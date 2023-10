¡Cuidado con el colesterol y los triglicéridos!

CDMX.- ¿Cuánta atención le brindas a tu corazón?

Este órgano, considerado como el más importante en los seres humanos, necesita de cuidado especial para transportar la sangre a todo el cuerpo.

Durante este proceso, por los vasos sanguíneos viajan oxígeno y nutrientes de manera óptima que mantienen vivas a las personas, hasta que los triglicéridos y el colesterol malo se pega en dichos conductos y obliga al corazón a trabajar a marchas forzadas.

A este fenómeno se le conoce como dislipidemia, y está directamente relacionada con los altos niveles LDL (lipoproteínas de baja densidad, por sus siglas en inglés) y los famosos triglicéridos.

"Hoy el 75 por ciento de los mexicanos con obesidad y sobrepeso lo pueden padecer. Es una situación que afecta a 1 de cada 5 individuos. Desafortunadamente no nos va a dar sintomatología hasta que ya avanzó bastante la anomalía dentro del cuerpo y puede producir elevación de la presión arterial, eventos vasculares o infarto al miocardio.

"Se caracteriza por niveles normales o elevados de colesterol LDL o malo (superiores a 200 mg/dl) y triglicéridos en sangre en más de 150 mg/dl, así como bajas concentraciones de colesterol HDL (bueno) inferiores a 40 mg/dl, el cual regula el equilibrio de los triglicéridos y el LDL en el organismo", explicó el doctor Angelo Quiroz, especialista en diabetes.

Las dietas altas en carbohidratos, grasas y azúcares, así como el estilo de vida sedentaria, pueden contribuir al aumento excesivo de estas lipoproteínas.

"Imaginemos por un momento una manguera, y cuando se abre la llave circula agua y la analogía es porque está ese vaso sanguíneo dentro de nuestro organismo y circula sangre.

"Es bien importante que el flujo permanezca, haya libre paso, y el colesterol malo se empieza a acumular alrededor del vaso y forma una placa y va engrosando el vaso y eso asemeja cuando le tapas un poco la luz a la manguera y sale a mayor presión el agua, lo mismo pasa con la sangre. Además de que se acumula el colesterol, el triglicéridos está debajo de esa placa causando o inflamación y cause todo lo anterior", apunta Quiroz.

Actualmente existen tratamientos médicos que pueden ayudar a equilibrar los niveles de colesterol malo y triglicéridos, sin embargo, la medicina preventiva tiene un papel fundamental, ya que se trata de hábitos que empiezan en casa.

"Sabemos que la dieta del mexicano se caracteriza por alimentos ricos en grasas, carbohidratos, pan, bebidas azucaradas, hoy más que nunca debemos de promover que este tipo de alimentos se disminuye en cantidad y sobretodo hacer cambios sustanciales en el estilo de vida para prevenir sobrepeso y obesidad.

"A veces tenemos la percepción de que comer mejor es comer menos o solamente cosas que no nos gustan y algo relevante es disminuir la cantidad. Si al paciente le gustan los tacos al pastor no es malo, porque tenemos varios componentes, pero no es lo mismo comer 20 tacos que disminuir la cantidad", finalizó el especialista.

Toma en cuenta

En caso de que no se pueda prevenir se puede brindar un tratamiento medico que nos ayuda a contrarrestar esto y es bajo prescripción médica.

El triglicerido se tiene que tratar y nos debemos preocupar por sus altos niveles en el organismo.

No se trata de comer solo carnes asadas o verduras hervidas, sino de comer mejor y cuidar lo que comemos. Para este punto es importante considerar el plato del buen comer con ración adecuada y de muchos colores.

El ejercicio por sí solo no hace milagros, siempre debe de ir acompañado de un plan de alimentación.

No todas las grasas son malas. El pescado, por ejemplo, aporta colesterol bueno. Hay una gran variedad de pescado, no solo el salmón.

Es importante que consideres las caminatas y paseos con las mascotas como ejercicios, los gimnasios son solo una herramienta.