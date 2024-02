¿Cuánto ibuprofeno es demasiado?

The New York Times

Ciudad de México.- Tomo Advil con bastante frecuencia para el dolor, pero ¿cómo puedo saber si estoy tomando más de lo que es seguro?

Dolores de cabeza. Fiebre. Calambres menstruales. Dolores de espalda. Malestar en el cuerpo.

Todos estos síntomas pueden tratarse con ibuprofeno, un medicamento más conocido por una de sus marcas comerciales, Advil.

Como consecuencia de la gran variedad de efectos analgésicos que tiene este fármaco, su excelente perfil de seguridad y su disponibilidad sin necesidad de prescripción médica, no es de extrañar que algunas personas tomen los pequeños comprimidos de color rojo pardo cada vez que sienten la más mínima molestia.

“Cuando tengo dolor, recurro a él”, dijo Candy Tsourounis, profesora de farmacia clínica de la Universidad de California en San Francisco.

Sin embargo, el ibuprofeno —que también se vende bajo nombres de marcas como Motrin y Nuprin— puede plantear ciertos riesgos para la salud, sobre todo para quienes tienen problemas renales o estomacales.

Evita correr riesgos

¿Cómo saber si te estás pasando de las dosis seguras?

Echa un vistazo a la etiqueta del ibuprofeno que se vende sin receta médica y verás que a los adultos y niños mayores de 12 años se les aconseja tomar un comprimido (o dos, si es necesario) de 200 miligramos, píldoras o cápsulas de gel cada cuatro o seis horas mientras persistan los síntomas. Y quienes tomen el fármaco no deben superar los mil 200 miligramos (o seis comprimidos) en 24 horas.

Pero como a veces los médicos recetan ibuprofeno en dosis mucho más altas, de hasta 3mil 200 miligramos al día, puede ser difícil determinar cuánto es demasiado.

Esta discrepancia tiene su origen en temas de seguridad. Según Tsourounis, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) establece unos límites estrictos de dosificación para los medicamentos de venta libre porque pueden tomarlos personas con diversos factores de riesgo. Si es poco probable que tengas una reacción adversa, tu médico puede recetarte una dosis más alta.

Incluso con el ibuprofeno de venta libre, a veces los médicos aconsejan a los pacientes que tomen hasta 3 mil 200 miligramos al día durante un breve periodo —hasta una o dos semanas— porque los efectos antiinflamatorios son mejores con dosis más altas, dijo Lauren Haggerty, farmacéutica clínica de Johns Hopkins Medicine. Esto puede ocurrir después de una lesión o una intervención quirúrgica.

Si no has consultado a un médico sobre qué cantidad es segura, o si conoces bien tus factores de riesgo, lo mejor es no superar el límite recomendado de mil 200 miligramos al día, afirmó Tsourounis.

Como el ibuprofeno puede ocasionar malestar estomacal, considera la posibilidad de tomarlo con al menos unos bocados de comida —los productos lácteos o alternativos no lácteos— son especialmente útiles, dijo Tsourounis.

Hay que tener cuidado de no tomar accidentalmente más de lo previsto. “Tengo pacientes que no saben que el Advil y el ibuprofeno genérico son lo mismo, por lo que es posible que tomen ambos”, dijo Sarah Ruff, doctora en el UNC Family Medicine en Durham, Carolina del Norte.

También ten en cuenta que a veces el ibuprofeno se añade a ciertos medicamentos para el resfriado, como Sudafed PE Head Congestion and Pain Relief, así que lee siempre la lista de ingredientes de los medicamentos antes de optar por ellos.

Cuándo extremar la precaución

El ibuprofeno pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, o AINE, que reducen el dolor y la inflamación al bloquear la actividad de ciertas enzimas, explicó Tsourounis. Por eso, cuando se suprimen, sueles sentirte mejor.

Pero estas enzimas también ayudan a mantener la función renal y hepática y a regular el equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo, según Tsourounis. Así que tomar ibuprofeno puede ser peligroso para los pacientes con insuficiencia o enfermedad renal, las personas que padecen daños hepáticos o cirrosis y para quienes sufren enfermedades que sobrecargan los riñones, como hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca.

Las personas con alto riesgo de padecer estas afecciones —así como úlceras en el estómago, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares o problemas hemorrágicos— deben consultar a su médico antes de tomar ibuprofeno, según Haggerty. Lo mismo se aplica si estás embarazada; según la FDA, el ibuprofeno no se recomienda a partir de la semana 20 de embarazo porque en ocasiones inusuales puede dañar los riñones del feto.

Las personas que toman medicamentos como diuréticos, anticoagulantes, inhibidores de la ECA o ARA (antagonistas de los receptores de angiotensina) para tratar problemas cardiovasculares también deben tener cuidado, según Tsourounis, porque el ibuprofeno afecta a los riñones y al corazón.

Con el fin de reducir estos riesgos para la salud, no tomes la dosis máxima recomendada durante más de una o dos semanas seguidas, advirtió Ruff. “Si la necesitas durante más de dos semanas, es una buena señal de que necesitas consultar a tu médico”.

Cuando se toma durante periodos prolongados, el ibuprofeno también puede aumentar el riesgo de úlceras en el estómago, según Ruff.