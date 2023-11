Cuando reprimir las emociones te enferma

Aceptar que existe una conexión mente-cuerpo, puntualiza, ya es un gran paso, porque entonces eso te moverá a realizar acciones para estar mejor.

"Cuando las emociones son muy inconscientes y no se reconocen el cuerpo va a detectar que algo no está bien… las consecuencias pueden ser desde muchísimo estrés, mucho burnout, pero además puede ser que inconscientemente tengas conductas autodestructivas, como comer más, no comer, no dormir, o incluso autolesionarte", Paulina Weigend, psicóloga.