York Times

The New York Times

Nueva York.- Los investigadores lograron domar el cáncer de páncreas en una mujer cuyo estado estaba muy avanzado y después de que otras formas de tratamiento habían fallado.

El experimento que la ayudó es complejo y altamente personalizado y no es inmediatamente aplicable a la mayoría de los pacientes con cáncer. Otra paciente con cáncer de páncreas, que recibió el mismo tratamiento, no respondió y murió a causa de su enfermedad.

No obstante, una revista líder, The New England Journal of Medicine, publicó un informe del estudio ayer.

El doctor Eric Rubin, editor en jefe de la revista, calificó el experimento de prueba de concepto como "un paso importante en el camino" para diseñar tratamientos similares que podrían aplicarse a los cánceres de pulmón, colon y otros.

El experimento involucró la reprogramación genética de las células T del paciente, un tipo de glóbulo blanco del sistema inmunológico, para que puedan reconocer y matar las células cancerosas. La técnica fue desarrollada por Eric Tran y el Rom Leidner del Instituto de Investigación Earle A. Chiles, una división del Instituto del Cáncer Providence en Portland, Oregon.

Para convertir las células T de un paciente con cáncer en un fármaco vivo, los investigadores tuvieron que superar serios desafíos. El cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de tratar. Si bien los nuevos tratamientos han permitido que los pacientes con otros tipos de cáncer vivan más tiempo y tengan una mejor calidad de vida, el cáncer de páncreas se ha resistido obstinadamente a estos avances. Menos del 10 por ciento de los pacientes viven más de cinco años.

Para la mayoría de los pacientes, dijo el doctor William Jarnagin, especialista en cáncer de páncreas en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, que no participó en el experimento actual, el cáncer ya se ha diseminado cuando se descubre. Incluso cuando los tumores se atrapan en el páncreas y se extirpan quirúrgicamente, alrededor del 85 por ciento de los pacientes tienen recurrencias.

“Nuestros tratamientos no están funcionando”, dijo Jarnagin.

La técnica descrita en el nuevo artículo "no está lista para usarse", dijo el doctor Tran. Agregó que "se necesitan instalaciones especializadas y experiencia para fabricar las células T".