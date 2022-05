Crean app que ayuda a pacientes con diabetes

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Desde antes que la pandemia de Covid-19 orillara a muchos pacientes a comunicarse remotamente con sus médicos para dar continuidad a sus tratamientos, la doctora Omidres Pérez ya había constatado el impacto positivo de la telemedicina.

Particularmente en la atención de la diabetes, como lo plasmó durante la contingencia en su libro Controlando la diabetes en un click, afección crónica a la que la internista y endocrinóloga venezolana ha dedicado poco más de dos décadas de su carrera.

"(Lo lancé) para enseñarle a los médicos toda la evidencia que había antes de la pandemia de que la telemedicina mejoraba el control glucémico, hasta 0.7 por ciento menos de hemoglobina glicosilada, solamente añadiendo telemedicina", remarcó en entrevista Pérez, presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud (OITT), recientemente de visita en el país.

"Y eso que no era una estructura completa, sino simplemente llamadas o videollamadas, teleenfermera una vez a la semana, una vez al mes para recordar (sus medidas) al paciente. Sólo eso lograba un impacto de 0.7 por ciento", continuó. "Imaginemos, entonces, que hagamos un sistema que llegue mucho más allá".

De tal idea surgiría, en colaboración con la empresa de tecnología checa MEDDI, la aplicación MEDDI Diabetes, presentada por la especialista venezolana el 20 de abril pasado durante el LATAM Healthcare Innovation Summit 2022, que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Un sistema híbrido de telemedicina y presencialidad que busca optimizar la comunicación entre personas con diabetes -"la pandemia sin vacuna", califica Pérez- y sus médicos, apoyando el seguimiento regular de los pacientes, quienes día a día encaran diferentes retos y exigencias de control en sus tratamientos.

Por ejemplo, entre alarmas y recordatorios, los usuarios de la aplicación podrán recibir una lista de todos los exámenes necesarios; de los requisitos para obtener resultados de laboratorio, y hasta de sus mediciones regulares, incluidas glucosa en la sangre, frecuencia cardíaca, presión y peso, entre otras.

"Necesitamos una forma de que el paciente tenga esa asistencia para que no olvide sus mediciones, pero que a la vez pueda estar cerca de su médico y que tenga acceso a recordatorios. Porque no es que no lo quiera hacer, es que a veces se le pasa, en un día a día tan convulsionado.

"La telemedicina va a ser esa aliada que le va a dar la mano al paciente con diabetes para que se controle, mejorando su adherencia, mejorando su cumplimiento, su enganche con todo lo que significa el cambio de estilo de vida propio que exige esta enfermedad", subraya la presidenta de la OITT.

Se trata, pues, de una plataforma individualizable donde cada paciente con su médico programa sus propias necesidades, el esquema terapéutico, de control y seguimiento, "porque, ¿quién mejor que tu médico para saber lo que tú necesitas?", apunta la experta del Hospital Universitario del Río, en Cuenca, Ecuador.

Gracias a esa individualización, la herramienta envía recordatorios a los usuarios, y en caso de que algún parámetro salga de lo normal, se avisa tanto a médicos como a pacientes, estos últimos por primera vez en mayor posesión de su propia historia clínica.

"Si se sale de control, el sistema le va a avisar (al paciente) qué hacer, y al médico le llega una alarma. Entonces puede decir: 'Voy a mandar llamarlo con la secretaria para ver si adelantamos la cita, o agendemos un chat, una videollamada o una llamada, para ver qué está pasando, por qué está teniendo bajones'", ilustró Pérez.

MEDDI Diabetes, disponible para descarga gratuita en Google Play y App Store, llega en un momento en que se estima que en el mundo muere una persona cada seis segundos por una complicación de diabetes, y en México la incidencia de esta condición es una de las más altas en la región, principalmente por las altas tasas de obesidad y sobrepeso.

Tan sólo en el primer semestre de 2021, la diabetes mellitus se posicionó entre las principales causas de muerte en el país con 74 mil 418 defunciones registradas, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

A decir de Pérez, al final, la mejor forma de vencer este problema de escala global es a través de una comunicación efectiva y educación de masas, que pueda tener como resultado el cambio de hábitos en la vida cotidiana de las personas.

"El médico puede hacer mil cosas, pero el paciente es el que tiene la última palabra. La decisión de cada día es lo que construye o destruye la salud", concluye la doctora.

Una opción cada vez menos distante

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 75 por ciento de los motivos de consulta pueden ser manejados por telemedicina, refiere Omidres Pérez, especialista en este campo.

"Estamos hablando de que es muchísimo, que descongestionarías montones de hospitales, que le haces la vida más fácil a mucha gente, que evitas ausencias laborales por tener que ir al médico, en fin.

"Y optimizas la atención de los especialistas, además de que está demostrado que disminuye el burnout médico, el cansancio de los profesionales de salud", sostiene la presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud (OITT), quien pide a los médicos entender esto como una modalidad de servicios que complementa lo que ya hacen, no como una competencia o disyuntiva.

La internista y endocrinóloga venezolana reconoce que si bien todas las enfermedades se pueden beneficiar de la telemedicina, no todo es susceptible de resolverse a través de ella. Al menos no por ahora. Pero no por eso se debe negar esta opción, existente en la actualidad, a quienes podrían verse beneficiados.

"Que tú como especialista puedas ayudar a otras personas más allá del WiFi de tu consultorio, esa es la idea", dice la especialista, quien de la mano de MEDDI -que cuenta ya con plataformas dedicadas a la atención oncológica y geriátrica remotas- trabaja en MEDDI Baby, aplicación dedicada a brindar una guía a mujeres embarazadas.

¿Qué pasa con aquellas comunidades carentes ya no digamos de internet o dispositivos, sino de la propia electricidad?

Cada vez la conectividad va aumentando, porque tanto los gobiernos como los sistemas de salud en general se están dando cuenta que es una estrategia costo efectiva. Si podemos ayudar a tanta gente, disminuir gastos y cubrir más población, probablemente va a haber muchos intereses involucrados en que se resuelva el obstáculo de la conectividad.

En fin, tenemos muchos actores: gobiernos, empresas, todos se tienen que involucrar. Porque transformación digital no es solamente tener una computadora o tener un software, es una mentalidad integrativa donde ahora puedes fusionar la presencialidad con la virtualidad para sacar lo mejor de cada uno de ellos.